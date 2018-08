Trump kiisti odotuttaneensa kuningatar Elisabet II:sta ja opetti amerikkalaisia maantiedossa

Asiasta ei todellisuudessa ole mitään epäilystä, koska 13. heinäkuuta järjestetty tapaaminen – ja presidentti Donald Trumpin 12 minuutin myöhästyminen – videoitiin suorana.

BBC:n videon odottavasta kuningattaresta voi katsoa vaikkapa täältä Youtubesta (siirryt toiseen palveluun). 92-vuotias kuningatar Elisabet II nähtiin suorassa tv-kuvassa jopa vilkuilemassa kelloonsa.

Eilen presidentti Trump kuitenkin väitti vaalitilaisuudessa Wilkes-Barressa, Pennsylvaniassa, että media valehtelee: itse asiassa se onkin Trump, joka joutui odottamaan kaartin seurassa kuningatarta.

– Olin vartin etuajassa ja odotan vaimoineni, ja se sopii kyllä. Hei, kyse on kuningattaresta, eikö niin? Me voimme odottaa. Mutta olen etuajassa.

– Valeuutiset väittävät: "Presidentti oli 15 minuuttia myöhässä kuningattaren tapaamisesta". Väärin.

Trumpin mukaan tapaamisen piti alunperin kestää vain vartin, mutta se kestikin noin tunnin, koska he tulivat kuningattaren kanssa toimeen "fantastisen hyvin".

– Aika vain kului. Tiedättehän, joskus jos pidät jostakin, tulette hyvin toimeen, henkilökemia toimii, aika liitää.

Trumpia on joissain amerikkalaiskommenteissa arvosteltu liian pitkästä vierailusta.

– Muka olin "myöhässä" ja viivyin "liian pitkään". Ja oikeasti se oli kaunis, kaunis vierailu ja iltapäivä. Mutta ne voivat keksiä mitä tahansa pahaa, koska ne ovat vale, vale-ällöttäviä-uutisia.

Trump opetti myös yleisöä maantieteestä:

– Minulla on suuri kunnioitus Yhdistyneitä kuningaskuntia kohtaan, suuri kunnioitus. Ihmiset sanovat sitä Britanniaksi. He sanovat sitä Isoksi-Britanniaksi, he kutsuvat sitä... heillä oli tapana kutsua sitä Englanniksi, eri osia. Mutta Yhdistynyt kuningaskunta, suuri kunnioitus.

Trumpin vaalitilaisuus liittyi Yhdysvalloissa 6. marraskuuta järjestettäviin välivaaleihin. Niissä valitaan kongressin alahuone, 35 senaattoria, 39 kuvernööriä ja joukko muita virkamiehiä.