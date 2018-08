"Reipas moikkailu autoilijoille on lapsille hyvä tapa" – Liikenteen sekaan pyrähtää kohta yli 60 000 ekaluokkalaista

Kuusivuotiaan Antonin koulu-ura alkaa Kanniston koulussa Vantaalla ensi viikolla. Hän harjoittelee vajaan kilometrin pituista koulumatkaa jo hyvissä ajoin. Matka ei reipasta poikaa huoleta.

– No kun se on melkein vaan suoraa.

Antonin isää, Jari Ervastia mietityttää enemmän. Koulutie on muuten turvallinen, mutta Antonin on ylitettävä vilkasliikenteinen tie.

– Koulun kohdalla on meidän koulumatkan vaaran paikka. Mutta autoilijat, jotka näillä nurkilla pyörivät tietävät, että tässä on koulu ja varmasti vähän nostavat jalkaa kaasulta. Toivon ja uskon niin.

Kivistössä rakennetaan paljon, joten Jari Ervastin mukaan alueella liikkuu myös paljon isoja hiekkakuorma-autoja ja rekkoja, jotka ajavat aika kovalla vauhdilla.

Antonin harjoittelu sujuu mallikkaasti ja pää pyörii tien ylityksissä niin kuin pitääkin. Vasemmalle, oikealle ja vielä kerran vasemmalle. Viikonloppuliikenne on aika vilkasta mutta arkipäivinä autoja soljuu tietä pitkin vielä paljon enemmän.

Antonin koulun edessä olevan suojatien ylitys on koulumatkan kiperin paikka. Annika Laaksonen / Yle

Mitä Antonin pitää muistaa ensi viikolla kun isä ei ole mukana?

– Katsoa ne suojatiet.

Koulun kohdalla on suojatie, mutta sitä ei ole maalattu katuun. Anton kuitenkin luottaa, että autoilijat huomaavat sen.

– Koska siinä on se suojatien merkki.

Anton on miettinyt valmiiksi, mitä hän tekee, jos auto tulee suojateille päin tosi lujaa.

– No mä ootan, että se on mennyt.

Jari Ervastin mielestä koulumatkaa kannattaa harjoitella etukäteen.

– Tottakai, jos itse voi vaikuttaa siihen, että lapsi pääsee turvallisemmin kouluun, niin kyllä kaikki mahdolliset temput tehdään. Tämä on ehdottoman tärkeää.

– Siinä tulee hyvä mieli sekä lapselle ja että vanhemmalle, että koulumatka sujuu tutussa ja turvallisessa ympäristössä mahdollisimman hyvin.

Liikennekasvatuksen suunnittelija Eeva-Liisa Markkanen Liikenneturvasta on samaa mieltä. Nyt on Markkasen mielestä hyvä aika harjoitella, kun koulun alkuun on vielä muutama päivä aikaa. Ekaluokkalaisia on lähdössä koulutielle noin 61 000.

– On tosi tärkeää, että käydään harjoittelemassa useammin. Kun liikennetilanteet vaihtelevat, tulee mahdollisimman paljon erilaisia juttuja matkalle. Joskus voi olla esimerkiksi työkone koulutiellä. Silloin voi miettiä, miten toimisit, jos tietyö on hetkeksi katkaisut tutun turvallisen reitin. Tai jos kaveri tien toiselta puolelta vilkuttaa, niin miten toimitaan.

Teiden ylitykset ovat lapsille vaarallisimpia paikkoja. Markkanen korostaa, että koulun aloittava lapsi ei pysty kovin hyvin arvioimaan lähestyvän auton nopeutta ja etäisyyttä. Jos auto pysähtyy suojatien eteen, on silloinkin syytä olla tarkkana.

– Neuvoisin lasta vielä ottamaan katsekontaktin kuljettajaan ennen kuin hän hän lähtee ylittämään tietä. Sen takia reipas moikkailu pysähtyneille autoilijoille on minun mielestäni lapsille ihan hyvä tapa, koska sitten tulee katsottua kuskia, että hän on varmasti nähnyt.

Liikennekasvatuksen suunnittelija Eeva-Liisa Markkanen Liikenneturvasta. Annika Laaksonen / Yle

Monella ekaluokkalaisella on kännykkä ja sen käyttö liikenteessä on Markkasen mielestä hyvä käydä läpi. Kännykkä pitäisi malttaa pitää repussa tai laukussa matkan ajan, jotta keskittyminen liikenteeseen ei herpaantuisi.

– Kännykkään liittyen voisi sopia sellaisia pelisääntöjä, että kävellessä ei katsota puhelinta. Jos täytyy soittaa tai vastata puhelimeen, niin pysähdytään siksi aikaa. Eikä mitään pelejä pelata silloin kun ollaan liikenteessä.

Markkanen suosittaa myös ekaluokkalaisten vanhemmille malttia puhelimen käytössä.

– Vanhemmankin pitäisi malttaa, että ei heti koulupäivän jälkeen soittele lapselle, vaan vaikka sopii, että lapsi soittaa sitten kun on päässyt kotiin. Puhelin ei soi turhaan koulumatkan aikana.

Vanhempien on syytä myös harkita, onko tarpeen viedä autolla kouluun, sillä se lisää liikennettä ja vaaran paikkoja.

– Voisi miettiä, että kannattaako lasta kuljettaa koulun pihaan asti vai olisiko lähistöllä joku muu turvallinen paikka, johon lapsen voisi jättää.

Markkanen korostaa, että aikuiset ovat roolimalleja siinä, miten liikenteessä käyttäydytään esimerkiksi liikennevaloissa ja miten suhtaudutaan toisiin ihmisiin.

– Lasten turvallinen koulumatka on meidän aikuisten vastuulla. Ei pelkästään koululaisten vanhempien, vaan kaikkien ihmisten pitäisi miettiä omaa liikennekäyttäytymistään.

Osalla lapsista koulumatkat voivat olla hyvinkin turvattomia, mutta yleisesti ottaen lasten liikenneturvallisuudessa on menty hyvään suuntaan. Liikenteessä on loukkaantunut aiempaa vähemmän lapsia.

– Kyllähän liikenneturvallisuus on koko ajan parantunut, että lapsellekin on turha luoda hirveän isoa uhkakuvaa liikenteestä.

Poliisin tietoon tulleet alle 15-vuotiaiden loukkaantumiset ovat vähentyneet kymmenen vuoden aikana 40 prosenttia. Vuosikymmen sitten loukkaantuneita lapsia oli vuosittain noin 600. Parina viime vuonna heitä on ollut noin 350.

Liikenteessä menehtyneiden lasten määrä ei ole vuosikymmenessä muuttunut. Heitä on ollut keskimäärin kahdeksan vuodessa. Puolet heistä on ollut autossa matkustajina.

Alle 15-vuotiaiden loukkaantumisia suojatiellä on tullut poliisin tietoon muutamia kymmeniä vuodessa. Kuolemaan johtavia onnettomuuksia suojatiellä on koululaisille tapahtunut hyvin harvoin.

– Tietysti jokainen tapaus on liikaa, jos liikenteessä jotain sattuu, painottaa Markkanen.

Arkpäivinä koulumatkoilla kulkee noin puoli miljoonaa peruskouluikäistä.

