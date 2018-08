Asiantuntija: Drooniterrorismi Suomessa epätodennäköistä – Lennokeilla tehtäviin rikoksiin syytä varautua paremmin

Venezuelassa on tehtiin lauantain ja sunnuntain vastaisena yönä räjähdeisku sotilasseremoniassa Caracasissa, jossa maan presidentti Nicolas Maduro oli pitämässä puhetta. Iskussa loukkaantui tiettävästi ainakin seitsemän sotilasta.

Räjähdys oli peräisin viranomaisten mukaan useista ilmassa lentävistä drooneista eli minikoptereista, jotka oli lastattu räjähteillä. Ne räjähtivät lähellä presidentin puhujakoroketta. Tapauksesta on julkaistu videomateriaalia.

Drooneihin perehtynyt johtava asiantuntija Jukka Hannola Trafista sanoo, että droonien käyttäminen tämän kaltaisiin terrori-iskuihin on Suomessa varsin epätodennäköistä, sillä terroria esiintyy ylipäänsä Suomessa vähän.

– Tällaisten rikosten tullessa kyseeseen, täytyy huomioida maan yleinen tilanne. Suomessa meillä on terrorismin suhteen ollut hyvin rauhallista. Mutta mitään vaihtoehtoja ei voi koskaan tietenkään sulkea pois, Hannola arvioi.

Hän huomauttaa, että terroririkoksia lievempiä rikoksia on Suomessa kyllä esiintynyt. Esimerkiksi vankiloihin on yritetty salakuljettaa huumeita droonien avulla.

Rikosseuraamuslaitoksen erityisasiantuntija Tommi Saarisen mukaan vankiloissa on parin vuoden sisällä tehty muutama havainto salakuljetusyrityksistä ja hän arvioi ilmiön yleistyvän lähivuosina.

On myös epäilty, että Itärajalla olisi salakuljetettu tupakkaa Venäjältä Suomeen droonien avulla. Yle kertoi marraskuussa 2017, että Rajavartiolaitos ja tulli tutkivat erikoisesti toteutettua savukkeiden salakuljetusta Lappeenrannassa.

Erikoisin droneihin liittyvä tapaus Suomessa oli ehkä se, kun mies ampui droonin alas haulikolla Asikkalassa kyllästyttyään sen surinaan.

Trafin Jukka Hannolan mukaan drooneilla, eli miehittämättömillä ilma-aluksilla, tehtäviin hyökkäyksiin on syytä varautua myös Suomessa, sillä ilmaelementti tuo uuden mahdollisuuden pahantekoon.

– Tämän tyyppistä tekniikkaa on käytetty aiemmin Syyriassa terrori-iskujen tekemiseen ja nyt nähtävästi käytettiin Venezuelassa, Hannula kertoo.

Hollannissa on keksitty erikoisia keinoja lennokkien muodostamiin turvallisuusuhkiin. Hollannin poliisi kouluttaa kotkia nappamaan lennokkeja ilmasta. Toistaiseksi vastaava ei ole kokeiltu Suomessa, eikä Ylelle ole tietoa, että tällaista olisi suunnitteilla.

Drooneilla tehdyt ilmatilarikkomukset kasvussa

Suomessa droonien lennättämistä valvovat monet tahot. Trafi valvoo laillista toimintaa. Laitonta toimintaa taas valvoo poliisi, Puolustusvoimat ja Rajavartiolaitos.

Hannola kertoo, että drooneilla tapahtuneiden ilmatilarikkomusten määrät ovat kasvussa. Kesäkuun alkuun mennessä miehittämättömän lennokin tekemiä ilmatilarikkomuksia oli Suomessa raportoitu 24. Koko viime vuonna vastaavia ilmoituksia oli 17, eli kasvu on ollut nopeaa.

Hannolan mukaan loukkausten lisääntymistä selittävät pitkälti laitteiden määrien lisääntyminen, sekä kuluttajien että ammattilaisten käytössä. Ammattikäytössä drooneja on jo lähes 2 700. Harrastuskäytössä drooneja on jopa kymmeniä kertoja enemmän kuin ammattilaiskäytössä.

– Suurelta osin ongelmat aiheutuvat välinpitämättömistä kuluttajista, jotka eivät vaivaudu perehtymään alaan liittyvään sääntelyyn. Suomessa lentoasemien lähellä olleissa tapauksissa ei ainakaan toistaiseksi ole viitteitä mistään rikollisesta toiminnasta vaan enemmänkin puhtaasta välinpitämättömyydestä, Hannola kertoo.

Ilmatilarikkomuksella tarkoitetaan droonin luvattomia lentoja valvottuun ilmatilaan tai lentämistä luvatta muilla alueilla, joissa lennättäminen vaatii luvan.

Suomessa on useita ilmailulta kiellettyjä alueita, joihin kuuluu esimerkiksi ydinvoimaloita, öljynjalostamo ja valtionhallinnolle tärkeät alueet. Kopterien lennättämistä on rajoitettu esimerkiksi lentoasemien ja maanpuolustuskohteiden lähellä. Helsingissä keskustan läheisyydessä on merkitty kolme dronejen lentokieltoaluetta.

Yleisimmät virheet lennättäjillä ovat, ettei huomioida ilmailuun liittyviä rajoituksia. Droonia saa lennättää 150 metrin korkeudella ja lentoaseman lähialueilla korkeintaan 50 metrissä.

Viittä kilometriä lähempänä kiitotietä tarvitaan aina lennonjohdon lupa, vaikka lentäisi alle 50 metrissä. Trafin nettisivuille on koottu perusteelliset ohjeet (siirryt toiseen palveluun) droonien käyttöön liittyvästä säännöstelystä.

Viranomaisille halutaan lisää valtuuksia puuttua lennokkeihin

Puolustusministeriö asetti marraskuussa 2016 työryhmän valmistelemaan lainsäädännön muutoksia koskien puolustusvoimien puuttumista drooneihin alueellaan. Asiasta valmistui mietintö (siirryt toiseen palveluun) joulukuussa 2017, mutta prosessi on edelleen kesken.

Esityksen mukaan puolustusvoimilla pitäisi olla tarpeen vaatiessa toimivaltuudet puuttua joko voimakeinoin tai teknisesti lennokin kulkuun puolustusvoimien käytössä olevilla alueilla tai tietyin edellytyksin niiden ulkopuolella.

Lisäksi sisäministeriö asetti maaliskuussa 2018 säädöshankkeen, jossa halutaan lisätä poliisin toimivaltuuksia puuttua drooneihin. Hämärätouhujen torjunnan ohella hankkeessa selvitetään myös poliisin omia mahdollisuuksia käyttää lennokkeja omassa toiminnassaan.

Maailmalta ja Suomestakin on raportoitu useita täpäriä tilanteita sekä onnettomuuksia, joissa lennokki on lentänyt läheltä tai osunut lentokoneisiin. Myös Suomessa lentäjiä on varoitettu.

Trafin johtava tutkija Jukka Hannola vahvistaa, että selvitystyö ja lakimuutostyö koskee kaikkia turvallisuusviranomaisia, niin puolustusvoimia, Rajavartiolaitosta kuin poliisiakin.

– Lainsäädännöllinen kehys on ollut hieman epäselvä sen suhteen, kuka ja millä edellytyksillä, voi näitä laitteita torjua Suomessa voimakeinoin, Hannula sanoo.

Lainsäädännön uudistamisessa myös puolustusvoimien ja poliisin välistä työnjakoa selkiytetään.

– On hyvä asia, että lainsäädännöllinen kehys tarkastellaan kuntoon ja tilanne selkiytetään siltä osin, että toimivaltakysymykset ja keinot puuttua ovat myös lakiteknisesti joka tilanteessa selvät, niin niitä ei tarvitse sitten tilanteen ollessa päällä ruveta miettimään, Hannola sanoo.

– Keinoja droonien torjumiseen kyllä löytyy, hän jatkaa.

Puolustusministeriö: Lennokit vaaraksi maanpuolustukselle

Puolustusministerön mietinnössä todetaan, että lennokeilla ja miehittämättömillä ilma-aluksilla voidaan häiritä tai estää viranomaisten toimintaa ja niistä aiheutuu riskejä sekä suoranaista vaaraa maanpuolustukselle ja puolustusvoimien toiminnalle.

– Puolustusvoimat on tunnistanut ilmiön ja pitää uhkaa merkittävänä, mietinnössä linjataan.

Työryhmä ehdottaa, että puolustusvoimista annettuun lakiin lisättäisiin säädökset lennokin tai miehittämättömän ilma-aluksen kulkuun puuttumisesta.

Näin puolustusvoimat saisi toimivaltuudet puuttua tarvittaessa teknistä laitetta tai voimakeinoa käyttäen lennokin tai miehittämättömän ilma-aluksen kulkuun puolustusvoimien käytössä olevilla alueilla ja tietyin edellytyksin niiden ulkopuolella.

Puolustusvoimien toimivaltuudet olisivat kuitenkin rajattuja ja voimakeinojen käyttäminen liittyisi aina puolustusvoimien lakisääteisten tehtävien toteuttamiseen. Poliisilla on jatkossakin yleistoimivalta yleisellä alueella ja yhteistyöstä poliisin kanssa olisi laissa säännökset.

