Oravaisten taistelusta on kulunut tänä vuonna 210 vuotta – "Sotaa ei voi koskaan juhlia, mutta on tärkeää muistaa historiaa"

Furiirin puustellin pihaan Oravaisissa noussut telttakylä majoittaa historian harrastajia perinnerykmenteistä Suomesta, Ruotsista, Latviasta, Norjasta ja Venäjältä. Telttakylä muistuttaa Suomen sodan aikaisen sotaväen muodostamaa pienoisyhdyskuntaa.

Oravaisissa käytiin yksi Suomen sodan ratkaisutaisteluista ja harrastajat näyttelevät taistelun kulun uusiksi taistelukentällä. Osallistujia on noin 170.

Telttakylä Oravaisissa Furiirin puustellin pihassa Tuomo Rintamaa / Yle

Oravaisten historiallisen seuran puheenjohtaja Göran Backman muistuttaa, että kyseessä ei ole juhla.

– On ehdottoman tärkeää, että emme puhu juhlasta. Sotaa ei voi koskaan juhlia, mutta on tärkeää muistaa historiaa.

Porin rykmentille käy huonosti

Porin perinnerykmentti on saapunut paikalle jo edellisenä päivänä. Helteisessä säässä perinneunivormu on hieman epämukava, mutta rykmentin henki ennen taistelunäytöstä on hyvä. Taistelunäytökseen porilaisten rooli on kirjoitettu 210 vuotta sitten.

– Moraali ja tunnelma joukoissa ovat hyvät, koska miehet ovat saaneet ruokaa ja juomaa tarpeeksi. Historiankirjat kuitenkin kertovat, että meille ei lopulta käy hyvin, komentaja Siikarla nauraa.

Tuomo Rintamaa / Yle

Sotaväen mukana kulkivat sotilaiden vaimot, lapset ja kotieläimet. Historian harrastajat haluavat pitää tunnelman mahdollisimman autenttisena.

Tuomo Rintamaa / Yle

– Oli aika kivaa kulkea täällä telttakylässä illalla, kun mitään modernia tavaraa ei saa olla mukana. Yhteishenki on mahtava, Backman sanoo.