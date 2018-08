Lännen Media: Perheväkivalta vaatii uusia toimia – maahanmuutto on tuonut uudenlaisia haasteita

Kolmen ministeriön työryhmä hakee keinoja lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseen nykyistä paremmin, kirjoittaa Lännen Media. Sisäministeri Kai Mykkäsen (kok.) mukaan asioihin on puututtava aiempaa tiukemmin. Perheväkivaltaa ei voi hänen mielestä ajatella vain asianomistajarikoksena, vaan siihen on puututtava joka kertaa lainmukaisilla keinoilla.

Mykkänen painottaa, että perhe- ja lähisuhdeväkivallan tunnistamisessa tarvitaan muitakin kuin poliisia. Keskeisessä roolissa ovat myös neuvolat, kouluterveydenhuolto ja sairaalat.

Sisäministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä oikeusministeriön työryhmässä valmistellaan parhaillaan uutta sisäisen turvallisuuden strategiaa. Siinä lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy saa aiempaa merkittävämmän roolin. Työryhmän ehdotukset julkaistaan elokuun lopulla.

Tavoitteena on muun muassa saada poliisit ja sosiaaliviranomaiset samaan työtilaan. Samaan pöytään ministerin mielestä kuuluvat myös opettajat, jotta perheiden ongelmiin voidaan puuttua moniammatillisesti.

Henrietta Lehtinen

Poliisille uusia haasteita maahanmuuttajaperheissä

Kouluterveydenhuollon merkitys korostuu Mykkäsen mukaan erityisesti silloin, kun kyse on maahanmuuttajaperheiden lapsista tai nuorista, sillä maahanmuuttajien riski joutua väkivallan uhriksi on korkea.

– On selvä asia, että väkivaltalainsäädäntö koskee kaikkia ihmisiä. Kunniaväkivaltaan ja tyttöjen silpomiseen puuttumisen haaste on se, että toisista kulttuureista tulevissa perheissä syytteen nostaminen omaa perhettä vastaan on vielä korkeampi kuin kantasuomalaisissa perheissä, Mykkänen sanoo.

Maahanmuuton myötä poliisilla on käsissään aivan uudenlaiset perhe- ja lähisuhdeväkivallan muodot.

– Jos suomalaisperheiden kohdalla perheväkivalta jää piiloon, niin miten paljon ongelmaa on maahanmuuttajaperheiden kohdalla. Miten kielitaidoton nainen tekisi siitä ilmoituksen poliisille, johon ei välttämättä edes luoteta, sanoo Hämeen poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkö Tero Seppänen.

Yle

Metoo-ilmiö on tuonut myös perheväkivaltaa esille

Naisjärjestöjen keskusliiton pääsihteeri Terhi Heinilän mukaan Metoo -ilmiö on tuonut mukanaan sen, että naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja ahdistelusta puhutaan aiempaa enemmän. Heinilä on iloinen siitä, että keskustelun myötä julkisuudessa on ollut paljon kertomuksia siitä, miten väkivaltaisesta perhetilanteesta on päästy eteenpäin ja selvitty.

– Metoo-ilmiö on lisännyt tietoisuutta ja viranomaiset ovat lähteneet hyvin mukaan. Ymmärretään se, että kaikki ei ole sallittua. Mutta edelleen tarvitsemme koulutusta ja rahaa, jotta työtä naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseksi voidaan jatkaa, Heinilä toteaa.

Heinilän mukaan tarvitaan edelleen lisää turvakotipaikkoja sekä Istanbulin sopimuksen laajaa täytäntöön panoa. Suomi on ratifioinut sopimuksen, ja se sisältää useita keinoja, millä perheväkivaltaa voidaan ehkäistä. Ennaltaehkäisevä työ tarvitsee noin 40 miljoonaa euroa.