Maanjäristyksen jälkeinen evakuointi johti täyteen kaaokseen Gili-saarilla – suomalaisperheen lapsia tönittiin alta pois, kun ihmiset rynnivät lautoille

Juhani Lahtovaara perheineen astui pitseriaan sunnuntaina illalla. Ruokailu oli jostain syystä venynyt tavallista myöhempään.

Lahtovaara, hänen vaimonsa ja heidän 9- ja 11-vuotiaat lapsensa olivat lomailleet pienellä Gili Air -saarella keskiviikosta lähtien.

Perhe jäi vielä syömisen jälkeen ravintolaan täyttämään sanaristikkoa, mitä he eivät yleensä tee. Kenelläkään ei ollut kiire majoituksena toimivaan bungalowiin.

Sitten maa alkoi täristä.

– Yhtäkkiä valot menivät pois, kaikki lähtivät juoksemaan, pöydät sekä tuolit lentelivät ympäri paikkaa ja taloja kaatui, Lahtovaara muistelee.

– Onneksi ravintola oli bambumaja. Se vaurioitui, mutta ei tuhoutunut. Meidän betonista ja harkoista tehty bungalowimme puolestaan meni tuusannuuskaksi. Jos olisimme olleet majoituksessamme, olisimme kuolleet varmuudella.

Kyseessä oli voimakkuudeltaan 6,9 maanjäristys, jota seurasi useita jälkijäristyksiä. Suurimmat tuhot koettiin pienten Gili-saarien vieressä sijaitsevalla isommalla Lombok-saarella.

Tiedot kuolonuhreista vaihtelevat 100–140 välillä. Pääosa uhreista on juuri Lombokin saarelta, mistä on myös evakuoitu tuhansia ihmisiä.

Yö taivasalla

Lahtovaaroilla oli onnekseen taskulamppu mukana, sillä sähköjen katkettua saarella oli pilkkopimeää.

Lahtovaarat menivät paikallisten sekä muiden turistien ohjeistamina aukiolle paikalle, jotta heidän päälleen ei putoaisi mitään.

– Ensin meidän käskettiin mennä rannalle, mutta sitten tuli tsunamivaroitus ja kaikki lähtivät sisämaahan. Menimme joogapaikkaan, jossa ihmisille annettiin joogamattoja ja peittoja.

Lahtovaara muistelee paikalla olleen 20–30 ihmistä, jotka kaikki nukkuivat taivasalla. Harva tosin sai unta, koska jälkijäristykset vavisuttivat maata tiheään tahtiin.

– Koko yön ajan varmaan vartin välein, välillä useamminkin, maa heilui. Osa jälkijäristyksistäkin oli aika kovia. Ei ihan niin kovia kuin ensimmäinen järistys, mutta selkeästi huomasi, että maa heiluu.

Suurin osa Lahtovaarojen tavaroista jäi romahtaneen bungalowin alle. Perhe oli onnekseen kantanut passejaan mukanaan sunnuntaina, joten ne olivat tallessa.

– Aukiolla ollessamme osa ihmisistä kertoi, että heidän passinsa ovat hotelleissa tai missä he majoittuivatkaan. Aika moni sai tavaransa, koska he majoittuivat bambumajoissa, meidän betonista tehty majoituksemme oli ehkä vähän vaarallisempi paikka.

Evakuointikaaos

Pelastusviranomaisten mukaan Gili-saarilta on evakuoitu yli 2 000 ihmistä maanantaina. Kansainväliset uutistoimistot ovat kertoneet ihmisten taistelleen paikasta evakuointiin käytetyillä lautoilla.

Myös Lahtovaaran kertomus tilanteesta luo kuvaa kaoottisesta tilanteesta.

– Ihmiset menivät rantaan paniikissa odottamaan. Siellä oli kauheaa tönimistä. Ihmiset hyppivät lauttoihin ja ne menivät niin täyteen, että paikalliset joutuivat sanomaan, että menkää pois, lauttoihin ei voi ottaa näin paljon ihmisiä.

Lahtovaarojen oli jo alun perin tarkoitus lähteä Gili Air -saarelta maanantaina, joten heille oli varattu venekyyti pois jo aiemmin.

– Kun meitä tultiin hakemaan, alkoivat turistit töniä lapsia. He nousivat barrikadeille, tönivät ihmisiä, estivät pääsyn veneille ja sanoivat, että he menevät ensin, koska he ovat jonottaneet paikalla ennen muita.

Lahtovaarat onnistuivat kiertämään veneelle eri reittiä. Veneen työntekijät ottivatkin kyytiin ensisijaisesti jo etukäteen matkan varanneet ihmiset, mutta kyytiin mahtui myös muita.

Toiveissa aikaistettu kotimatka

Veneen kyytiin haettiin ihmisiä myös muilta pieniltä saarilta sekä Lombokista. Sen jälkeen matka jatkui Balille.

Lahtovaaran mukaan monet turistit jäivät Lombokille ja aikoivat ilmeisesti yrittää saada itselleen lennon kotiin.

Lahtovaarojen oli määrä lentää Suomeen perjantaina, mutta hekin haluaisivat kotiin aiemmin.

– Pikkuveljeni yritti selvittää, voimmeko lähteä aiemmin kotiin, mutta vakuutusyhtiö oli sanonut, että maanjäristys ei ole loman keskeytyksen syy, Lahtovaara kertoo.

Lahtovaaran mukaan he etenevät nyt päivä kerrallaan. Balilla oleskelu on hieman helpompaa, koska järistys ei aiheuttanut siellä yhtä paljon tuhoa kuin monilla muilla lähisaarilla.

– Täällä Balilla on paljon rauhallisempi tunnelma, mutta siellä Gilillä oli täysi kaaos. Voit kuvitella, ihmiset ovat olleet saarella eilisillasta puoli yhdeksästä asti ilman sähköjä, eikä siellä ole mahdollista saada ruokaa eikä vettä.

