Etelä-Euroopassa raju helle jatkuu, mutta kuumuusennätystä ei tehty

Euroopassa jatkettiin tänään lauantaina kärvistelyä kovissa helteissä.

Portugalissa hätyyteltiin lämpöennätyksiä noin 46 asteen lukemilla, mutta vielä ennätystä ei rikottu.

Euroopan lämpöennätys on 48 astetta, joka on Ateenasta vuodelta 1977. Portugalin oma ennätys on 47,4.

Meteorologi Jari Tuovinen Suomen Ilmatieteen laitokselta kertoi, että Alvegassa noin sata kilometriä Lissabonista koilliseen oli mitattu iltapäivällä 46,4 astetta. Tämän jälkeen lukema alkoi laskea.

– Yleisesti keski- ja eteläosassa Portugalia lämpötilat ovat olleet 45 asteen huitteilla, Tuovinen kertoi.

Portugalin ilmatieteen laitoksen mukaan lauantain oli määrä olla viikonlopun kuumin päivä.

– Lämpimin ilmamassa alkaa vetäytyä pikku hiljaa takaisin Marokon suuntaan. Varmaan Espanja ei enää mittaile huomenna 44 - 45 astetta, Tuovinen sanoi sunnuntaista.

Etelä-Portugalissa sen sijaan on vielä pienet mahdollisuudet ennätyksiin. Eteläisessä Espanjassa Cordobassa hikoiltiin lauantaina 44 asteessa.

Tuovisen mukaan Barcelonassa tehtiin kaupungin lämpöennätys, joka on nyt 39,8 astetta.

Etelä-Portugalissa Monchiquessa raivosi maastopalo kahdella eri rintamalla, kertoi pelastustöitä johtanut Victor Vaz Pinto. Lämpöä oli hänen mukaansa "46 astetta, mutta se tuntui 50 asteelta" ja kosteutta oli hyvin vähän ilmassa.

Paloa oli sammuttamassa noin 740 palomiestä kymmenen koneen ja helikopterin avustuksella.

Lissabonissa viranomaiset ovat sulkeneet leikkikenttiä ja kehottaneet ihmisiä välttämään piknikkejä ja muita ulkoaktiviteetteja.

Hollannissa asfaltti sulaa, Ranskassa ja Italiassa jonotettiin teillä

Espanjassa helteiden on kerrottu aiheuttaneen tällä viikolla kolmen ihmisen kuoleman. Barcelonassa kadulta löytyi perjantaina ilmeisesti koditon mies, jonka kerrottiin kuolleen lämpöhalvaukseen.

Kuumaa on myös muualla. Itävallan Wienissä poliisikoirat saivat tassuihinsa kengät, jotta ne pystyisivät partioimaan rannalla lentopalloturnauksessa.

Hollannissa puolestaan viranomaiset ovat sulkeneet joitakin tieosuuksia, koska lämpö on sulattanut asfalttia.

Ranskassa on suljettu lämpöaallon takia kaikkiaan neljä ydinreaktoria. Ranskalaisen EDF-energiayhtiön mukaan tarkoituksena on estää lämpötilojen nousu joissa. Voimalat ottavat joista vettä reaktoreiden viilentämiseen, ja vesi palautetaan jokiin.

Tämä viikonloppu on Ranskassa erittäin vilkas liikenteessä, kun heinäkuussa lomiaan viettäneet matkaavat kotiin ja elokuun lomalaiset lähtevät liikkeelle.

Aamupäivällä raportoitiin ruuhkista runsaan 700 kilometrin matkalla Ranskan teillä. Sama tilanne oli myös Italiassa.

Metsäpalo pakotti viranomaiset lauantaina sulkemaan tien Ranskan ja Espanjan välillä.

Lähteet: STT