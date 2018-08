50-vuotisjuhlia viettävä Tampereen Teatterikesä alkaa – tässä tärpit, osa lipuista viety käsistä

Tampereen Teatterikesä viettää tänä vuonna 50-vuotisjuhlia. Seitsemän päivää kestävä festivaali alkaa huomenna maanantaina.

Osa esityksistä on jo loppuunmyytyjä.

Pääohjelmiston täyteen varattuja esityksiä ovat Kansallisteatterin Vanhat mestarit ja Tampereen Teatterin Huojuva talo.

Ohjelmateltan esityksistä loppuun varattuja ovat säveltäjä Kaj Chydeniuksen isännöimä Yrttitarhassa-ilta sekä Martti Suosalon Parasta elämässä -monologi.

– Kiirehtiä kannattaa myös, jos haluaa lipun esimerkiksi Julia Lappalaisen ja Ruusu Haarlan Turkka kuolee -kantaesitykseen, Compañía Kaari & Roni Martinin Anna Kareninaan tai vaikkapa Teatteri Jurkan Kikka Fan Club -esityksiin, Teatterikesän viestinnän Satu Keltanen vinkkasi perjantaina yleisön etukäteissuosikeista.

Kikka Fan Clubissa edesmennyttä laulajaa esittää Pia Andersson. Esityksessä kuullaan myös Kikan lauluja. Marko Mäkinen / Tampereen Teatterikesä

Festivaali on perustettu vuonna 1968. Tänä vuonna järjestetään lähes 400 tapahtumaa viikon aikana. Esityksiä on kymmenillä eri näyttämöillä ympäri kaupunkia, sekä sisällä että ulkona. Suurimpaan teatterisaliin mahtuu 1 200 katsojaa, pienimpään 33.

Kansainvälisiä vieraita saapuu Ranskasta, Hollannista, Itävallasta, Italiasta ja Unkarista. Kotimaisista teattereista festivaalilla vierailevat muiden muassa Kansallisteatteri, Teatteri Jurkka, Hämeenlinnan Teatteri ja KOM-teatteri.

Viisi vinkkiä

Yle Tampereen toimittaja Päivi Solja on tottunut Teatterikesän kävijä. Hän antaa vinkkinä viisi esitystä.

Sardegna Teatron Macbettu on Italiassa kaksi kertaa korkeasti palkittu esitys. Se lupaa katsojille nahkaa, sarvia, verta ja viiniä, Solja kertoo.

Alessandro Serra / Tampereen Teatterikesä

Ranskalainen Night of the Moles tuo Tampereen Työväen Teatterin suurelle näyttämölle myyrien asuttaman luolaston, jossa myyrät heittävät muun muassa rock-keikan. Sitä Solja aikoo mennä katsomaan.

Seuraava vinkki on Svenska Teaternin arvostelu- ja yleisömenestys I would prefer not to, jossa seurataan, mitä tapahtuu, kun tunnollinen kirjuri alkaa hiljalleen kieltäytyä työstään.

Martin Argyroglo / Tampereen Teatterikesä

– Teatteri Jurkan koskettavassa monologiesityksessä Kikka Fan Club edesmennyttä laulajaa esittää Pia Andersson. Ohjelmateltan jokakesäinen suosikki, Kaj Chydeniuksen lauluilta vie nyt Yrttitarhaan. Lauluja tulkitsevat tällä kertaa Taru Nyman, Maria Pere, Mikael Saari ja Antti Holma, Solja luettelee.

Tapahtumien Yö torstaina

Teatterikesän juhlavuosi merkittävimmät aiheet ovat oman elämän, tilan ja elinympäristön haltuunotto sekä halu vaikuttaa yhteiskuntaan.

Pääohjelmiston avaa maanantaina itävaltalaisten LizArt Productionsin ja toxic dreams -ryhmän esitys The Audition for the Role of Stephen Hawking in the Theory of Everything. Teoksessa esitetään kuvitteellinen tilanne, jossa fyysikko Stephen Hawkingista kertovaan elokuvaan etsitään pääosan esittäjää.

Sirkuskabaree Paris de Nuit tuotetaan yhteistyössä Tampere-talon kanssa.

Festivaalin kotimainen avausesitys on Anna-Mari Karvosen, Anni Puolakan & työryhmän Amor fati, joka tuo lavalle 200 kiloa savea ja elämänsä suuntaa etsivän Brad Pitt -hahmon.

Teatterikesän avajaiset ovat tiistaina. Avajaistervehdyksen tuo näyttelijä ja Taideyliopiston kunniatohtori Seela Sella.

Teatterikesän ohjelmateltta on Tampereen Keskustorilla. Torstaina Tampereella vietetään Tapahtumien Yötä osana festivaalia.