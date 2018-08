Kymppiluokat joutuvat kilpailemaan nuorista – Opiskelijoita houkutellaan pelien suunnittelulla

Ammattikouluihin ja lukioihin valmentavat linjat tuovat vaihtoehdon perinteisille kymppiluokille. Tämän vuoksi kymppiluokkalaisten määrä on laskenut runsaasti viimevuosina.

Tästä on kyse Tilastojen mukaan vuonna 2017 kymppiluokilla opiskeli enää alle tuhat, mutta vuonna 2011 opiskelijoita oli vielä yli kaksi tuhatta.

Maaseudulla on pienissä kunnissa kymppiluokkaa tarjotaan vain jos sille on kysyntää.

Kainuun opistolla houkutellaan opiskelijoita pelikympille, jossa tutustutaan laajasti pelialaan ja toteutetaan videopeli.

Kymppiluokalla on mahdollisuus korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja sekä yhteishakuun lisäpisteitä.

Kainuun Opistolla nuoria houkutellaan kymppiluokalle muun muassa pelialaan tutustuvalla pelikympillä. Siellä valinnaiset opinnot keskittyvät pelialaan, pelien suunnitteluun ja tietokonetaitojen kehittämiseen.

Kainuun Opiston vararehtori Annamari Komulainen kertoo, että lukuvuoden tavoitteena on luoda alusta loppuun asti oma peli, joka julkaistaan kevään lopussa.

Pelikympillä opiskeluihin kuuluu tutustumiskäynnit pelialan yrityksiin sekä vierailijat pelialan yrityksistä ja oppilaitoksista. Nämä tukevat myös nuoren verkostoitumista.

–Siitä saa aika hyvän kokonaiskuvan, mitä pelialan opiskelu voisi olla, Komulainen kertoo.

Kainuun Opiston vararehtori Annamari Komulainen uskoo, että kymppiluokalla on paikkansa maaseudulla. Lucas Holm / Yle

Pelikympin taustalla vaikuttaa nuorisotakuu, jolla ehkäistään nuorten syrjäytymistä. Nuorisotakuussa (siirryt toiseen palveluun) jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi ilmoittautumisesta.

Kainuun Opistolla pelikympin suorittanut Emilia Leinonen tahtoi suunnatta ammatillisiin opintoihinsa kymppiluokan kautta.

– Päätin hakea kymppiluokalle pelikympin takia, koska olin kiinnostunut pelien tekemisestä ja halusin myös nostaa numeroita, jotta pääsisin haluamaani opiskelupaikkaan. Kymppiluokalla opin pelien teon alkeita, Leinonen kertoo.

Kymppiluokan jälkeen Leinonen pääsi opiskelemaan Kainuun ammattiopistoon pelialalle.

Säilyykö kymppiluokka pienissä kunnissa?

Perusopetuksen lisäopetus eli kymppiluokka tukee nuoria, jotka eivät ole saaneet opiskelupaikkaa peruskoulun jälkeen. Erityisesti maaseudulla ja pienemmissä kunnissa nuorisotakuun mukaista opiskelupaikkaa ei välttämättä kuitenkaan ole tarjolla.

Kymppiluokkaa tarjotaan kunnissa, joissa niille on kysyntää. Tällä hetkellä opetusta tarjoaa 55 eri tahoa (siirryt toiseen palveluun) eri puolilla Suomea (Opintopolku.fi).

Kainuussa kymppiluokalle houkutellaan pelien suunnittelulla. Laura Tolonen / Yle

Järjestyykö jatkossa peruskoulun jälkeen kelkasta pudonneille nuorille opiskelupaikkaa, kun kymppiluokan suosio on kääntynyt reippaaseen laskuun? Tilastojen mukaan vuonna 2017 kymppiluokilla opiskeli enää alle tuhat opiskelijaa, kun vuonna 2011 opiskelijoita oli yli kaksi tuhatta.

– Jos on tarvetta, opetusta kannattaa järjestää muutamallekin nuorelle. Kaikkein tärkeintä järjestelmässä on, että nuorille löytyy vaihtoehtoja, Jorma Kauppinen Opetushallituksesta kertoo.

Yhtenä syynä suosion laskuun on se, että peruskoulussa on pystytty tukemaan oppilaita paremmin tavoitteiden saavuttamisessa, jolloin he voivat jatkaa yhä useammin suoraan toiselle asteelle.

Nämä ovat uusia kilpailevia väyliä perinteiselle kymppiluokalle. Jorma Kauppinen

Kymppiluokan suosion laskuun vaikuttaa myös se, että lisäopetukselle on nykyään uusia muotoja. Näin kävi esimerkiksi Etelä-Karjalassa, missä viimeinen kymppiluokka joutui lopettamaan toimintansa (siirryt toiseen palveluun) (Lappeenrannan uutiset) kaksi vuotta sitten.

– Ammatillista koulutusta on olemassa valmentavana koulutuksena, niin sanottuina Valma-opintoina. Ne parantavat osaamista ja helpottavat ammatilliseen koulutukseen pääsyä. Lukioon on tullut vastaavasti valmentava koulutus, niin sanottu Luva. Siellä esimerkiksi vieraskielinen ja maahanmuuttajataustainen nuori voi parantaa kielitaitoaan sekä opiskella lukion kursseja, Kauppinen taustoittaa.

Kymppiluokka kilpailee valmentavien koulutusten kanssa

Nuorisotakuuseen kuuluvan koulutustakuun (siirryt toiseen palveluun) (Nuorisotakuu.fi) uudistetut ammatilliseen koulutukseen valmistavat koulutukset otettiin käyttöön kolme vuotta sitten.

– Eri vaihtoehdoissa on mahdollisuus parantaa peruskoulun päättötodistusta. Nämä ovat uusia kilpailevia väyliä perinteiselle kymppiluokalle, Jorma Kauppinen Opetushallituksesta kertoo.

Se oli paras vaihtoehto, kun sain lisäaikaa miettiä, mitä elämällä tulee tekemään. Saana Sarajärvi

Alueilla, joissa ammatilliseen koulutukseen valmistavia linjoja ei ole saatavilla, voi kymppiluokka olla nuorisotakuun tärkeä palanen.

Kymppiluokat voivat kilpailla uusien valmistavien koulutuksien kanssa omalla erityisosaamisellaan. Kymppiluokan opintojen runko on joustava ja valinnaisten opintojen määrä voi olla suuri.

– Valinnaisaineilla oman rytminsä voi muovata niin, että kymppivuosi olisi itselle hyödyllisin. Samalla voi suorittaa ensiapukortin ja hygieniapassin, Komulainen kertoo.

Pelikympillä tilaa nuorten ideoille

Kainuun Opistolla pelikymppi on suunniteltu siten, että vaikka peliala ei kiinnosta, kymppiluokalla voi saada perustaitoja grafiikan tai musiikin tuotannosta.

Pelin kehityksessä tavoitteet eivät ole kaupallisia, vaan pelejä on tuotettu monipuolisen oppimisen näkökulmasta. Opiskelijat rakentavat kaikki pelin osa-alueet itse.

– Pelien ideat tulevat suoraan kymppiluokkalaisilta itseltään, kun ideoimme ja heittelemme kaikkia hullujakin ajatuksia ilmaan. Joku niistä sitten tarttuu joka kerta mukaan, pelikympin opettaja Mika Seppänen kertoo.

Mika Seppäsen opettaman pelikympin oppilaat julkaisevat joka kevät uuden tietokonepelin. Lucas Holm / Yle

Entinen pelikympin opiskelija Saana Sarajärvi hakeutui kymppiluokalle, koska hän tarvitsi lisäaikaa tulevaisuuden miettimiseen.

– Aloitin lukion, mutta se ei ollut oma juttu. En silloin tiennyt, mitä halusin tehdä tai mikä minusta tulisi isona. Kuulin, että Paltamossa on kymppiluokka. Se oli paras vaihtoehto, kun sain lisäaikaa miettiä, mitä elämällä tulee tekemään, Sarajärvi pohtii.