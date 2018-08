Video: Tältä näyttää luksussaarella, jonne ovat tervetulleita vain naiset – "Täällä naisenergiat saavat virrata vapaasti"

Oletko nainen?

Kulutatko mielelläsi rahaa hyvinvointiin?

Jos vastaus kumpaankin on kyllä, saatat olla SuperShe-saaren potentiaalista kohderyhmää. Amerikkalainen yrittäjä Kristina Roth avasi juhannuksena hyvinvointiin ja luksukseen panostavan SuperShe-lomasaaren (siirryt toiseen palveluun) Raaseporiin. Retriittejä markkinoidaan joogatunneilla, uimisella meressä, terveellisellä ruualla ja mahdollisuudella itsetutkiskeluun.

Hakemuksensa eksklusiiviselle saarilomalle on jättänyt jo yli 8500 naista ympäri maailman. Asiakaspaikkoja on kahdeksan, joten tällä kaudella retriittiin pääsee vain 120 naista.

Kristina Roth kuljettaa usein itse asiakkaansa saareen ja sieltä takaisin. Mukana kyydissä Sara Myllylä (vas) ja Ursula Suppanen. Lena Nelskylä / Yle

Roth korostaa, että hänen on saatava SuperShe-saarelle pyrkivästä naisesta "hyvät vibat" ennen kuin hän toivottaa tervetulleeksi. Tästä syystä hän haluaa haastatella asiakkaat Skypen välityksellä etukäteen.

Miesten ja alkoholin lisäksi negatiivisuudella on porttikielto supernaisten saarelle.

Tietyt keskustelut vaativat naisseurueen

SuperShe-saari kuohutti jo ennen kuin se oli edes aloittanut toimintaansa. Kristina Roth kertoo saaneensa paljon palautetta, jossa häntä on syytetty syrjinnästä. Naisten omasta saaresta pyydettiin lausunto (siirryt toiseen palveluun) myös tasa-arvovaltuutetulta, joka totesi ettei Rothin bisnes riko tasa-arvolakia.

– En ymmärrä, miten muutama naista yhdellä saarella uhkaa kenenkään miehen elämää. Kasvaisivat aikuisiksi, Roth puuskahtaa.

SuperShe-saarella on yhteensä kahdeksan asiakaspaikkaa. Siivoojat yllättävät asukkaat erilaisilla pyyhe-eläimillä. Lena Nelskylä / Yle

Hän korostaa, että miehillä on ollut aina omat sikarikerhonsa ja golfklubinsa, jossa he ovat voineet puhua itseään koskettavista asioista. On olemassa aiheita, joista puhuminen on luontevampaa tai ylipäänsä mahdollista vain naisporukassa.

– Mitä luulet, olisiko keskustelu syövän, keskenmenon tai seksin kaltaisista aiheista samanlaista jos huoneessa olisi myös miehiä?

Roth sanoo suoraan olevansa lopen kyllästynyt kysymyksiin siitä, miksi paikka on rajattu pelkästään naisten käyttöön.

– Toivoisin, että olisimme sen verran sivistyneitä että tajuaisimme, että on vuosi 2018 ja voimme tehdä juuri mitä haluamme.

Vaihtelua ulkonäkökeskeisyyteen

San Franciscossa asuva suomalainen Kicka Wendell päätti viettää yhden kesäviikoistaan SuperShe-saarella. Hän sanoo allekirjoittavansa Rothin näkemyksen siitä, että keskusteluiden syvempi taso löytyy todennäköisemmin kun ympärillä istuu muita naisia.

– Kyllä se mielestäni muuttaa dynamiikkaa, jos miehet ovat mukana. Nyt naisenergiat ovat saaneet virrata vapaasti, Wendell sanoo.

Kicke Wendell viihtyy riippukeinussa, joita on useita ympäri saarta. Lena Nelskylä / Yle

Saariretriitti oli hänelle myös mukavaa vaihtelua Kalifornian korostettuun ulkonäkökeskeisyyteen.

– Siellä pitää aina olla laittamassa tukkaa, mutta täällä juostiin heti sängystä joogaamaan ties mitkä verkkarit päällä, hän nauraa.

Pitkään ulkomailla asunut Wendell uskoo, että suomalaisessa saaristomaisemassa olisi vaikka mitä ammennettaa erilaisiin maanläheisiin, mutta kuitenkin korkealuokkaisiin matkailukokemuksiin:

– Tämä on ulkomaalaiselle ehdottomasti luksusta ja eksoottista. Varmasti paljon sellaistakin, jota he eivät edes osaa odottaa. Täällä sadekin on ulkomaalaiselle elämys.

Suurin osa asiakkaista tulee Atlantin takaa

Roth kertoo ihmettelevänsä, miksi vain niin harva suomalainen nainen on hakenut SuperShe-saarelle. Asiakkaita on tullut ympäri maailman. Valtaosa tosin hänen itsensä tavoin Yhdysvalloista. Siellä on totuttu matkustamaan kauaskin hyvinvoinnin perässä.

– Ehkä suomalaiset eivät ole vielä vaan tottuneet tällaiseen vaihtoehtoon sille perinteiselle mökkilomalle, joka vietetään oman perheen kanssa, Roth tuumaa.

SuperShe-saarella ruoka on lähituotettua ja trendikkäästi tarjoiltua. Lena Nelskylä / Yle

Toinen asia, joka suomalaisnaisia saattaa arveluttaa on saarimatkailun hinta. Täysihoito joogatunteineen ja hyvinvointiluentoineen ei ole halpaa huvia. Kalleimmillaan retriitti voi maksaa useita tuhansia euroja, mutta alle kahdella sadallakin pääsee SuperShe-saarelle päivän kestävälle miniretriitille.

– En jaksa marinaa kalliista hinnoista. Saman verran, ellei enemmänkin, ihmiset kuluttavat ulkomaanmatkoihinsa. Kyse on aina valinnoista. Siitä, mitä pitää tärkeänä, Roth summaa.

Kuuntele: Sara Myllylän ja Ursula Suppasen mietteitä kuuden päivän SuperShe-retriitistä