Kiinalaistaiteilija Ai Weiwein studio jäi jyrän alle Pekingissä

Kiinalaisviranomaiset ovat purkaneet kiinalaistaiteilija Ai Weiwein studion Pekingissä ilman ennakkovaroitusta perjantaina. Taiteilija on välittänyt Instagramissa videon, jossa useat työmiehet katselevat rakennuksen sisälle ennen kuin kaivuri aloittaa studion purkutyöt.

–Purkutyöt aloitettiin ilman ennakkovaroitusta, taiteilija sanoo.

Miehen tunnetuin työ on Pekingin olympiastadion, joka tunnetaan myös Linnunpesä-nimellä. Se valmistui Pekingin vuoden 2008 kesäolympialaisia varten.

– Ai ei kuitenkaan ollut vihainen studiotilojensa purkamisesta, koska vuokrasopimus oli päättynyt jo viime syksynä, taiteilijan avustaja Ga Rang kertoo.

Ai Weiwein tunnetuimmat työt on valmistettu nyt puretulla studioalueella. Studio on hallinnut moniulotteista rakennuskompleksia, joka on rakennettu jo 1960- ja 1970-luvulla. Osa taloista on jo raunioina.

Ai-studio toimi aikaisemmin valtion omistaman tehtaan kokoussalina. Parhaimmillaan siellä asui 1000 ihmistä, mutta asukkaiden määrä alkoi laskea siellä jo 1980-luvulla, kun Kiina vähensi ihmisiä pois valtionhallinnosta. Viime vuosina siellä asui enää 20 ihmistä.

Voit katsoa videon rakennuksen tuhoamisesta Daily Mail -lehden (siirryt toiseen palveluun) julkaisemasta artikkelista.

