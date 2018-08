Pysäköinninvalvoja pahoinpideltiin kesken töiden Kuopiossa – kaupunki ei enää päästä valvojia yksin liikenteeseen

"Rajuksi tämä on mennyt", kuvaa Kuopion pysäköinninvalvonnan edustaja valvojien kohtaamia uhkatilanteita.

Kuopio ottaa pysäköinninvalvojille käyttöön haalarikamerat tiettävästi toisena kaupunkina Suomessa. Lisäksi töitä on ryhdytty tekemään pareittain.

Varotoimien syynä on uhkatilanteiden yleistyminen. Pysäköinninvalvojat kohtaavat työssään entistä useammin uhkaavia tilanteita.

Kuopion kaupungin pysäköinninvalvonnan asiakasvastaava Jarno Käki kertoo Ylelle, että uhkaavat tilanteet ovat pitäneet sisällään muun muassa sanallisia uhkauksia, tönimistä ja pahimmillaan vakavaa fyysistä väkivaltaa.

– Rajuksi tämä on mennyt, myöntää Käki.

Kuluvan vuoden toukokuussa pysäköinnintarkastaja pahoinpideltiin Kuopiossa ja hän sai fyysisiä vammoja. Poliisin tutkinta tapauksesta on vielä kesken.

Kuopion kaupungin tiedotteen mukaan uhkaavia tapauksia tuli ennen vain muutamia vuodessa. Nyt niitä on kuitenkin tullut toistakymmentä reilun vuoden aikana.

Joissakin tapauksissa myös pysäköinninvalvojien perhettä on häiritty ja uhkailtu. Pysäköinninvalvonnan hallintopalveluvastaava Tiina Säilän mukaan on sattunut tapauksia, joissa esimerkiksi pysäköinnintarkastajan lapselle on soitettu uhkailumielessä.

Turussa kameroista hyviä kokemuksia

Turussa haalarikameroiden hyödyistä on Jarno Käen mukaan saatu näyttöä.

– Pysäköinnintarkastajiin kohdistuvat sanallisetkin uhkatilanteet ovat vähentyneet lähes nolliin, kun aiemmin vastaavia tilanteita oli useita viikoittain, Käki kertoo Turun kokemuksista.

Kuopion kaupungin pysäköinninvalvonnassa on ollut noin puolentoista vuoden ajan käytössä myös turvanappi, jolla saa tarvittaessa hälytettyä vartijan paikalle, kaupungin tiedotteessa kerrotaan.

Lisäksi yhteistyötä tehdään poliisin kanssa. Poliisi puuttuu tarvittaessa uhkaaviin tilanteisiin sekä antaa koulutus- ja konsultaatioapua paitsi pysäköinninvalvojille myös esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan työntekijöille sekä oppilaitosten henkilökunnalle.

Käki muistuttaa, että pysäköinnintarkastajat ovat virkamiehiä, ja siten lainsäädännöllisesti rinnastettavissa poliisiin.

– Virkamiehen vastustaminen on kirjattu lakiin. Kun on kyse virkamiehen vastustamisesta, on tutkintatapa erilainen ja tuomiot kovempia.

Ensihoidossakin on kokeiltu haalarikameroita

Myös muiden alojen työntekijät, kuten poliisit ja ensihoitajat, kohtaavat työssään väkivaltaa ja sen uhkaa.

Ihmisten kynnys käyttää väkivaltaa viranomaisia kohtaan on selvästi laskenut, kertoo Itä-Suomen poliisin ylikomisario Harri-Pekka Pohjolainen Kuopion kaupungin tiedotteessa. Itä-Suomen poliisi saa käyttöönsä haalarikamerat viimeistään ensi vuoden aikana.

Pohjolaisen mukaan syitä väkivallan käytön lisääntymiselle on monia, mutta joitakin yhteisiä piirteitä tapauksissa on hänen mukaansa havaittavissa, nimittäin päihteet tai vaikeus hallita omia tunteita.

Myös pelastajiin ja auttajiin käydään käsiksi. Lääkintäesimies Jukka Innanen ja ensihoitaja Hanne Juntunen Pohjois-Savon pelastuslaitokselta vahvistavat, että uhkaavat tilanteet ovat heidänkin kokemuksensa mukaan lisääntyneet.

Myös Pohjois-Savossa ensihoidossa haalarikamerat ovat olleet muutamissa yksiköissä koekäytössä.