Sivulliset usein pelastajina merialueella, niin myös viime viikon vesibussionnettomuudessa – merivartiosto ehtii harvoin ensimmäisenä onnettomuuspaikalle

Meripelastus on Suomessa hyvin usein sivullisten tai vapaaehtoisten käsissä. Pietarsaaren edustalla viime torstaina tapahtuneessa vesibussionnettomuudessa merivartiostolta kesti 40 minuuttia päästä onnettomuuspaikalle.

Tapahtuman huomanneet sivulliset veneilijät pelastivat laivan matkustajat kyyteihinsä. Vesibussi upposi nopeasti. Länsi-Suomen merivartioston apulaiskomentaja Kalle Osola ei lähde arvailemaan, kuinka tapauksessa olisi voinut käydä, jos paikalla ei olisi ollut muita veneilijöitä.

– Sitä on tietysti mahdotonta spekuloida, jokainen tilanne on erilainen. Juuri tässä tilanteessa oltiin onneksi suhteellisen lähellä rantaa ja hyväksi onneksi paikalla oli sivullisia veneilijöitä, Osola toteaa.

Myös esimerkiksi juhannuksena sivullinen pelasti kolmihenkisen perheen veden varasta Vaasan saaristossa, kun heidän veneensä täyttyi vedestä ja kaatui. Osola myöntää, että välimatkat ovat pitkät ja avun saaminen paikalle kestää kauan.

– Merialueet ovat laajat ja hyvin usein ensimmäisenä avuntarvitsijan tai hädässäolijan luona on kanssaveneilijä tai muu sivullinen kansalainen, joka on havainnut tilanteen kehittymisen. Se on tietysti äärimmäisen hieno asia.

Osolan mukaan merialueiden turvallisuus on eri toimijoiden yhteistyötä. Rajavartiolaitos on johtava meripelastusviranomainen, mutta iso vastuu on myös vapaaehtoisilla meripelastajilla, muilla viranomaisilla sekä kanssaveneilijöillä. Osola pitää merivartioston resursseja riittävinä suhteessa tehtävämääriin.

Länsi-Suomen merivartioston alueelta ollaan ensi vuoden vaihteessa lakkauttamassa Kaskisten merivartioasema, mikä tarkoittaa että sille seudulle lähdetään jatkossa Vallgrundin merivartioasemalta Merenkurkusta.

– Se tarkoittaa totta kai sitä, että meidän täytyy sopeuttaa toimintaa sillä tavalla, että turvallisuus merialueella, rannikolla ja saaristossa pysyy mahdollisimman hyvällä tasolla ja minä uskon vakaasti siihen että tähän myös päästään.

