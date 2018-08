Huumeongelma ryöpsähti kesällä Kokkolassa: alle 30-vuotiaiden yliannostukset kaksinkertaistuneet

Myrkytysten taustalla on sekakäyttöä ja tietämättömyyttä aineen oikeasta koostumuksesta tai vahvuudesta.

Yliannostukset ja myrkytykset ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti Kokkolassa tänä kesänä. Hoitohenkilöstö on huolissaan erityisesti siitä, että nuorten osuus tapauksissa on kasvanut.

Viime vuonna sairaalassa hoidettiin heinäkuun loppuun mennessä kahdeksan alle 30-vuotiaan myrkytystapausta. Tänä vuonna luku on kaksinkertainen eli 16. Teholle nuoria on päätynyt tästä syystä tänä vuonna jo kuusi, viime vuonna kaksi.

Vielä alkuvuosi näytti terveydenhuollossa normaalilta, mutta tilanne muuttui nopeasti kesän alussa.

Yleensä kyse on sekakäytöstä: potilaan elimistöstä löytyy alkoholia ja lääkkeitä tai varsinaisia huumeita kuten amfetamiinia, metamfetamiinia, opiaattijohdoksia tai kannabista.

– Aika harvoin tulee potilaita, joiden verestä löytyisi vain yhtä ainetta, sanoo yhteispäivystyksen ylilääkäri Risto Hannula.

Yhteispäivystyksen ylilääkärin Risto Hannulan mukaan tapauksiin liittyy paljon kokeilunhalua ja ajattelemattomuutta. Kalle Niskala / Yle

Kokkola ei suinkaan ole ainoa kaupunki, joka painii huumeongelman kanssa. Pohjalaismaakunnissa käytön lisääntymisestä kertoo muun muassa se, että yhä useampi ratista kärähtävä on käyttänyt jotain muuta kuin alkoholia. Tampereella arvioidaan olevan 1500 kannabista kovempia aineita käyttävää. Lahti päätyi jo hätäkokoukseen kaupungin saaman huumemaineen vuoksi. Vastaavia tapauksia riittää.

Alaikäiset vain ajan kysymys?

Kenttäjohtaja Toni Rikala Soiten ensihoitokeskuksesta sanoo, että tilanteen paheneminen Kokkolassa näkyy samalla tavoin myös ensihoidossa: määrä on kasvussa ja potilaat yhä nuorempia.

Toistaiseksi kaikki hoidettavat ovat olleet täysi-ikäisiä, mutta alaikäisten tulo kuvioon huolettaa.

– Se ensimmäinen kokeilu voi olla myös viimeinen, sanoo Rikala.

Hoitohenkilökunta on huolissaan siksikin, että yleistynyt metamfetamiini on normaalia amfetamiinia voimakkaampaa eikä siihen ole vastalääkettä, vaan potilas voi saada vain oireenmukaista hoitoa.

Rikala sanoo myös, että potilaan elimistöstä on voinut löytyä metamfetamiinia, vaikka ei ole ollut mitään syytä epäillä sen käyttöä.

Toni Rikala pelkää, että tapausten leviäminen alaikäisten keskuuteen on vain ajan kysymys. Kalle Niskala / Yle

Ääripäässä jouduttu amputoimaan sormia

Nuorten juomisen ja tupakoinnin vähenemisellä näyttääkin olevan kääntöpuolensa.

– Näyttää siltä, että ihmiset haluavat päänsä sekaisin jollain tavalla. Käyttö on ehkä siirtynyt huumeisiin, joita kokeillaan aika rajoituksetta, sanoo ylilääkäri Risto Hannula.

Kokeiluja tehdään Hannulan mukaan huolettomasti kokeiluja tehdään: aina ei tiedetä aineen koostumusta tai sitä, kuinka paljon annos sisältää varsinaista vaikuttavaa ainetta.

On tapauksia, joissa massa onkin ruiskutettu valtimoon, jolloin se on tukkinut käden valtimon ja sormia on jouduttu amputoimaan Ylilääkäri Risto Hannula

Osa käyttää myös epätavallisia tapoja: tabletteja voidaan liuottaa nesteeseen ja ruiskuttaa tablettimassa suoneen. Siihen liittyy vakavia komplikaatioita.

– On tapauksia, joissa massa onkin ruiskutettu valtimoon, jolloin se on tukkinut käden valtimon ja sormia on jouduttu amputoimaan, sanoo ylilääkäri Risto Hannula.

Sydänpysähdysten takia on myös jouduttu elvyttämään potilaita.

Huumetilanteen paheneminen on saanut sairaalan tekemään aloitteen yhteistyön kehittämisestä poliisin ja sosiaalipuolen kanssa. Mutta mitä tilanteelle voi tehdä?

– Ainakin kertoa, mitä käyttö voi pahimmillaan aiheuttaa. Ei tarvita kovinkaan huonoa tuuria, kun joutuu tilanteeseen, josta ei enää terveenä selviäkään, vaan joutuu koko loppuelämänsä kärsimään seurauksista, sanoo Hannula.

THL:n mukaan huumeiden ongelmakäyttäjiä on Suomessa 30 000. Jarkko Riikonen / Yle

Poliisi vahvistaa: Syytä huoleen on

Poliisi jakaa saman huolen. Jo kesän alussa poliisi kertoi, että aiempaa useampi nuori on joutunut sairaalahoitoon huumeiden takia.

– Tilanne on niin hälyttävä, että se on pakko saada jotenkin kontrolliin, sanoo rikosylikonstaapeli Esko Yli-Hallila alueen huumepoliisista.

Hän pitää yhtenä mahdollisena selittäjänä yliannostuksiin sitä, että netistä tilattavat aineet voivat olla selvästi vahvempia kuin katukaupassa myytävät.

– On ehkä totuttu katuhuumeisiin, joiden pitoisuudet ovat pienempiä, mutta jos tilataan suoraan netin kautta, se voi olla lähes puhdasta ainetta, tiivistää Yli-Hallila.

Jollei samalla pienennä kerta-annosta, seurauksen voi olla yliannostus. Riskiä kasvattaa myös monen aineen sekakäyttö.

Valtaosa netin kautta ostetuista huumeista tulee Hollannista, mutta myös esimerkiksi Kiinan-tuonti on saanut jalansijaa. Nettikauppa onkin tehnyt välittäjiin kiinni pääsemisestä aiempaa vaikeampaa.

Käyttäjät nuorentuneet, ainekirjo muuttunut

25 vuotta huumepoliisissa Kokkolassa työskennellyt Yli-Hallila on nähnyt suosikkien muuttumisen: pitkään kolmen kärjen muodostivat amfetamiini, hasis ja bentsot eli bentsodiatsepiinit, esimerkiksi ahdistuneisuuden ja unettomuuden hoidossa käytettävät lääkevalmisteet. Myös Subutex on ollut vuosia ongelma kaupungissa.

Nykyään amfetamiinin rinnalle on tullut vahvempi metamfetamiini. Kannabistuotteista hasis on käynyt harvinaiseksi itsekasvatetun kannabiksen vallatessa alaa. Suurin Kokkolassa paljastunut viljelmä piti sisällään noin 300 kasvia kerrostalossa keskusta-alueella.

Käyttäjäkunta on laajentunut ja nuorentunut: joukossa on laidasta laitaan opiskelijoita ja työssäkäyviä. Alaikäiset ovat kuitenkin vielä yksittäistapauksia, sanoo Yli-Hallila.

Johanna Aulén / Yle

Huumeongelmaa on Kokkolan ja Pietarsaaren lisäksi alueen pikkukunnissa.

– Kyllä meidän pitäisi kohdentaa resurssit aika ajoin myös maakuntaan, sillä kyllä juttuja ja tekijöitä löytyy sieltäkin.

Poliisille tulee vuosittain Kokkolan ja Pietarsaaren alueella noin 300 huumejuttua vuosittain, niistä 10–20 törkeitä.