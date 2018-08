Oppilashuollon ja terapiasuhteiden katkot näkyvät kesäisin auttavissa puheluissa – "Meillä on koko aika enemmän yhteydenottoja kuin pystymme vastaanottamaan"

Mannerheimin lastensuojeluliitto vastasi yli 20 000 yhteydenottoon. Yhteydenottoyrityksiä on moninkertainen määrä.

Lukukausien alku tarkoittaa lasten ja nuorten auttavalle puhelimille kiireistä aikaa. Auttavan puhelimen ja chatin yhteystiedot löytyvät täältä (siirryt toiseen palveluun).

– Yhteydenottojen määrä on valtava ympäri vuoden, sanoo auttavien puhelinten päällikkö Tatjana Pajamäki Mannerheimin lastensuojeluliitosta.

Kesällä Pajamäen mukaan auttavaan puhelimeen soittavat monet yksinäisyyttä kokevat.

– Lapset ja nuoret peilaavat kesällä alkavaa tulevaa lukukautta. He saattavat pohtia ja huolehtia, että saakohan koulusta kavereista, kiusataanko edelleen, ynnä muuta. Kesäaikana ylipäätään yksinäisyys ja yksinolo korostuu.

Kesään liittyvä vakavampi erityispiirre on Pajamäen mukaan hoito- ja tukitahojen kesälomalle jäänti, joka näkyy soitoissa.

– Nuorilla on kontakteja koulun oppilashuollon työntekijöihin ja terapiasuhteissa on kesäisin katkoja. He tukeutuvat kesäisin meidän palveluihin ja kertovat, etteivät pääse tapaamaan omaa työntekijäänsä, ja se tuntuu raskaalle kesän aikana.

Kymmeniä tuhansia soittoja

– Meillä on koko aika enemmän yhteydenottoja, kuin pystymme vastaanottamaan. Pahimmillaan lukukauden aikana olemme pystyneet vastaamaan vain joka kymmenenteen soittoon.

Varhaisiltapäivän soittoajat muuttavat puheluiden luonnetta.

– Meille tulee paljon yhteydenottoja lapsilta, jotka iltapäivän pitkinä tunteina soittelevat kertoakseen arjessa koettua turhautumista ja tekemisen puutetta. Soittajat kaipaavat aikuisten seuraa, jolloin päivystäjät jutustelevat kevyistäkin aiheista.

Auttavaan puhelimeen soittavat eniten 12–14-vuotiaat. Seuraavaksi suurin ikäryhmä on 9–11-vuotiaat. Chatissa lastensuojeluliittoon ottavat yhteyttä etenkin 15–17-vuotiaat.

Suomen mielenterveysseuran kriisipuhelimessa kiireisintä aikaa on heinäkuu. Lasten ja nuorten auttavalla puhelimella samanlaista piikkiä ei näy.

– Kesä ei tee piikkiä, kesäaikana ehkä pikkuisen yhteydenotot vähenevät verrattuna lukuvuoden muihin aikoihin johtuen harvemmista aukioloajoista.

Auttava puhelin on kesän ajan ollut joka päivä auki 17–20, samoin kuin auttava chat. 13. elokuuta puhelin palaa normaaliin aikatauluun, jolloin liitossa vastataan maanantaista perjantaihin 14–20, viikonloppuisin 17–20.

