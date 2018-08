Herätys: Helle karkotti hyttyset, sukupuoli voi olla väärä, viileys taltuttaa ukkoset

Minne hyttyset katosivat?

Viime päivinä Suomen luonnossa on monin paikoin ollut poikkeuksellisen hiljaista, koska hyttysiä on aiempaa paljon vähemmän. Syynä on helle, sanoo asiantuntija – monet hyttyslajit eivät yksinkertaisesti kestä kuumuutta ja kuivuutta.

Tšekkoslovakian miehitys säikäytti 50 vuotta sitten

Neuvostoliitto miehitti Tšekkoslovakian elokuussa 1968. Tapahtuma oli suuri järkytys Suomen poliittiselle johdolle. Toimittaja Ahti Kaario on selvittänyt, miten puolustusvoimat reagoi äkkiä kasvaneeseen ulkopoliittiseen uhkaan. Suuri yleisö oli puolustusvoimien toimenpiteistä täysin tietämätön.

Mielenosoittajia, miehittäjiä ja palanut katusuluksi ajettu bussi Prahassa. AOP

Venezuelassa räjähdeisku sotilasparaatiin

Venezuelassa on tehty räjähdeisku sotilasseremoniassa Caracasissa, jossa presidentti Nicolas Maduro oli pitämässä puhetta. Iskussa loukkaantui ainakin seitsemän sotilasta. Räjähdys oli peräisin useista ilmassa lentävistä drooneista eli minikoptereista, jotka oli lastattu räjähteillä. Tapausta on kuvailtu hyökkäykseksi presidenttiä vastaan.

Venezuelan presidentti Nicolas Maduro pitää puhetta armeijatapahtumassa Caracasissa 5.8.2018. EPA

Kun oma sukupuoli tuntuukin väärältä

Genderfluid-nuori päätti kertoa sukupuoli-identiteetistään peruskoulun päätösviikonloppuna postauksella sosiaaliseen mediaan. Takana oli kolme jännityksen täyttämää ja itsensä etsimisen vuotta. Miten ympärillä olevat ihmiset suhtautuivat? Entä mitä nuorelle kuuluu nyt?

Genderfluid tarkoittaa, että sukupuoli on liukuva. Joskus voi tuntea itsensä naiseksi, joskus mieheksi ja joskus ei kummaksikaan. Henry Lämsä / Yle

Koko maa viilenee

Lämpötila laskee koko maassa ajankohdalle tyypillisiin lukemiin. Ylen meteorologin Kerttu Kotakorven mukaan sunnuntaina voi tulla yksittäisiä sade- ja ukkoskuuroja. Ukkoset ovat aiempaa heikompia viileämmässä säässä. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.