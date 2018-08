Vaaliväkivallasta syytetyt opposition jäsenet oikeudessa Zimbabwessa

Parikymmentä Zimbabwen opposition jäsentä oli lauantaina oikeuden edessä vastaamassa syytöksiin väkivallasta.

Ainakin kuusi ihmistä sai surmansa, kun sotilaat avasivat keskiviikkona tulen opposition mielenosoittajia vastaan pääkaupungissa Hararessa.

Presidentti Emmerson Mnangagwa julistettiin perjantaina vaalien voittajaksi. Virallisten tulosten mukaan hän sai 50,8 prosenttia äänistä.

Opposition ehdokas Nelson Chamisa on kiistänyt tuloksen ja sanonut vievänsä asian oikeuteen. Hän on kuitenkin kehottanut kannattajiaan pysymään rauhallisina.

– Me voitimme, mutta he julistivat toisin. Te äänestitte, mutta he petkuttivat, hän sanoi kannattajilleen Twitterissä.

Opposition jäseniä syytetään muun muassa autojen sytyttämisestä tuleen. Presidentti on luvannut, että myös ampumiset tutkitaan.

