Ankara vatsatauti iski suureen sotilasmusiikkitapahtumaan – 16 soittajan oireille etsitään syytä

Hamina Tattoo on suuri kansainvälinen sotilasmusiikkitapahtuma. Kuva on arkistosta. Yle / Antti Ojala

Haminassa selvitellään ankaran vatsataudin syytä.

Sotilasmusiikkitapahtuma Hamina Tattoon aikana ainakin 16 ihmistä on sairastunut. Haminan kaupungin terveystarkastajan mukaan kaikki sairastuneet ovat suomalaisia soittajia. Heillä on ollut ripulia ja kuumetta. Lisäksi he ovat oksennelleet, ja osalla on ollut päänsärkyä.

Terveysviranomainen tutkii nyt, mistä oireet johtuvat.

– Olemme tutkineet yhden ruokapaikan, jossa soittajat ovat käyneet syömässä. Epäilyt eivät kuitenkaan kohdistu ravintolaan, koska osa sairastuneista oli syönyt muualla, Haminan terveystarkastaja Päivi Puurunen kertoo.

Soittajien majoitustilat tutkitaan myös.

Tässä vaiheessa oireet viittaavat norovirukseen eivätkä esimerkiksi ruokamyrkytykseen.

Terveysviranomainen ottaa näytteitä, ja niiden tulokset valmistuvat ensi viikolla.

Toiminnanjohtaja ei ole tietoinen sairastuneista

Hamina Tattoon toiminnanjohtaja Hannu Kaukiainen ei ole kuullut 16 henkilön saaneen vatsataudin oireita. Hän tietää vain muutamasta henkilöstä, jotka ovat uupuneet kovan helteen takia.

– Henkilöt eivät ole muistaneet juoda tarpeeksi vettä, Kaukiainen arvelee.

Tänä vuonna tapahtumaan osallistuu kuusi suomalaista ja seitsemän ulkomaista soittokuntaa.

Tapahtuma kerää Kymenlaaksoon Haminaan tänä vuonna arviolta yli 100 000 katsojaa.