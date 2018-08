Lasten Popeda-kommentit naurattivat kymmentuhatpäistä yleisöä – palaa vielä kerran historialliselle Ratinan keikalle kuvien kera

Tänä kesänä Popedan keikkojen taustalla on nähty jättimäinen My Little Popeda -taustakangas. Nyt kosketinsoittaja Pate Kivisen suunnittelema kuva heijastettiin näytöille illan pimennyttyä. "Kyllä se sateenkaari on suora kannanotto. Me olemme vain ihmisiä ja kaikilla on samat oikeudet olla ihmisinä täällä keskenään. Me olemme niin äijiä, että sateenkaaret, rakkaus tai ponipiirrokset eivät machoutta hetkauta", Pate Mustajärvi kertoi Ylelle. Kirsi Matson-Mäkelä / Yle