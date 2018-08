Käy niin kuin Kälviällä, lauletaan tunnetussa biisissä, mutta mitä Kälviällä oikein kävi?

Suksi, suksi ei luista mihinkään, kaikui takavuosina koulun discossa.

Ja sitten tuli se jännin kohta: Ja nyt jätkä se kuokka tänne tai käy niin kuin Kälviällä.

Popedan vuonna 1984 julkaistun Sukset-kappaleen sanonta Käy niin kuin Kälviällä herättää jatkuvasti kyselyä sosiaalisessa mediassa.

Mitä tämä tarkoittaa? Mitä siellä Kälviällä oikein kävi?

Popeda-yhtye juhlii 40 vuottaan lauantaina Tampereen Ratinan stadionilla. Vuonna 1977 perustetun tamperelaisbändin historiikki julkistettiin jo viime syksynä, mutta juhlakonsertti siirtyi tähän vuoteen. Konsertissa kuullaan todennäköisesti myös Sukset-biisi.

Mikä Kälviä?

Kälviä on pieni vajaan 5 000 asukkaan kylä Keski-Pohjanmaalla. Nykyään se kuuluu Kokkolaan. Sanonta on todennäköisesti tunnetuin asia, mikä Kälviästä tiedetään. Ellei sitten lasketa edesmennyttä kansanedustajaa Lucina Hagmania. Tai no, kummastakaan ei valtaosa suomalaisista ole todennäköisesti kuullut.

Keskustelupalstat tietävät kuitenkin kertoa, että Popeda-yhtye on ajanut kolarin Kälviällä. Olisiko se syy sanoitukseen?

Popedan keulakuva Pate Mustajärvi on perjantaina kiireinen valmistellesssaan keikkaa.

Hän viestittää lyhyesti, ettei sanoituksella ole mitään tekemistä kolarin kanssa. Kolari sattui laulun julkaisen jälkeen.

– Kyseessä on härski vitsi 1970-luvulta, Mustajärvi viestittää, ja on taas jo menossa.

Taustalla tarina

Tästä tarinasta on useita variaatioita. Yleensä niissä on piika ja renki.

Helsingin kaupunginkirjastolla on verkkotietopalvelu iGS, jolle voi lähettää kysymyksen aiheesta kuin aiheesta. Palvelu rakennettiin Bill ja Melinda Gatesin rahoilla.

Tietopalvelulta kysyttiin jo vuonna 2002, mistä sanonta Käy niin kuin Kälviällä juontaa juurensa.

Helsingin kaupunginkirjaston vastauksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan perustarina menee suurin piirtein näin:

– Renki oli ihastunut samassa talossa olevaan piikaan ja eräänä iltana päätti rohkaista hurjaa luontoaan ja vähän neuvoa-antavaa otettuaan uskaltautui tunkeutua aittaan, jossa piika nukkui. Lyhyen sananvaihdon jälkeen rengin mahdollisuudet alkoivat näyttää varsin vähäisiltä, joten hän tarrautui viimeiseen oljenkorteen ja ärähti piialle: Jos et anna, niin käy niin kuin Kälviällä, kaupunginkirjasto kirjoittaa.

– Mitä siellä Kälviällä sitten kävi? piika kysyi seuraavana aamuna.

Renki pälyili ympärilleen, naurahti hieman ja tokaisi:

–En saanut.

Kaupunginkirjaston mukaan kyseessä onkin tavallaan kompa. Kälviällä ei ollutkaan tapahtunut mitään, vaan renki käytti lausetta luodakseen vaikutelman uhkaavasti tilanteesta.

Sanonta on niin vanha ja hämärä, että osa tarkoittaa sillä arkikielessä myös sitä, etteivät asiat mene suunnitelmien mukaan.

Toimittaja on syntynyt ja asunut 18 vuotta Kälviällä.

