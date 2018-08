Assembly esitteli pelimaailman uusia trendejä: mobiiliturnaukset saavat jalansijaa e-urheilussa ja striimaaminenkin kasvaa kohisten

Mobiilipelit ovat saaneet yhä enemmän jalansijaa elektronisen urheilun eli e-urheilun parissa. Tämä näkyi myös Assemblyssa, jossa järjestettiin muun muassa Arena of Valor -pelin turnauksia.

– Tähän on tietenkin vaikuttanut tekninen kehitys, eli mobiililaitteissa ja tableteissa alkaa olla niin paljon tehoja, että ne pystyvät tällaisia pelejä pyörittämään, Assemblyn pääjärjestäjä Pekka Aakko toteaa.

Pekka Aakko Jussi Mankkinen / Yle

– Toisaalta e-urheilusta on tullut yhä suositumpaa, ja totta kai mobiilipelien tekijät haluavat lähteä aaltoon mukaan kokeilemaan, että pystyisivätkö he tekemään e-urheilukykyisiä pelejä. Mobiilipuoli ei vielä ole samalla tasolla kuin pc-puoli, mutta siellä on kova vauhti päällä, Aakko jatkaa.

Mobiilipeliturnaus ja Arena of Valor -peli. Jussi Mankkinen / Yle

Myös striimaamisesta on tullut pelimaailmassa kasvava ilmiö. Kansainvälisesti tunnetuimpiin Rainbow Six -pelaajiin kuuluva Ville Palola jätti alkuvuodesta pelikentät ja ryhtyi striimaamaan.

– Suuri osa yleisöstäni haluaa nähdä, kun pelaan Rainbow Six -peliä, eli fanipohjani löytyy sieltä. Jos vaikkapa vaihdan peliä, ei se yhtä montaa katsojaa kiinnosta, Palola kertoo.

Ville Palola siirtyi ammattilaispelaamisesta striimaamiseen. Jussi Mankkinen / Yle

Palolan mukaan muista pelaajista ja striimaajista erottautuminen on tärkeää.

– Pitää pyrkiä aina olemaan parempi kuin muut. Joidenkin katsojien mielestä esimerkiksi huonon rallienglannin kuunteleminen on hauskaa. Minulta sellainen tulee luontevasti, Palola virnistää.

Assemblyn tietokonemerta. Jussi Mankkinen / Yle

Kun tietokoneesta syntyy puuta

Assemblyssa ovat aina kohdanneet pelaaminen ja demoscene, jossa tehdään peli- ja tietokonekulttuuriin liittyviä kokeiluja ja innovaatioita.

Yksi esimerkki demoscenestä on Saksalaisen Laadun eli Urs Gansen tekemä Hardwood-video (siirryt toiseen palveluun), joka nimensä mukaisesti mallintaa ja hahmottaa puuta. Se sijoittui viidenneksi kilpailussa, jossa teoksen maksimikoko on 64 kilotavua.

– Demoissa ei yleensä hyödynnetä olemassa olevaa materiaalia, kuten pelimoottoria tai muuta vastaavaa, Urs Ganse kertoo.

Urs Ganse teki dremosceneen Hardwood -teoksen, joka ideana on jäljitellä puuta. Jussi Mankkinen / Yle

Ganse kuuluu Mercury -demosceneryhmään, jonka yksi jäsen innostui jossakin vaiheessa puutöistä.

– Ryhdyin pohdiskelemaan, että puuta on varsin vaikeaa mallintaa tietokoneella, koska se on rakenteeltaan orgaanista. On hankalaa saada se näyttämään oikealta ja hyvältä ilman valtavan kuvapankin apua – kuinka saada matemaattinen kaava näyttämään puulta. Tässä oli siis haastetta kerrakseen ja halusin tutkia asiaa, Ganse jatkaa.

Gansen mukaan Hardwoodin kohdalla kyse on puhtaasta taiteesta.

– Kyse ei ole siitä, että tiedemiehet oppisivat tämän avulla lisää puuhun liittyvistä asioista. Kyse on siitä, että tulin demopartyyn ilmaisemaan taiteellisia visioitani.

Assemblyn demosceneä. Jussi Mankkinen / Yle

Ganse on alunperin saksalainen. Hän on asunut Suomessa nyt viisi vuotta.

– Saksassa on 80 miljoonaa asukasta, mutta jouduin tottumaan tilanteeseen, jossa ehkä tuhatkunta saksalaista tiesi jotakin demoscenestä. Kun muutin Suomeen, huomasin että täällä on Assembly ja jokainen kaduntallaaja on vähintäänkin kuullut kyseisestä tapahtumasta. Lisäksi tällaista näytetään valtakunnallisessa televisiossa. Olen tästä luonnollisestikin hyvin iloinen.

VR-pelin pauloissa. Jussi Mankkinen / Yle

Hybriditankkeja ja saalistavia sammakoita

Assemblyssä voi tutustua myös tuoreisiin kotimaisiin peleihin. Kajaanilainen Kajak Games toi Assemblyyn kaksi peliä, Frog Out!in sekä Tanks With Hands -pelin. Kumpikin neljälle pelaajalle tarkoitettu peli voitti palkintoja Game Dev - sekä Party Game -sarjoissa. Game Dev -sarjaan Kajak Games osallistui ensimmäistä kertaa.

– Frog Out!issa hyödynnetään sammakkomaisia kykyjä. Sammakon kielellä voi napata kaverin suuhun ja sylkäistä tämän sitten ulos kentältä tai vaarallisen crusherin eli murskaajan alle. Siinä sitten katsotaan, kuka jää viimeiseksi areenalle ja kuka on voittaja, Kajak Gamesin toimitusjohtaja Jalmari Kunnari kertoo.

Nikke Marjomaa ja Jalmari Kunnari Kajak Gamesista. Jussi Mankkinen / Yle

Tanks With Hands taas toimii hieman erilaisista lähtökohdista.

– Pelin erikoisuutena on, että siinä ohjataan tankki/mieshybridia. Tankin teloja ohjataan hartianäppäimillä ja liipaisimilla, ja hybridin yläosan käsiä taas ohjaustateilla, treasurer Nikke Marjomaa selvittää.

Marjomaan mukaan kotimainen peliteollisuus on varsin hyvässä hapessa, mutta haasteena on yritysten koko.

– Meiltä puuttuu kolmen A:n pelifirmoja, peliyritykset ovat Suomessa varsin pieniä.

Mobiilipelaajia. Jussi Mankkinen / Yle

Suomestako e-urheilun suurvalta?

Kulttuuri- ja opetusministeri Sampo Terho ilmoitti Assemblyn avajaisissa torstaina, että Suomesta tulisi tehdä e-urheilun suurvalta. Pääjärjestäjä Pekka Aakon mukaan tämä ei ole mitenkään mahdoton ajatus.

– Terhon toive on ihan realistinen, miksei näin voisi olla? Se vaatii pohjatyön lisäksi ruohonjuuritason synnyttämisen ja vahvistamisen, mikä on ollut yksi Assemblynkin tavoitteista. Tämä sama pätee muussakin urheilussa. Jos ruohonjuuritasoa ei ole, ei olisi myöskään esimerkiksi sellaista jääkiekkokulttuuria, jollainen meillä nyt on täällä Suomessa.

Nämä identtisesti pukeutuneet miehet halusivat herättää Assemblyssa huomiota – ja onnistuivatkin siinä. Jussi Mankkinen / Yle

Assemblyn ympärillä kuohui äskettäin, kun Telia osti enemmistön tapahtuman taustaorganisaatiosta. Aakon mukaan Telian mukaantulo on Assemblylle ehdottomasti mahdollisuus.

– Sukset olivat menossa Telian kanssa samaan suuntaan ja jopa samalla ladulla. Huomasimme, että siinä on kumppani, jonka kanssa meidänkin tahtotilaamme on hyvä lähteä kehittämään ja viemään maaliin.

Tahtotilalla Aakko tarkoittaa esimerkiksi Assemblyn toiminnan laajentamista.

– Lähdemme muun muassa rakentamaan erilaisia konsepteja e-urheilun ympärille. Luonnollisesti haluamme kehittää kaikkea muutakin, joka liittyy tietokonekulttuuriin. Olemme tehneet tätä 27 vuotta ja kaikki on mennyt hyvin, joten miksi lähtisimme tätä kokonaisuutta muuttamaan, Pekka Aakko summaa.