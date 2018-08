13-vuotias Mira-Maria Mäkinen sukelsi ja sukelsi ja sukelsi – ja pelasti lopulta miehen hukkumasta: “Oli sellainen ajatus, etten ainakaan luovuta”

Toukokuisen tiistain illansuu muodostui varsin erikoiseksi Mira-Maria Mäkisen elämässä. Hän oli uimassa ystävineen Alavuden Harrin rannassa, kun noin 50-vuotias mies vajosi äkkisyvällä rannalla pinnan alle, eikä enää palannutkaan takaisin pintaan.

– Menin hetkeksi shokeeraavaan tilaan, mutta kaveri sanoi, että mene jo auttamaan, muistelee Mira-Maria tapahtumia, jotka johtivat urotyöhön.

Mira-Maria Mäkinen lähti sukeltamaan miehen perään. Hän kertoo, että sukelluksia kertyi ainakin 15 kappaletta. Ystävät neuvoivat koko ajan, mistä ilmakuplia nousee, jotta Mira-Maria osasi sukeltaa oikeaan kohtaan etsimään miestä.

– Oli sellainen ajatus, etten ainakaan luovuta. Näin lopulta miehen selän ja kävin vielä ottamassa happea pinnasta. Luulin ottaneeni miestä ranteesta kiinni, mutta otinkin jalasta kiinni, Mira-Maria jatkaa.

Mira-Maria Mäkinen veti miehen laiturin viereen ja lapset nostivat hänet yhdessä ylös laiturille. Tämän jälkeen kaksi naista elvytti häntä vuorotellen.

Äiti kuuli hälytysajoneuvot ja pelästyi

Mira-Marian vanhemmat ja veli olivat tapahtuman aikana käymässä paikallisella kirpputorilla. Äiti Merja Lauttamus-Mäkinen kuuli kylälle hälytysajoneuvojen äänen ja tarkasti välittömästi web-sivustolta, mikä hälytystehtävä on meneillään.

Huoli oli kova, sillä sivuston mukaan kyseessä oli ihmisen pelastaminen vedestä. He suuntasivat välittömästi rannalle ja saapuivat paikalle samanaikaisesti palokunnan kanssa.

Äiti sai kuitenkin huokaista helpotuksesta, sillä Mira-Marian ystävät rannalla kertoivat, ettei Mira-Marialla ole hätää, vaan hän pelasti miehen hengen.

– Äitis juoksi hurjan kovaa rinteen alas, Mira-Marian kaverit ovat jälkikäteen kertoneet nauraen.

Kun Mira-Maria jotain päättää, hän myös toteuttaa sen

Merja Lauttamus-Mäkinen kuvaa päättäväisen toiminnan olevan tyypillistä tyttärelleen.

– Kun Mira-Maria päättää jotain, hän myös toteuttaa sen, Lauttamus-Mäkinen kertoo.

Tytär virnistää, että hieman ylihuolehtivainen äiti ei varmasti olisi päästänyt häntä sukeltamaan, jos olisi ollut paikalla.

He muistuttavat myös muiden pelastukseen osallistuneiden merkityksestä tapahtumassa. Mira-Maria kertoo olevansa ylpeä ystävistään, jotka auttoivat häntä koko ajan pelastustehtävässä ja pitivät hänestä huolta sen jälkeen, kunnes oma perhe saapui paikalle.

Päättäväinen toiminta on tyypillistä Mira-Marialle, kertoo Merja-äiti. Kati Ala-Renko / Yle

Hengenpelastustaitoja voi opettaa jo lapsille

– Hatunnoston arvoinen suoritus, harvoin saa lukea että 13-vuotias pelastaa hukkumiselta, toteaa koulutussuunnittelija Anne Hiltunen Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitosta.

Pelastuneiden määrästä ei ole olemassa tilastoja, mutta Hiltunen kertoo, että lapsen motoriset taidot uimaanoppimisen kannalta ovat parhaimmillaan 5–6 -vuotiaana. Kun lapsi on oppinut uimaan, voidaan ruveta opettamaan myös hengenpelastustaitoja. Opetus aloitetaan renkaan käytöstä ja muista apuvälineistä.

Anne Hiltunen muistuttaa, että hukkuvalla on kovat voimat ja tarve päästä ylöspäin, jolloin hän painaa helposti myös pelastajan pinnan alle.

– Ensimmäinen henkeä pelastava asia on kuitenkin uimataito, se on ikään kuin kansalaistaito. Kun osaat uida, osaat myös pelastaa, Anne Hiltunen jatkaa.

Uidessa hukkuneissa jyrkkä lisäys viime vuoteen

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton tilastosta selviää, että heinäkuun loppuun mennessä tänä vuonna uidessa hukkuneita on 18 enemmän kuin viime vuonna. Tänä vuonna uidessa hukkuneita on ollut 22, kun viime vuoden luku oli 4 henkilöä.

Anne Hiltusen mukaan helteet ovat omalta osaltaan vaikuttaneet asiaan. Lämmin vesi houkuttelee uimaan ja uidaan myös pidempiä matkoja.

– Etelä-Suomen sinilevätilanne on toisaalta hillinnyt uintia etelässä, toteaa Hiltunen. Hukkumismäärien lisäykset näkyvätkin tilastoissa muilla alueilla.

Huolestunut Merja Lauttamus-Mäkinen sai huokaista helpotuksesta tällä rannalla kuullessaan tyttärensä olevan pelastaja ja kaiken olevan kunnossa. Kati Ala-Renko / Yle

Pelastettu tarjosi kiitoskahvit

Lapset ovat jatkaneet uimassa käyntiä toukokuisen urotyön jälkeen. Joskus uidessa Mira-Maria Mäkiselle on tullut tunne siitä, kuin joku vetäisi nilkasta. Välillä tulee myös pelkoja ja täytyy nousta vedestä laiturille.

Jonkin aikaa tapahtuman jälkeen Mira-Maria näki painajaisia, mutta ne helpottivat äidin huomassa rauhoittuen. Kaikesta on keskusteltu.

Tapahtuneesta on uutisoitu laajasti ja palaute Mira-Marialle ja koko perheelle on ollut todella positiivista. Kaverien tuki on myös kantanut ja ylpeys tytöstä on Alavudella käsinkosketeltavaa.

Pelastettu mies on kunnossa. Hän vei myöhemmin Mira-Marian kahville paikalliseen kahvilaan, halasi, kiitteli ja toi kukkia. Mira-Marialle on haettu tapahtuneesta hengenpelastusmitalia. Sen myöntää tasavallan presidentti, ja asia ratkeaa loppuvuoden aikana.

Pian alkaa kuitenkin koulu, ja Mira-Maria Mäkinen siirtyy 7. luokalle. Hieman jännittää, mutta opettaja on onneksi entuudestaan tuttu ja hyväksi havaittu.

Lue lisää:

Ennätyslämmin heinakuu näkyy tilastoissa: 29 hukkui - Suurin osa uhreista oli uimassa