Poikkeuksellinen kuivuus nostanut kasvisten hintoja – "Kotimaisen vihannestuotannon kanssa mennään kädestä suuhun"

Tästä on kyse Suomalaisten kasvisten hinnat ovat tänä kesänä normaalia isommat.

Hintojen nousun syy on pitkään jatkunut kuivuus. Kasvustot ovat kärsineet ja tuotantomäärät ovat jääneet normaalia pienemmiksi.

Tänä kesänä on ollut myös normaalia enemmän tuhohyönteisiä, kuten gammayökkösiä.

Kotimaisten kasvisten, kuten kurkun, salaatin ja kaalin hinnat ovat tänä kesänä normaalia korkeammat. Syynä hintojen nousuun on pitkään jatkunut kuivuus.

Kasvustot ovat kärsineet ja tuotantomäärät jääneet aiemmista vuosista pienemmiksi.

Tuoreverkko Oy:n toimitusjohtaja Kari Lyytinen kertoo, että kuivuus on tuonut pelloille tuhoa ja sen seuraukset näkyvät pitkälle talveen.

– Korkeampien hintojen lisäksi salaatit ovat myös huonolaatuisempia. Kasvit eivät ole tottuneet näin korkeaan lämpötilaan.

Satoa, etenkin kaalien ja salaattien osalta, verottaa myös tuhohyönteisten suuri määrä. Kuten esimerkiksi gammayökkösten, jotka ovat Lyytisen mukaan palanneet viljelijöiden riesaksi monen vuoden takaa.

Kurkku jopa kaksi kertaa normaalia kalliimpaa

Kauppapuutarhaliiton toiminnanjohtaja Jyrki Jalkanen kertoo, että tällä hetkellä kurkku maksaa 2-3 euroa kilolta.

– Usein tähän aikaa vuodesta kilohinta alkaa 1:llä tai jopa 0:lla.

Tomaattien hinta ei kuitenkaan ole Jalkasen mukaan tavallista korkeampi.

S-ryhmän hankintajohtaja Jari Simolin mukaan tomaatissa on kuitenkin ollut laadullisia ongelmia tämän kesän aikana.

Avomaan vihanneksien kuten kukkakaalin, jota Suomessa Simolinin mukaan kasvatetaan paljon, määrä on jäänyt odotettua huonommaksi. Tilanne on sama myös jäävuorisalaatin kanssa.

– Kotimaisen vihannestuotannon kanssa mennään kädestä suuhun.

Tuottajille maksetaan enemmän

Kesko Oyj:n osto- ja myyntipäällikkö Nanette Karttunen kertoo, että Kesko on maksanut tuottajille tänä vuonna korkeampia hintoja tomaatista ja kurkusta.

Tomaatissa on ollut Karttusen mukaan useana vuonna voimakasta ylitarjontaa keskellä kesää ja tilanne on ollut tuottajien näkökulmasta ajoittain jo kestämätön.

– Tänä vuonna tuotantoa on osittain sopeutettu vastaamaan kysyntää ja tämä on näkynyt jonkin verran korkeampana hintatasona.

Kauppapuutarhaliiton toiminnanjohtaja Jyrki Jalkanen kuitenkin sanoo, että tomaatissa ei ole laajamittaista saatavuusongelmaa.

Tomaattituotanto ei ole kärsinyt Karttusen mukaan kuumasta kelistä, mutta tomaattia herkempi kurkkutuotanto sen sijaan on.

– Kurkkukasvustojen latvoja on palanut paikoitellen kuumuuden takia ja tämä on rajoittanut tuotantomääriä ja nostanut kasvisten hintaa.

Karttunen kertoo, että kesäkurpitsa on lähes ainoa tuote, jolle kuiva ja lämmin sää on ollut ihanteellinen. Tänä kesänä myös perunassa on ollut ajoittain jopa ylituotantoa.

– Lämmin sää on edesauttanut hyvää kasvuvauhtia ja laajalti käytössä olevien kastelujärjestelmien ansiosta kesän kuivuus ei ole rajoittanut tuotantoa.

Porkkanat loppu jo tammikuussa?

Tuoreverkko Oy:n toimitusjohtaja Kari Lyytinen arvelee, että kuivuus vaikuttaa myös porkkanan saatavuuteen. Maaseudun Tulevaisuus kirjoittaa (siirryt toiseen palveluun), että porkkanaa saadaan varastoon tänä vuonna jopa 30 prosenttia vähemmän kuin tavallisesti

– On arveltu, että kotimainen porkkana loppuisi jo tammi-helmikuussa, kun normaalisti se loppuu toukokuussa.

Tuhohyönteisten suuri määrä ja helteet ovat vaikuttaneet Lyytisen mukaan myös viljelijöiden jaksamiseen. Kastelut ja ruiskutukset täytyy tehdä yöllä, mutta aamulla pitää herätä aikaisin hommiin.

– Sadot ovat pienempiä, mutta valtavan paljon pitää tehdä töitä. Sadettaminen ja ruiskuttaminen maksaa paljon. Tämä näkyy myös kasvisten hinnoissa.