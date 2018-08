Terroristiperhe syntyi: Osama bin Ladenin poika meni naimisiin Mohammed Attan tyttären kanssa

Hamza bin Laden, al-Qaida-terroristijärjestön entisen johtajan Osama bin Ladenin poika, on mennyt naimisiin syyskuun 11. päivän terroristiryhmän johtajan Mohammed Attan tyttären kanssa.

Asiasta kertoo brittiläinen sanomalehti The Guardian (siirryt toiseen palveluun), joka perustaa tietonsa Osama bin Ladenin kahden velipuolen haastatteluihin.

Osaman velipuolet Ahmad ja Hassan al-Attas kertovat Guardianille, että Hamza bin Laden asuu todennäköisesti Afganistanissa. Miehet eivät ole yhteydessä toisiinsa.

Hamza bin Ladenin häitä vietettiin todennäköisesti Iranissa, kertoo saksalainen Der Spiegel -lehti (siirryt toiseen palveluun) CIA:n tietoihin viitaten.

Hamza bin Ladenin äiti on Khairiah Sabar, yksi Osama bin Ladenin kolmesta vaimosta, jotka olivat elossa, kun yhdysvaltalaiset erikoisjoukot hyökkäsivät toukokuussa 2011 Pakistanin Abbottabadissa sijainneeseen taloon, jossa perhe piilotteli.

Monet perheenjäsenet ovat sittemmin siirtyneet Saudi-Arabiaan, mistä he ovat saaneet turvapaikan. He ovat myös yhteydessä Osaman äitiin, Alia Ghanemiin, joka on kertonut pitävänsä yhteyttä (siirryt toiseen palveluun) muihin suvun jäseniin.

Hamzan veli Khalid kuoli samassa hyökkäyksessä kuin isänsä. Toinen veli Saad oli saanut surmansa lennokin tekemässä pommituksessa Afganistanissa vuonna 2009.

Isänsä jäljissä al-Qaidan huipulle

Hamza bin Ladenin kerrotaan nousseen al-Qaidan nykyisen johtajan Ayman al-Zawahirin kakkosmieheksi. Länsimaiden tiedustelupalvelut uskovat, että hänellä on kyky houkutella uusia jäseniä viime aikoina heikentyneeseen terroristijärjestöön.

Yhdysvaltain hallitus merkitsi viime vuoden tammikuussa Hamzan erityisen tärkeäksi kohteeksi maailmanlaajuisen terrorismin vastaisessa toiminnassa. Tämä merkitsee, että kuka tahansa, joka on hänen kanssaan missään tekemisissä, voidaan pidättää.

Hamza bin Laden on julkaissut kannanottoja, joissa hän yllyttää kannattajiaan sotaan Yhdysvaltoja, Britanniaa, Ranskaa ja Israelia vastaan.

Osaman velipuolet toivovat hänen lopettavan terrorismin.

– Ajattelimme kaiken jo olevan ohi, kunnes kuulin Hamzan sanoneen, että hän aikoo kostaa isäni kohtalon, sanoi Hassan al-Attas Guardianille.

– Jos Hamza olisi edessäni, niin sanoisin: "ohjatkoon Jumala sinua". Mieti kahdesti, mitä olet tekemässä. Älä ota uudestaan isäsi askelia.