Nuoret haastoivat aikuiset festarivalvojiksi Seinäjoella – nyt yli 80 aikuista partioi festivaalialueen ympäristössä

Viime kesänä Seinäjoen Solar Sound -festivaalin toinen tapahtumapäivä, lauantai, oli loppuunmyyty. Samalla, kun festarialueella juhlittiin, nuorisoa kokoontui festivaalialueen ulkopuolelle juhlimaan arviolta saman verran kuin väkeä oli alueella sisällä.

Tapahtuma-alueen ulkopuolella tapahtui sen verran roskaamista ja häiriötä (siirryt toiseen palveluun), että tänä vuonna asiaan on kiinnitetty erityistä huomiota.

Tänä viikonloppuna Solar Sound -festivaalin järjestäjän siivouspartiot kiertävät siistimässä myös festivaalialueen ulkopuolella, sen välittömässä läheisyydessä. Lisäksi festivaalin lähialueilla liikkuu noin 80 vapaaehtoista aikuista valvomassa tilannetta.

Aikuisten läsnäolo kesän nuorisotapahtumassa toteutetaan nyt ensimmäistä kertaa tässä mittakaavassa. Toive aikuisten läsnäoloon tuli nuorilta itseltään (siirryt toiseen palveluun).

Keltaiset liivit rauhoittaisivat nuoria

Ainakin Suomen Punainen Risti ja Ehkäisevän päihdetyön järjestö Ehyt ry ovat haastaneet tapahtumaan mukaan vapaaehtoisia aikuisia omien kanaviensa kautta. SPR järjestää tapahtumassa valmiusharjoituksen. Ehyt ry:n vapaaehtoistoiminnasta kerrottiin jo keväällä nuorten vanhemmille vanhempainilloissa ja vanhempainyhdistysten kokouksissa.

Seinäjoen kaupunki puolestaan käynnisti Festaripakka (siirryt toiseen palveluun)-toiminnan, jonka kautta nuoret ja nuorisovaltuusto pääsivät itse osallistumaan kesän festivaalitoiminnan rauhoittamiseen.

– Sieltä tuli toive, että jos aikuiset kulkisivat keltaiset liivit päällä festivaalialueen ulkopuolella, se rauhoittaisi nuoria. Toki on tullut toisenlaistakin viestiä, kun osa nuorista on sanonut, että ei tuo ole ollenkaan sellaista toimintaa, mitä halutaan, kertoo aluekoordinaattori Miia Hietaniemi Ehyt ry:sta.

Hietaniemen mukaan yksi Solar Soundin ominaispiirteistä on se, että nuoria liikkuu paljon myös festivaalialueen ulkopuolella.

Nyt tapahtumassa partioivien aikuisten on tarkoitus liikkua Seinäjoen keskustan alueella hyvällä mielellä ja yhteistyössä nuorten kanssa. Tavoite on lisätä aikuisten läsnäoloa ja sitä kautta turvallisuutta. Festivaalialueella on oma järjestyksenvalvontansa.

Poliisi on mukana tapahtumassa lauantai-iltana. Silloin poliisi pystyttää tapahtumaan makkarakojun, missä nuorten on mahdollista käydä juttelemassa.

SPR:n Aki Valonen ja Ehyt ry:n Miia Hietaniemi toivovat, että festivaaliviikonlopusta tulee hyvät kokemukset kaikille mukanaolijoille. Elina Niemistö/Yle

Valmiusharjoituksesta toimintamalleja

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia (siirryt toiseen palveluun)valmistui viime vuonna. SPR:n valmiuspäällikkö Aki Valosen mukaan sen myötä vapaaehtoisjärjestöille avautui uusia tilaisuuksia olla mukana turvaamassa yhteiskuntaa.

SPR järjestää Solar Soundin yhteydessä valmiusharjoituksen, jossa viranomaisten ja vapaaehtoisten yhteistyötä päästään harjoittelemaan. Tapahtumaan odotetaan paljon väkeä, joten esimerkiksi kriisitilannejohtamisen harjoitteleminen on nyt mahdollista.

– Tämän valmiusharjoituksen tarkoitus on saada luotua monistettava malli siitä yhteistyöstä, millä kuntatoimija ja Vapaaehtoinen pelastuspalvelu sekä muut vapaaehtoisjärjestöt voivat olla tukemassa turvallisuutta. Tavoite on luoda toimintamalleja, jotka ovat monistettavissa ja markkinoitavissa muillekin toimijoille, Aki Valonen sanoo.

Seinäjoella viikonlopun valmiusharjoituksessa on mukana vapaaehtoistoimijoita, kaupunki, viranomaisia ja esimerkiksi yrityksiä. Aki Valonen kehuu Seinäjoen kaupunkia aloitteellisuudesta.

– Ensimmäistä kertaa näin laajasti eri turvallisuustoimijat ovat istahtaneet saman pöydän ääreen ja alkaneet miettiä oikeasti miten kaikilla tavoin eri toimijat voi tukea toistensa turvallisuustoimia.

Tilannekeskuksen tuki

Miia Hietaniemi toivoo, että viikonlopun partioinnista tulee hyviä kokemuksia sekä nuorille että valvojille. Samaa toivoo Solar Sound -festivaalin promoottori Tommi Mäki.

– Toivon läsnäolevaa valvontaa ja ymmärtäväisyyttä, Mäki sanoo.

Aikuiset partioivat kolmen tunnin vuoroissa ja ovat saaneet toimintaan opastusta. Heillä on myös taustalla järjestettävän valmiusharjoituksen tilannekeskuksen tuki tehtävässä.

– Jos vanhemmat miettivät, voiko nuoren päästää festivaaleille, kannustaisin ostamaan lipun, jos se vaan on mahdollista. Aidatun alueen sisäpuolella on kuitenkin hyvä valvonta ja rajatut anniskelualueet. Meno siellä on vähän toisenlaista kuin alueen ulkopuolella, Miia Hietaniemi sanoo.