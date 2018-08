Ryanairin lentäjien lakko uhkaa satoja lentoja ensi perjantaina useissa Euroopan maissa

Ryanairin lentäjät ovat ilmoittaneet (siirryt toiseen palveluun)lakkoaikeista ensi viikon perjantaille 10. elokuuta.

Lakkouhka koskee jopa kymmeniä tuhansia matkustajia.

Lakon piirissä olisi mahdollisesti satoja lentoja Belgiassa, Ruotsissa ja yhtiön kotimaassa Irlannissa. Myös Saksassa ja Alankomaissa lentäjät harkitsevat lakkoon yhtymistä.

Ryanair on uhannut lakkoa suunnittelevia lentäjiä työpaikkojen siirtämisellä toisiin maihin. Yhtiö on uhannut korvata 100 lakkoilevaa lentäjää ja 200 matkustamohenkilökunnan jäsentä puolalaisilla työntekijöillä.

– Ennalta arvattavasti uhkaus on johtanut työntekijöiden kannan tiukentumiseen, Irlantilainen lentäjien ammattiliitto IALPA kommentoi.

Ryanair ja ammattiliitto neuvottelevat uudestaan tiistaina, jotta lakolta voitaisiin välttyä.

Ryanair on luvannut joko etsiä vaihtoehtoisia lentoja matkustajilleen tai korvata lentolippujen hinnan. Vaihtoehtoisten lentojen löytäminen on hankalaa, sillä yhtiön koneilla on tänä kesänä 97 prosentin kuormitusaste.

Ryanairin 350 lentäjästä noin neljäsosa on irlantilaisia. Ryanair on matkustajamäärillä mitattuna Euroopan suurin lentoyhtiö (siirryt toiseen palveluun).

