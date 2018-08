Palovaroitin on oltava joka kodissa, mutta kaikissa kouluissa sitä ei ole vieläkään: "Jos laki määrää jotain, niin se tehdään, mutta muussa tapauksessa ei"

Suomessa on edelleen vanhoja kouluja, joissa ei ole minkäänlaista paloturvallisuusjärjestelmää.

Määräyksiä on täydennetty tämän vuoden alussa, ja pienimmissäkin uusissa kouluissa tulee olla vähintään palovaroittimet. Vanhoihin koulurakennuksiin eivät uudet määräykset kuitenkaan pure.

– On huomattu, että lähtökohta ei ole tämän päivän turvallisuustason mukainen ja säännöksiä on täydennetty. On haluttu turvata perustekninen turvallisuustaso palovaroittimille tai -ilmoittimilla. Tulipaloista on opittu ja lisätty sitten tarkentavia vaatimuksia, sanoo turvallisuuspäällikkö Ilpo Leino Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK:istä.

Paloturvallisuutta määritellään sekä rakennusmääräyksissä että pelastuslaissa. Pelastuslaki turvaa nukkujaa niin, että tiloissa, joissa majoitutaan tai yövytään, on oltava vähintään palovaroittimet. Kouluissa ei kuitenkaan nukuta, joten varoittimia ei ole välttämättä tarvinnut olla.

Viime keväänä Heinolan Lusissa kyläkoulun vanha osa paloi täysin käyttökelvottomaksi. Vanhassa kyläkoulussa ei ollut palohälyttimiä lainkaan.

Lusin koulu paloi huhtikuussa Heinolassa. Vihtori Koskinen / Yle

Lusissa palo sai alkunsa laiteviasta. Tulipalo alkoi illalla, jolloin koululla ei ollut ketään paikalla. Siitä ei ole tietoa, olisivatko palovaroittimet auttaneet Lusin tapauksessa. Toinen esimerkki löytyy muutamien vuosien takaa, kun Kouvolassa paloi yhteiskoulu. Koulu tyhjennettiin huutamalla ja hakkaamalla luokkien ovia – koulussa kun ei ollut palovaroittimia.

– Kyllähän etenkin automaattinen järjestelmä, joka hälyttää hätäkeskuksen kautta, nopeuttaa palon varhaista havaitsemista ja vaikuttaa siihen, ettei tilanne kehity hankalaksi, sanoo Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen paloinsinööri Tapio Aaltonen.

Aaltonen kertoo, että Päijät-Hämeessäkin törmätään edelleen kouluihin, joissa järjestelmiä ei ole. Pelastuslaitos tekee kouluissa määräaikaistarkastuksia, ja suosittaa järjestelmien asentamista kouluihin, joissa niitä ei vielä ole.

Paristoillakin toimivat palovaroittimet ovat tyhjää paremmat. Kestää aikaa, ennen kuin ihmisen aistit huomaavat kytevän tulipalon.

– Ihmisen aisteilla ei havaita paloa tarpeeksi ajoissa, ja palo saattaa kehittyä pitkälle. Huoneistopalossa kehittyy aina häkää, joka on väritön, mauton ja hajuton kaasu, muistuttaa SPEKin Leino.

Vanhojen koulujen pitäisi itse tarttua toimeen

Määräyksiä on tarkennettu tämän vuoden alussa, ja kaikissa koulurakennuksissa pitää olla vähintään palovaroittimet. SPEKin Leinon mukaan olisi tärkeää, että nyt otettaisiin syyniin myös vanhat koulut, vaikka laki ei niihin pädekään.

– Vanhoissa kouluissa pitäisi miettiä omaehtoisesti, mikä on meille oikea turvallisuustaso. Onko meillä riski? Kyllä kaikki Suomen koulut ovat sellaisia, että kannattaisi tarkastella turvallisuustasoa.

Valitettavasti Leinon mukaan Suomessa on kuitenkin sellainen ilmapiiri, että mikäli jokin ei ole lakiin kirjattu, sitä ei välttämättä oteta todesta.

– Jos laki määrää jotain, niin se tehdään, mutta muussa tapauksessa ei. Eihän se näin ole, että pitää määrätä, jotta jokin tulee tehdyksi. Jokaisen koulun pitäisi omaehtoisesti tarkastella asiaa.