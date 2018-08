UNHCR: Jo yli 1500 hukkumiskuolemaa Välimerellä

Tänä vuonna Välimeren on ylittänyt 60 000 siirtolaista. Se on puolet vähemmän kuin edellisenä vuonna.

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR on huolestunut Välimeren alueella tapahtuneista hukkumiskuolemista, koska niiden määrä kasvaa huolestuttavasti.

Yli 1 500 siirtolaista on menettänyt henkensä ylittäessään Välimeren tämän vuoden seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana. UNHCR (siirryt toiseen palveluun)on erityisen huolestunut siitä, että kuolemantapausten määrä lisääntyy, vaikka siirtolaisten määrä edellisvuosiin verrattuna on vähentynyt merkittävästi.

Tänä vuonna Välimeren on ylittänyt 60 000 siirtolaista. Se on puolet vähemmän kuin edellisenä vuonna. Nyt on palattu vuoden 2014 tasolle siirtolaisten määrissä.

– Toivomme, että kaikki salakuljetusreitillä olevat valtiot taistelevat ihmiskauppaa vastaan, sanoo UNHCR: n Välimeren alueen erityislähettiläs Vincent Cochetel.

Ilman lisätoimia ihmishenkiä menetetään Välimerellä yhä enemmän lähikuukausina, kun ihmiskauppiaat pyrkivät hyödyntämään parempien sääolojen tarjoamia mahdollisuuksia.

Syyriasta yhä useampi siirtolainen

– Olemme varmoja, että ilman yhteistä suunnitelmaa Välimeren alueella murhenäytelmä jatkuu. Sen vuoksi kaikkien rannikkovaltioiden tulisi yhdenmukaistaa toimintaansa siirtolaisten suhteen, Cochetel toteaa.

Välimeren yli pyrkivistä on syyrialaistaustaisia jo 13,5 prosenttia. UNHCR muistuttaa, että kansainvälinen yhteisö auttaisi ihmisiä paikallisesti. Esimerkiksi Syyrian pakolaiskriisi pakottaa ihmisiä lähtemään kodeistaan tekemään yhä vaarallisempia matkoja yli Välimeren.

Heinäkuussa UNHCR kehotti Välimeren alueen valtioita nostamaan pelastuskapasiteettiaan, koska kansalaisjärjestöjen aluksiin oli kohdennettu erilaisia kansainvälisiä rajoitteita.

Espanjasta on tullut tänä vuonna Välimeren ylittäneiden siirtolaisten ensisijainen rantautumiskohde Italian sijaan. Espanjaan on saapunut Välimeren yli 23 500 ihmistä, kun taas Italia on vastaanottanut vain 18 500 ihmistä.

Kreikkaan on saapunut Välimeren yli 16 500 ihmistä vuoden seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana.