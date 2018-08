Kumpi tappaa enemmän ihmisiä, helle vai pakkanen? Sään ääri-ilmiöt eivät aiheutakaan niin suurta tuhoa

Mitä kylmempää tai kuumempaa on, sitä enemmän ihmiskeho rasittuu. Varsinkin kuumuus nostaa rasitusta nopeasti.

Väestötasolla tilanne kuitenkin on toinen. Eniten ihmisiä kuolee lievän kylmyyden aikana. Kylmyys tappaa noin 20 kertaa enemmän ihmisiä kuin kuumuus. Ja nimenomaan kyse on lievästä kylmyydestä, ei ennätyspakkasista.

Samoin kuumuuden kohdalla tuhoisinta on melko lievä lämpö.

Äärimmäisen kylmiä tai kuumia päiviä on vain yksinkertaisesti paljon vähemmän kuin päiviä, joina säätila on lähempänä keskivertoa.

– Tutkimus terveyden ja lämpötilan suhteesta on tähän asti keskittynyt enimmäkseen kovien helteiden vaikutuksen tutkimiseen ja kansalliset terveysohjelmat ovat kehittäneet eri maissa keinoja auttaa kansalaisia helleaaltojen aikana. Tutkimuksemme viittaa siihen, että lämpötilan terveysvaikutukset pitäisi ottaa huomioon laajemmin, todetaan vuonna 2015 lääketieteen aikakauslehti Lancetissa julkaistussa tutkimuksessa. (siirryt toiseen palveluun)

Jos halutaan pienentää kuolleisuutta, kansanterveyteen tehtyjä satsauksia ei siis kannata keskittää vain poikkeuksellisiin helteisiin ja pakkasiin.

Kuolemista alle 8 prosenttia liittyy lämpötilaan

Lancetissa julkaistussa tutkimuksessa oli tutkittu säätilastoja 13 maassa eri puolilla maailmaa. Maille laskettiin maakohtainen "ideaalilämpötila", jolloin kuolleita on kyseisessä maassa vähiten. Tutkimuksessa Suomea lähin maa oli Ruotsi, jonka ideaalilämpötilaksi laskettiin noin 19 astetta.

Säätilastoja verrattiin yli 74 miljoonaan kuolemantapaukseen vuosina 1985-2012.

Tulos oli, että 7,71 prosenttia kaikista kuolemantapauksista johtui lämpötilasta. Kylmyys aiheutti 7,29 prosenttia kaikista kuolemista, kuumuus 0,42 prosenttia. Äärisäätilat aiheuttivat vain 0,86 prosenttia kaikista kuolemista.

Yhdysvalloissa liittovaltion terveysviranomainen Centers for Disease Control and Prevention arvioi Washington Postille, (siirryt toiseen palveluun) että esimerkiksi kylmyyden aiheuttamia hypotermia- (siirryt toiseen palveluun)tapauksia on liki joka vuosi selvästi enemmän kuin lämmön aiheuttamia hypertermia (siirryt toiseen palveluun)-tapauksia.

Keski-Eurooppaa piinasi viime helmi-maaliskuussa armoton pakkaskausi. Idän pedoksi ristityn kylmän rintaman uhriluku arvioidaan liki sadaksi. Tämä pariskunta käveli maaliskuun alussa Green Parkissa, Lontoossa. Neil Hall / Epa

Suomessa ideaalilämpötila on alhainen

Ilmasto ja siinä kehittyneet kulttuuriset tavat vaikuttavat suuresti. Samoin esimerkiksi ilmankosteus ja -saasteet.

Siinä, missä vaikkapa kiinalaisia menehtyy Lancetissa julkaistun tutkimuksen mukaan vähiten vähän yli 25 asteen oloissa, suomalaiset viihtyvät aiempien tutkimusten mukaan parhaiten leudossa, 14-15 asteen lämpötilassa. Silloin suomalaisten kuolleisuus on alimmillaan.

Rikkaissa länsimaissa keinot selvitä kylmyydestä ja kuumuudesta on paremmat kuin köyhissä kehitysmaissa. On varaa ja välineistöä viilentää tai eristää ja lämmittää asuntoja. On varaa pukeutua säänmukaisesti.

Mutta Lancetin tutkimuksessa käy hyvin ilmi, että elintasosta riippumatta ihmisiä koettelee poikkeama totutusta: esimerkiksi Japanissa – korkeasta elintasosta huolimatta – jopa 9,81 prosenttia kuolemista johtuu kylmyydestä. Maan keskilämpötila on 15,3 astetta.

Ruotsissa kuolemantapauksista 3,69 prosenttia johtuu kylmyydestä. Maan keskilämpötila on (tutkimukseen valitulla Tukholman alueella) 7,5 astetta.

