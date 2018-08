Harvey Weinstein puolustautui oikeudessa – vetoaa sähköposteihin

Elokuvatuottaja Harvey Weinstein on puolustautunut oikeudessa raiskaus- ja ahdistelusyytöksiltä, joita häntä vastaan on esitetty.

Weinsteinin asianajajat pyysivät perjantaina New Yorkissa tuomaria hylkäämään syytökset. Puolustus muun muassa vetoaa kymmeniin ”lämpimiin” sähköposteihin, joita Weinstein on saanut eräältä syytöksiä esittäneeltä väitetyn raiskauksen jälkeen.

– Nämä viestit ovat vääjäämättä heijastaneet tämän yhteisymmärrykseen perustuvan, intiimin ystävyyden todellista luonnetta, joka ei milloinkaan sisältänyt väkivaltarikosta, puolustuksen lausunnossa todetaan.

Puolustus esitteli yli 400 sähköpostia Weinsteinin ja syytteitä esittäneen välillä. Asianajajien mukaan ne on lähetetty huhtikuun 2013 ja helmikuun 2017 välisenä aikana.

Asiasta uutisoivat muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC (siirryt toiseen palveluun) ja uutiskanava CNN (siirryt toiseen palveluun).

Weinstein vetosi oikeudessa syyttömyyteensä kuudessa eri tapauksessa. Syytösten takana on kolme eri naista. Weinsteinin asianajajien mukaan tapaus olisi pitänyt hylätä oikeudenkäyntiä edeltävässä vaiheessa, koska siinä oli useita puutteita.

#MeToo-kampanjan alkupiste

Weinsteinin vetoomukset tulivat yhdeksän kuukautta sen jälkeen, kun The New Yorker ja The New York Times julkaisivat useiden naisten kertomuksia, joissa Weinsteiniä syytettiin seksuaalisesta häirinnästä.

Kaikkiaan yli 70 naista on syyttänyt Weinsteinia häirinnästä. Weinstein itse on kiistänyt raiskanneensa ketään.

66-vuotias Harvey Weinstein on yksi Weinstein Companyn ja Miramax-studion perustajista. Hän oli yksi Hollywoodin vaikutusvaltaisimmista tuottajista ennen julkisuuteen tulleita ahdistelu- ja raiskaussyytöksiä. Hän on toistuvasti kiistänyt, että olisi harjoittanut seksiä ilman suostumusta.

Lokakuussa ilmi tulleet ahdistelutapaukset johtivat pian maailmanlaajuiseen #MeToo –kampanjaan sosiaalisessa mediassa. Weinsteinia valvotaan tällä hetkellä sähköisen paikannuslaitteen avulla.

Entistä elokuvantuottajaa Harvey Weinsteinia saatetaan tuomioistuimeen käsiraudoitettuna. Jason Szenes / EPA

Lähteet: Reuters, AP, AFP