Kotihoidon turvapalveluissa vakava häiriötilanne Kuopiossa

Kuopion kotihoidon turvapalveluissa on edelleen toimintahäiriöitä. Häiriö koskee tällä hetkellä noin sataa kotihoidon asiakasta. Perjantaina iltapäivällä alkanutta häiriötilannetta on selvitetty yön ajan, mutta ongelmaa ei ole saatu ratkaistua.

– Hälytykset eivät välity turvapuhelimesta kotihoidon turvapalveluun. Määrä on kasvanut pikkuhiljaa, kertoo kotihoidon päällikkö Kaija Kokkonen.

Kokkosen tietojen mukaan taustalla on Euroopan laajuinen tietoliikenneyhteyksiin liittyvä ongelma, joka on johtanut verkon ylikuormittumiseen. Turvapalvelut toimittaa Kuopion kaupungille 9Solutions.

Varasuunnitelma otettiin käyttöön perjantaina

Kaupunki otti perjantaina käyttöön varasuunnitelman, jonka mukaan asiakkaiden turvallisuus on pyritty varmistamaan. Kotihoidon henkilöstö on ottanut asiakkaisiin yhteyttä henkilökohtaisesti joko puhelimitse tai käymällä paikan päällä. Myös omaisiin on oltu yhteydessä.

– Tarkastuskäyntejä on lisätty sekä henkilöstön että omaisten toimesta. Näiden avulla on pystytty turvaamaan kotona olemista, Kokkonen kertoo.

Huonokuntoisimpia varten on olemassa myös kriisipaikanmahdollisuus.

– Maaseudulla meillä on pitkien välimatkojen takia isoja hankaluuksia toteuttaa lisäkäyntejä.

Myös henkilöstöä on jouduttu tilanteen vuoksi lisäämään. Kokkonen kehottaa omaisia olemaan yhteydessä alueen kotihoitoon, jos on huoli vanhuksen pärjäämisestä.

– Kyseessä on kriittisesti tärkeät asiakkaat, muistuttaa Kokkonen.

Asiakkaiden ei kannata testata turvarannekkeiden toimivuutta omatoimisesti, koska se voi lisätä verkon kuormitusta entisestään. Kaikkiaan Kuopion kotihoidon piiriin kuuluu noin 1 300 asiakasta.