Borat-koomikon uusin hahmo on suomalainen tubettaja – tästä on kyse uutisotsikoihin nousseessa haastattelussa

Who Is America? -satiirisarjan uusimmassa jaksossa kirkkaanvärisissä lavasteissa istuu yhdysvaltalainen Joe Arpaio ja "43 asetta omistava" suomalainen tubettaja OMGWhizzboy, oikealta nimeltään Ladislas Kekkonen.

Tubettaja on brittikoomikko Sacha Baron Cohenin uusin hahmo. Cohenin kuuluisimpia hahmoja ovat kazakstanilainen toimittaja Borat ja talk show -juontaja Ali G, joiden henkilöllisyyksillä Cohen on elokuvissa ja tv-sarjoissa haastatellut Yhdysvaltain ja Englannin poliitikkoja, valtaapitävä ja tavallisia ihmisiä. Haastateltavat eivät tiedä joutuneensa huijatuiksi.

Ilmeisesti tv-sarjan tekemän tiedotteen (siirryt toiseen palveluun) mukaan 32-vuotiaalla Kekkosella on suosittu Youtube-kanava, jonka lisäksi hän on saanut oman "primetime tv-ohjelman kotimaansa Suomen Yle Extra -kanavalla".

"OMGWhizzboy on myös toteuttanut unelmansa työskentelemällä suomalaisten julkkisten ja lapsuuden idoliensa rinnalla."

Donald Trumpin armahtama sheriffi

86-vuotias Joe Arpaio on entinen sheriffi Arizonasta , joka tuomittiin viime vuonna oikeuden halventamisesta etnistä profilointia koskevassa tapauksessa. Arpaio oli tuomion mukaan kohdentanut valvontaa laittomasti latinotaustaisiin. Arpaion armahti lokakuussa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump.

Haastattelussa OMGWhizzboy availee Shopkinsin lelupaketteja ja kertoo sivulauseessa omistavansa 43 erilaista asetta "tulevan rotusodan takia". Haastattelu mukailee Youtube-videopalvelussa suosittuja paketinavausvideoita.

– Avaan nyt Shopkins-paketin. Samalla kun teen sen, kertoisitko miksi kommunistit yrittävät estää ihmisiä omistamasta aseita?, Cohen kysyy haastattelussa.

"Joutuisin ehkä sanomaan kyllä"

Yhdysvalloissa uutisotsikoksi (siirryt toiseen palveluun) on noussut haastattelun loppu, joka on katsottavissa alta.

Lelupakettien avaamisen jälkeen tubettaja kysyy Arpaiolta, suostuisiko hän presidentti Donald Trumpin ehdottamaan suuseksiin.

– Joutuisin ehkä sanomaan kyllä, Arpaio vastaa.

Arpaio antoi jo heinäkuussa haastattelun laitaoikeistolaiselle Breitbart-verkkolehdelle (siirryt toiseen palveluun), jossa hän kertoi joutuneensa Cohenin esittämän "suomalaisen koomikon" huijaamaksi.

– Jokin kertoi minulle, että minun olisi parasta dokumentoida tämä. Joten kirjoitin [asiat muistiin] nopeasti.

Arpaion mukaan suomalaisen tubettajan sanavalinnat herättivät hänen epäilyksensä.

– Olin jokseenkin shokeerattu. Mutta ajattelin, että tämä on Suomea ja hän on kuuluisa koomikko.

Suomessa HBO Nordicin esittämässä Who is America? -sarjassa on tähän mennessä esiintynyt muun muassa Yhdysvaltain entinen puolustusministeri Dick Cheney, joka Cohenin hahmon kehoituksesta allekirjoitti kidutuslaitteen. Myös yhdysvaltain entinen varapresidenttiehdokas Sarah Palin on kertonut tulleensa huijatuksi (siirryt toiseen palveluun).

