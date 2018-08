"Se olisi kansanedustajien etu" – Kansanedustaja muuttaisi kulukorvausjärjestelmää, eduskunnan hallintojohtaja ei

Vihreiden Olli-Poika Parviaisen mukaan kulukorvausjärjestelmä ei saa herättää epäluottamusta kansalaisissa. Hallintojohtaja Pertti Rauhio on kuitenkin tyytyväinen nykyjärjestelmään.

Tästä on kyse Kansanedustajalle maksetaan kuukausipalkkion ja mahdollisten valiokuntakohtaisten puheenjohtajapalkkioiden lisäksi verotonta kulukorvausta. Kulukorvauksella on tarkoitus kattaa erilaisia kansanedustajan tehtävästä aiheutuvia kustannuksia.

Kulukorvauksen määrä riippuu edustajan kotipaikasta. Helsingin tai Uudenmaan vaalipiiristä valittu edustaja saa 986,81 euroa kuussa, muualta valitut kansanedustajat 1 315,75 euroa kuussa.

Mikäli muualta valitulla edustajalla on muualla kuin Helsingin tai Uudenmaan vaalipiirissä olevan asunnon lisäksi juuri edustajantoimen hoitamista varten hankittu omistus- tai vuokra-asunto pääkaupunkiseudulla, maksetaan kulukorvauksia yhteensä 1.809,15 euroa. Asunnosta maksettavan korvauksen osuus on siis 493,40 euroa.

Myös Uudenmaan vaalipiiristä valittu kansanedustaja voi saada lisäkorvausta, jos hänen asuntonsa on yleistä kulkutietä käyttäen kauempana kuin 30 kilometrin päässä Eduskuntatalosta. Tuolloin hän saa korvausta 1 315,75 euroa kuussa, eli asumiskorvauksen osuus on 328,94 euroa.

Kesähuvila tai muu vapaa-ajan asunto ei oikeuta korotettuun kulukorvaukseen. Kansanedustajan on tehtävä kunkin vaalikauden alussa uusi selvitys asunto-olosuhteistaan.

Eduskunnan maksamat kulukorvaukset nousivat tapetille, kun Teuvo Hakkaraisen (ps.) kakkosasunnosta syntyi kohu.

Vihreiden kansanedustaja Olli-Poika Parviainen taas maksaa asunnostaan noin 200 euroa kuussa (siirryt toiseen palveluun), mutta saa silti täyden korvauksen – eli noin 490 euroa kuussa. Parviainen myöntää, että nykyinen järjestelmä on höveli niille, joilla on halpa asunto.

– Tämä könttäsumma tuntuu herättävän palautetta. Mielestäni olisi järkevää muuttaa järjestelmää sellaiseksi, että korvaukset maksetaan toteutuneiden menojen mukaan, Parviainen pohtii.

Vaihtoehtoisesti korvaus voisi hänen mukaansa olla osa kansanedustajan palkkiota.

Asunnosta korvataan nyt pääsääntöisesti saman verran, maksoipa siitä euron tai tuhat kuussa. Parviaisen mukaan voi syntyä vaikutelma, että kansanedustajat saavat ylimääräistä hyötyä nykyisestä kulukorvausmallista.

– Mielestäni olisi kansanedustajien etu, että järjestelmää muutettaisiin toiseen suuntaan.

"Lähes kaikilla kulut ovat suuremmat"

Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio on tyytyväinen nykyiseen järjestelmään. Hänen mukaansa viilattavaa löytyisi pikemminkin kulukorvauksen tasosta.

– Korvaussummat ja koko järjestelmä on vuodelta 2000, eikä sitä ole sen jälkeen muutettu. Asumiseen on arvioitu käytettävän 490 euroa, ja voi olla, että joillain on tilaisuus asua sitä halvemmalla, Rauhio sanoo.

– Mutta lähes kaikki kyllä maksavat kaksinkertaisesti tai enemmänkin asunnostaan. Eli korvaus ei kata kuluja.

Kokonaisuudessaan kulukorvaus kuluu Rauhion mukaan enimmäkseen yhteydenpitoon vaalipiirin kanssa.

– Kansanedustajat eivät saa laskuttaa bensoja, päivärahoja tai majoituskuluja mistään tupailloista tai puhetilaisuuksista, hän muistuttaa.

Jos eduskunnassa siirryttäisiin malliin, jossa kulut korvataan toteutumien mukaan, hallinnollinen taakka kasvaisi. Sen lisäksi pitäisi pohtia entistä tarkemmin, millaisia kuluja korvataan.

– Kuitteihin perustuva järjestelmä olisi mielestäni hyvin epäselvä. Mitkä asumiskulut esimerkiksi oikeuttaisivat korvaukseen? Entä maksettaisiinko korvausta perheen muuttamisesta?

"Periaatteiden täytyy olla kaikkien tiedossa"

Julkishallinnon avoimuutta tutkinut Vaasan yliopiston emeritusprofessori Ari Salminen muistuttaa, että järjestelmän periaatteiden täytyy olla jokaisen tiedossa.

– Jos periaatteita venytetään, läpinäkyvyys vähenee. Silloin kukaan ei tiedä, miten näitä rahoja oikeastaan käytetään.

Salmisen mukaan kansanedustaja toimii luottamuksen varassa, ja tärkeintä on, että kansalainen voi luottaa edustajaan.

– Mutta toki toimia tulee hoitaa niin, että myös eduskunnan hallinto voi luottaa edustajiin, hän sanoo.

– Jos väärinkäytöksiä ilmenee, voimakkaampi kontrolli on yleensä ainoa ratkaisu.