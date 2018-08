Helppous ja ekologisuus ovat saaneet naiset hurahtamaan kuukautiskuppiin – "Kuukuppia käyttäessä kuukautiset voi välillä unohtaa"

Kuukuppi eli kuukautiskuppi on vanha keksintö, mutta vasta pikkuhiljaa vakiintumassa tasavertaiseksi kuukautissuojavaihtoehdoksi tamponin ja siteiden rinnalle.

Vinkit uudelle kuukuppeilijalle Perehdy valmistajan käyttöohjeisiin.

Valitse itsellesi sopivankokoinen kuukuppi.

Huolehdi kuukupin puhdistuksesta huolellisesti.

Tutustu kuukupin käyttöön ensin rauhassa, harjoittele sitä ajan kanssa.

Jos jokin käytössä mietityttää, juttele asiasta gynekologin kanssa. Lähde: Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Minna Kuusisto

Tästä on kyse Kuukuppi on emättimen sisällä käytettävä kestokuukautissuoja. Kuukautisveri kerääntyy kuppiin, ja kuppi tyhjennetään 2-4 kertaa vuorokaudessa.

Kuukuppi on valmistettu yleisimmin lääketieteellisestä silikonista, ja samaa kuppia voi käyttää vuosia.

Kuppi asetetaan paikoillen taittelemalla se. Internetistä löytyy erilaisia taittelutapoja, joista voi kokeilemalla valita itselleen luontevimman.

Tyhjennyksen yhteydessä kuppi pestään ja asetetaan takaisin emättimeen. Kuukuppi desinfioidaan ainakin kerran kuukautiskierrossa.

Kuukupin käytöllä ei ole ikärajaa. Se sopii myös ensimmäiseksi kuukautissuojaksi.

Silikonista valmistettu iloisen värinen kuppi, josta törröttää pieni antenni. Söpö kapistus ja yhä useammalle naiselle tuttu tuote.

Kuukuppi eli kuukautiskuppi on tamponeihin ja siteisiin verrattuna erittäin ekologinen ja pitkällä tähtäimellä laskettuna halvempikin.

Lisäksi monet kuukupin käyttäjät hehkuttavat kuukuppia vaivattomana kuukautissuojana. Ei siis ihme, että monet naiset vannovat sen nimeen niin keskustelupalstoilla, blogeissa kuin kahvipöytäkeskusteluissa.

– Kuukupista puhutaan ehdottomasti paljon enemmän ja sitä markkinoidaan näkyvämmin kuin silloin, kun itse hankin kupin, vakuuttaa jo kahdeksan vuotta kuukuppia käyttänyt Teija Lämpsä.

Mikään uusi keksintö kuukuppi ei ole, sillä sen toimintamekanismi kehitettiin jo 1930-luvulla. Vasta viime vuosina kuukuppi on kuitenkin alkanut vakiinnuttaa asemaansa tasaveroisena kuukautissuojavaihtoehtona siteiden ja tamponien rinnalla.

– Olen vastaanotollani huomannut selvästi kasvavaa kiinnostusta kuukuppia kohtaan. Erityisesti monet nuoret naiset kertovat joko jo käyttävänsä kuukautissuojana kuukuppia tai harkitsevansa sitä, toteaa naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Minna Kuusisto.

Markkinointi ja ympäristötietoisuus ovat tuoneet kuukupille näkyvyyttä

2010-luvulla kuukupeista on puhuttu niin lehtien palstoilla kuin peruskoulun terveystiedon tunneillakin. Myös esimerkiksi suomalaisen kuukuppeja valmistavan Luneten yhteistyökuviot suomalaisten videobloggaajien ja bloggaajien kanssa ovat tuoneet kuukupin tehokkaasti erityisesti nuorempien naisten ja tyttöjen tietoisuuteen.

– Tää kuukuppi on niinku maanpäällinen taivas, on hehkuttanut esimerkiksi supersuosittu videobloggaaja Mariiaveronica eli Veronica Verho lähes puoli miljoonaa katselukertaa keränneellä videolla.

Tietoisuus on siis kasvanut valtavasti. Myös saatavuus on helpottunut. Vielä jokunen vuosi sitten kuukuppia myytiin lähinnä luontaistuotekaupoissa sekä apteekeissa, ja sillä oli maine niin sanottuna hippituotteena (siirryt toiseen palveluun). Nykyään kuukupin voi helposti tilata myös verkkokaupasta tai ostaa päivittäistavarakaupan hyllystä. Myös valmistajia on entistä enemmän.

Ekologisista kulutusvalinnoista on tullut trendi, mikä on osaltaan vaikuttanut ympäristöystävällisen kuukupin valtavirtaistumiseen. Kertakäyttöiset tamponit ja siteet aiheuttavat pidemmän päälle paljon jätettä, kun taas yksi kuukuppi voi kestää oikein käytettynä jopa kymmenen vuotta.

Tanja Ylitalo / Yle Uutisgrafiikka

Mukavuus on monelle ykkösprioriteetti

Pitkän käyttöajan ansiosta kuukuppi on myös huomattavasti edullisempi kuukautissuoja kuin kertakäyttöiset siteet ja tamponit. Yksi kuukuppi maksaa valmistajasta riippuen noin 20–30 euroa.

– Kustannukset eivät varsinaisesti vaikuttaneet päätökseeni ostaa kuukuppi, mutta onhan se selvää, että tämä on myös taloudellisesti paras vaihtoehto, Lämpsä pohtii.

Ennen kaikkea Lämpsä käyttää kuukuppia siksi, että se on kuukautissuojista kaikkein mukavin.

– Kun kuukuppi on paikoillaan, voin käytännössä usein unohtaa koko kuukautiset tyhjennysten välillä, Lämpsä jatkaa.

Kuusiston mukaan oikein asetetun kuukupin ei pitäisi tuntua lainkaan. Lisäksi kuukuppi ei kuivata limakalvoja tai ärsytä ihoa yhtä helposti kuin side ja tamponit.

– Mielestäni kuukuppi on hyvä keksintö ja sen kokeilua voi suositella useimmille naisille.

Kuukuppi voi olla paikoillaan jopa 12 tuntia, mikä tekee siitä monen mielestä käytännöllisen. Esimerkiksi tamponi täytyy vaihtaa aina vähintään 8 tunnin välein.

Kuukupin käyttö voi aluksi jännittää

Kiinnostusta ja innostusta siis riittää, mutta toisaalta kuukupin käytön aloittaminen myös jännittää monia. Kuukupin asettaminen emättimeen voi tuntua aluksi ahdistavalta ajatukselta.

– Toiset ovat rohkeampia kokeilemaan emättimen sisäistä kuukautissuojaa, toisien mielestä ajatus voi tuntua epämukavalta. Mitään vaaraa käytössä ei kuitenkaan ole, sillä kuukuppi ei voi esimerkiksi mennä vahingossa väärään paikkaan, Kuusisto kertoo.

Kuukupin käytössä voi aluksi pelottaa myös mahdollisuus siitä, että kuppi jää emättimeen jumiin.

Jos kuppi nousee esimerkiksi yön aikana ylemmäs, voi irrottaminen olla hieman normaalia hankalampaa.

–Joskus aamulla on ollut hankaluuksia saada kuppi tyhjennettyä, mutta pienen hengittelyn ja aikalisän jälkeen painovoima on hoitanut tehtävänsä ja kuppi on ollut taas helppo tyhjentää, Lämpsä kertoo.

Kuukuppi sopii suurimmalle osalle kuukautissuojaksi, mutta joissain tapauksissa on myös mahdollista, että kuukupin käyttö ei anatomisista syistä onnistu.

– Rakennepoikkeuksia, jotka estävät esimerkiksi kuukupin paikallaan pysymisen, esiintyy joskus. Yleensä ikävältä tuntuva tai ohivuotava kuukuppi kuitenkin on esimerkiksi väärin asetettu tai väärän kokoinen, Kuusisto sanoo.

Mikäli kuukupin käyttö tuntuu hankalalta tai pelottaa etukäteen, mutta kuppia kuitenkin haluaisi käyttää, kehottaa Kuusisto juttelemaan asiasta oman gynekologin kanssa.

Kuukautisista jutellaan avoimemmin

Kuukautisista ei enää puhuta ainoastaan ujostellen parhaalle kaverille, vaan menkoista keskustellaan nykyään entistä avoimemmin muun muassa sosiaalisessa mediassa. Keskustelusta myös ollaan kiinnostuneita. Esimerkiksi edellä mainittu Mariiaveronican menkkavideo on yksi videobloggaajan suosituimmista.

Keskusteluilmapiirin muututtua avoimemmaksi myös tietoisuus kuukupista on kasvanut helpommin. Kuukuppia markkinoidaankin usein "kivempina menkkoina".

Toisaalta myös kauhutarinat esimerkiksi jumiin jääneistä kupeista leviävät netissä nopeasti, vaikka kyse on verrattain harvinaisista tapauksista.

Avointa keskustelua kuukautisista kannattaa myös Lämpsä.

– Minusta on mahtavaa, että näistä asioista puhutaan enemmän. Avoimen ilmapiirin ansiosta omista kokemuksista on helpompi puhua ja tietoisuus, vaikkapa juuri kuukupeista, kasvaa nopeammin.

Lue myös:

"Se on äkkiä muisteltu, mitä lapsuudessa asiasta puhuttiin" – Kuukautistabu on sitkeä, mutta nyt perheissä on jopa menkkajuhlia

Kun tamponi täyttyy hetkessä ja loma pitää suunnitella kuukautisten mukaan, runsaaseen vuotoon kannattaa hakea apua

Terveysside on tuliainen sodasta – tiesitkö nämä kymmenen asiaa kuukautisista?

Raivostuttavan runsaat kuukautiset saa kuriin kohdun limakalvon lämpöhoidolla