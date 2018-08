Tuomari: USA:n hallinnon etsittävä käsiinsä lapsistaan erotetut siirtolaisvanhemmat – jo neljä viidestä ehditty karkottaa maasta

Yhdysvalloissa on edelleen 572 alaikäistä lasta, jotka erotettiin vanhemmistaan osana maan tiukentunutta siirtolaispolitiikkaa.

Yhdysvaltojen hallituksen on löydettävä valtion huostassa olevien siirtolaislasten vanhemmat pikimmiten, järjestöt ja tuomioistuimet vaativat.

Hallitus raportoi päivää aiemmin oikeusistuimelle, että 410 lapsen vanhemmat on ehditty palauttaa ulkomaille ilman lapsiaan. Yhteensä huostassa on edelleen 572 lasta.

– Todellisuudessa tilanne johtaa siihen, että jokainen lapsi, jonka vanhempia ei pystytä löytämään, muuttuu pysyvästi orvoksi ja on sataprosenttisesti hallinnon vastuulla, liittovaltion tuomari Dana Sabraw kuvaili uutistoimisto AFP:lle.

Sabraw määräsi kesäkuun lopussa, että Yhdysvaltojen pitää yhdistää kaikki toisistaan erotetut perheet heinäkuun 26. päivään mennessä.

Tähän mennessä ainoastaan 13 lapsen vanhemmat on pystytty löytämään ulkomailta.

– Tuomarit eivät aio päästää hallitusta vähällä sotkussa, jonka se sai aikaiseksi, kansalaisoikeuksia ja -vapauksia puolustavan ACLUn lakimies Lee Gelernt sanoi.

ACLU oli yksi järjestöistä, jotka haastoivat USA:n hallituksen oikeuteen perheiden erottamisen takia.

– Jokainen päivä erossa on kärsimyksen päivä näille perheille, Gelernt kuvaili.

Hallitus on puolustautunut sanomalla, että se pitäytyi sille annetusta takarajassa perheenyhdistämisille. Jotkut lapset on hallituksen mukaan pidetty huostassa, koska perhesiteitä ei pystytty varmentamaan tai koska lapsen vanhemmilla on rikollistaustaa.

Klo 8.45: Otsikkoa muutettu.

Lähteet: AFP