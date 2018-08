Alakoulussa Hanna Nylander kirjoitti päiväkirjaansa haluavansa kuolla – pin-up auttoi selviytymään vuosia kestäneestä kiusaamisesta

Kiusaaminen on kouluterveyskyselyn mukaan vähentynyt, mutta monet tapaukset eivät tule koskaan ilmi.

Tästä on kyse Hanna Nylander oli koulukiusattu koko peruskoulun ajan.

Kiusaamisen vuoksi Nylander kärsi muun muassa masennuksesta ja uniongelmista.

Nylander oppi pin-upin avulla jälleen rakastamaan itseään.

Kiusaaminen on tilastollisesti vähentynyt, mutta kaikkia tapaukset eivät tule kuitenkaan koskaan ilmi.

Oululaista Hanna Nylanderia, 32, kiusattiin koko peruskoulun ajan.

Jo alakouluikäisenä hänen ajatuksensa olivat itsetuhoisia. Silloin hän kirjoitti ensimmäisen kerran päiväkirjaansa, että hän haluaisi kuolla.

Alakoulussa Nylander jätettiin tyttöjen toimesta ryhmän ulkopuolelle ja yläkoulussa tilanne vain paheni, kun myös pojat liittyivät kiusaamiseen mukaan.

Huorittelu, väkivallalla uhkailu, päälle sylkeminen ja tavaroiden sotkeminen olivat Nylanderille osa jokaista koulupäivää. Koulu ei puuttunut tilanteeseen millään tavalla, koska se kuitattiin vain nuorten kisailuna ja ‘’pojat on poikia’’ -asenteella.

Yläkoulussa Nylanderin ollessa vessassa hänen ystävänsä huusi ulkopuolelta, että alemmalla luokalla oleva poika yritti avata ovea ulkopuolelta. Nylander ryntäsi ulos vessasta suoraan opettajanhuoneeseen kertomaan asiasta. Hänen käskettiin rauhoittua.

Myöhemmin selvisi, että tilanteeseen ei oltu puututtu mitenkään. Nylander sai kuulla, että tämä on tavallista poikien käytöstä, eikä siitä pitäisi hermostua.

Yhdeksän vuoden jälkeen Nylander romahti, ja mielenterveysongelmat kuten nukahtamishäiriöt, masennus ja itsetuhoisuus tulivat osaksi naisen elämää.

– Tilanne oli se, että olin ollut liian vahva liian kauan.

Pin-up toi värit takaisin elämään

Nylander kävi peruskoulun läpi puhtaalla tahdonvoimalla.

Naisen silloinen tummanpuhuva goottityyli heijasteli hänen mieltään. Se oli kuori, jonka taakse hän piiloutui kiusaamista.

Pin-up maailmasta Nylander löysi jälleen itsevarmuutta. Ensimmäinen tyylilajin mekko eksyi kaappiin sattumalta, kun Nylander etsi mekkoa äitinsä syntymäpäiville. Pikkuhiljaa tyyli muuttui kokonaan.

– Huomasin olevani yhä useammin kellomekko päällä ja tukka tötteröllä. Halusin mennä erilaisiin autotapahtumiin. Siitä asti pin-up on ollut elämässä vahvasti mukana.

Pin-up on antanut Hanna Nylanderille lisää itsevarmuutta sekä uusia ystäviä. Marko Väänänen / Yle

Alunperin pin-upilla tarkoitettiin kuvia vähäpukeisista naisista, joita sotilaspojat kiinnittivät nastoilla seinään: eli pin-up.

Tänä päivänä vähäpukeiset kuvat ovat jääneet taka-alalle ja pin-up on enemmänkin elämäntapa. Inspiraatiota omaan tyyliin haetaan 1900-luvun alusta aina 60-luvulle asti. Nylanderin mukaan tyyliä ei ole rakennettu tietylle vartalotyypille vaan se sopii kenelle tahansa.

– Ei tarvitse olla alasti ollakseen seksikäs. Pin-up -tyyli on tietyllä tapaa leikkisä sekä hieman romanttinen, Nylander kuvailee.

Kiusaamisen jäljet näkyvät aikuisenakin

Mannerheimin lastensuojeluliiton nuorisotyön päällikön Jenni Heleniuksen mukaan se, ettei kiusaamisen puututa, on pahin mahdollinen tilanne koululaiselle kiusaamistilanteessa.

– Siinä tulee tavallaan kahteen kertaan satutetuksi.

Heleniuksen mukaan moni ajattelee edelleen, että poikien kuuluukin riehua ja nahistella.

Suomessa kiusaamisesta kerätään tilastotietoa esimerkiksi Kouluterveyskyselyn avulla. Vuonna 2017 syrjivää kiusaamista koki kyselyn mukaan 19 prosenttia alakoululaisista ja 24 prosenttia yläkoululaisista.

Heleniuksen mukaan monet kiusaamistapaukset eivät tule kuitenkaan koskaan ilmi, kyse saattaa olla aikuiselle vaikeasti huomattavista asioista kuten ulkopuolelle jättämisestä, vähättelevistä ilmeistä ja eleistä tai tylyistä someviesteistä.

Myös Nylanderin kokemuksien mukaan kiusaaja ei ole välttämättä luokan pahin häirikkö vaan kiusaaja osaa usein auktoriteettien edessä näyttää paremman puolensa.

Hanna Nylander piiloutui goottityylin taakse jatkuvaa kiusaamista. Hanna Nylanderin kotialbumi

– Kiusatun elämässä on ihan sama, onko kiusaamista tilastollisesti paljon vai vähän. Kun se osuu omalle kohdalle, on se haavoittavaa. Yksikin kiusattu lapsi koulussa on liikaa.

Helenius on työssään kuullut paljon vaikeista kiusaamistapauksista. Monet tapauksista ovat todella julmia sekä fyysisesti että psyykkisesti. Helenius muistaa esimerkiksi tapauksen, jossa seitsemäsluokkalaista poikaa purtiin koulumatkalla.

– Oli myös tilanne, jossa kolmen tytön kaveriporukasta kaksi kaveria soitti kolmannen tytön harrastuspaikkaan, että tämä tyttö lopettaa harrastuksensa. Tässä tapauksessa halu pilata toisen elämä oli uskomattoman suuri.

Kiusaamisen jäljet saattavat näkyä myös aikuisena. Heleniuksen mukaan yksinäisyys, heikko itsetunto sekä masennus ovat hyvin yleisiä oireita. Toipuminen on vahvasti kiinni siitä, kuinka saa apua. On myös tärkeää löytää yhteisö, jossa tulee hyväksytyksi sellaisena kuin on.

Huonoja päiviä on edelleen

Nylander ei osaa sanoa, mistä tai milloin parantumisprosessi lähti liikkeelle, mutta pikkuhiljaa hän huomasi että sekä mieli että vaatekaappi ovat kirkastuneet.

– Kesällä 2013 havahduin pyykkiä pestessä siihen, että pyykkinarullani ei roikkunut enää yhtään mustaa vaatetta. Olin löytänyt värit siinä vaiheessa.

Prosessi on ollut pitkä. Välillä on edelleen hetkiä, jolloin Nylander kyseenalaistaa oman olemassaolonsa eikä pidä peilikuvastaan, mutta kuukausien sijaan näitä päiviä on enää harvakseltaan.

– En väitä, että olisin ihan täysin kunnossa vieläkään. Kärsin nukahtamisongelmista edelleen. Olen kuitenkin huomattavan paljon iloisempi sekä oppinut hyväksymään ja rakastamaan itseäni.

Yksikin kiusattu lapsi koulussa on liikaa. Jenni Helenius

Nylander ylläpitää yhdessä ystävänsä kanssa Facebook-ryhmää, jossa yli tuhat pin-upista kiinnostunutta naista keskustelee ja jakaa vinkkejä toisilleen. Tässä ryhmässä ei lytätä ketään, vaan toinen toistaan upeammat naiset kehuvat toisiaan ilman draamaa.

– Pin-up on minulle henkireikä. Sen kautta olen saanut uusia ystäviä ja oppinut hyväksymään itseni ja sitä kautta myös muut.

Nylander ei puhu mielellään vaikeista ajoista, sillä mieluiten hän unohtaisi ne kokonaan. Hän kuitenkin tietää, että kiusaamisesta on tärkeä puhua ääneen.

– Minun ei tarvitse kurittaa itseäni siitä, että muut ovat olleet minulle ilkeitä peruskoulun ajan. Se ei ole minun syyni.

