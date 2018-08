"Lopettaminen on käynyt mielessä" – 60 euron parkkisakko saa jotkut autoilijat huutamaan, tönimään ja uhkailemaan jopa pysäköinnintarkastajan perhettä

Pysäköinnintarkastaja Jani Ullgren astelee tarkkaavaisena lähes täydellä parkkipaikalla. Yhtäkkiä hän huomaa valkoisessa pakettiautossa puutteen. Siinä ei ole pysäköintilippua. Mies ottaa työvälineet esiin ja pian auton tuulilasissa heiluu 60 euron suuruinen sakkolappu. Se on summa, joka Kuopion kaupungissa annetaan virheellisestä pysäköinnistä.

Tuon kapean paperilipun vuoksi moni menettää hermonsa ja itsehillintänsä arvaamattomalla tavalla.

– Viimeisen vajaan 1,5-vuoden aikana työ on muuttunut huomattavasti. Konfliktit ovat lisääntyneet. On tönimistä, haukkumista ja huutelua, kuvailee vasta 2,5 vuotta sitten pysäköinnintarkastajan työssä aloittanut Ullgren.

Väkivalta ja sen uhka on monilla aloilla kasvanut

Työntekijöiden kokema väkivalta ja sen uhka ovat kasvaneet merkittävästi viime vuosina useilla eri aloilla. Tämän ovat joutuneet huomaamaan esimerkiksi poliisit, hoitoalalla työskentelevät ja turvallisuusalan ammattilaiset. Myös pysäköinnintarkastajille väkivallan uhka on arkipäivää.

– Uhkailua ja kaikenlaista häiriökäyttäytymistä on selvästi enemmän. Nimittelyä on aika paljon. Kun kirjoitat virhemaksua selin, niin soitellaan äänimerkkejä ja säikytellään, Ullgren kertoo.

Varsinkin naispuolisia haukutaan vaikka millä tavoin. Jani Ullgren

Mies itse ei ole joutunut fyysisen väkivallan uhriksi, mutta sitäkin tapahtuu. Toukokuussa kuopiolainen pysäköinnintarkastaja pahoinpideltiin keskellä kirkasta päivää. Heinäkuussa pysäköinninvalvojan autoa ammuttiin ilma-aseella Helsingissä.

– Se on semmoista rähjäämistä, kun virhemaksua kirjoitetaan. Nimittelyt on aika julmiakin. Varsinkin naispuolisia haukutaan vaikka millä tavoin, harmittelee Ullgren.

Aurinkoisena maanantaiaamuna miehen parina työskentelevä pysäköinnintarkastaja Sami Luostarinen kertoo saaneensa jopa tappouhkauksen. Sellaisten asioiden vuoksi mielessä on joskus viivähtänyt ajatus työn lopettamisesta.

– Mutta vain ohimennen, juuri kesälomalta palannut Luostarinen kuittaa.

Pysäköintivirhemaksu saattaa aiheuttaa huutamista, solvaamista, tönimistä ja jopa fyysistä väkivaltaa. Toni Pitkänen / Yle

Turvakameroita otetaan käyttöön joillain aloilla

Pysäköintivirhemaksusta malttinsa menettävä voi olla kuka tahansa. Alalla työskentelevät kertovat, että uhkaavia tilanteita on koettu sekä vasta ajokortin saaneiden että ajotaipaleensa loppupäässä olevien tahoilta. He ovat sekä miehiä että naisia.

– Kaikki eivät oikeastaan edes liity sakotettavaan autoon. Suurin osa on semmoisia, jotka sattuvat vahingossa paikalle eli välttämättä ihminen ei ole edes auton omistaja, hämmästelee Ullgren.

Hän sanoo olleensa lukuisia kertoja tilanteessa, jossa paikalle tullaan sattumalta polkupyörällä tai kävellen. Sitten alkaa haukkuminen ja huutaminen: "miten kehtoot tehä tämmösiä virhemaksuja".

– Se mietityttää, että minkä takia tullaan huutamaan, jos ei olla edes auton omistajia, pohtii Ullgren.

Olemme myös siirtyneet parityöskentelyyn eli kun liikkeellä on kaksi pysäköinnintarkastajaa, uhka on pienempi. Jarno Käki

Monilla väkivaltaa tai sen uhkaa kokevilla aloilla on ryhdytty pohtimaan työntekijöiden turvallisuusasioita. Poliisit saavat käyttöönsä haalarikamerat koko maassa ensi vuoden aikana. Kuopiossa pysäköinnintarkastajat saavat tänä syksynä rintapieliinsä turvakamerat, joiden avulla työntekijöiden turvallisuutta pyritään parantamaan. Niistä on hyviä kokemuksia Turusta.

– Olemme myös siirtyneet parityöskentelyyn eli kun liikkeellä on kaksi pysäköinnintarkastajaa, uhka on pienempi, sanoo Kuopion kaupungin pysäköinninvalvonnan asiakasvastaava Jarno Käki.

Pysäköinnintarkastaja Jani Ullgrenin parina työskentelevä Sami Luostarinen kertoo saaneensa jopa tappouhkauksen. Toni Pitkänen / Yle

Puolet kyseenalaistaa pysäköinninvalvonnan

Pysäköinninvalvonnan asiakasvastaava Jarno Käki arvioi, että ihmiset voidaan jakaa tasan kahteen leiriin: toiset ymmärtävät pysäköinninvalvonnan ja toiset eivät ymmärrä sitä ollenkaan. Hän myös muistuttaa, että pysäköintivirhemaksusta voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Moni ei tätä mahdollisuutta hoksaa.

– Inhimillisiä virheitäkin sattuu, Käki ymmärtää.

Lopulta pysäköinninvalvonnassa on ammattilaisten mukaan kyse ihmisten turvallisuudesta: halutaan varmistaa, että liikenne toimii ja siellä on turvallista liikkua.

– Olisi mahdoton ajatus, että voisi pysäköidä miten sattuu, korostaa pysäköinnintarkastaja Jani Ullgren.

Kasvanut väkivallan uhka mietityttää, mutta ei pelota

Aiemmin maatalouslomittajana työskennellyt Jani Ullgren päätyi Kuopion kaupungille pysäköinnintarkastajaksi vain muutama vuosi sitten. Ala kiinnosti Kuopion Maaningalla asunutta Ullgrenia.

– Ei minulla ollut mitään ennakkoajatuksia työstä. Kyllähän tietysti mietin, että miten pysäköinnintarkastaja otetaan vastaan. Oli minulla kokemusta muutamista virhemaksuista, naurahtaa Ullgren.

Liittymä on löydetty jostain netin syövereistä. Sitten on soitettu lapselle ja uhkailtu lapsen kautta Jarno Käki

Ikävistä välikohtauksista huolimatta hän kertoo viihtyvänsä työssään eikä lopettamisaikeita ole. Työn tuomat nurjat puolet täytyy käsitellä itsekseen ja työkavereiden kanssa. Erityisesti huolta aiheutti työkaverin pahoinpitely. Kuopiossa uhkailu on ulottunut myös kotiin ja perhepiiriin asti.

– Meillä on tapaus, jossa on henkilön lapselle soitettu. Liittymä on löydetty jostain netin syövereistä. Sitten on soitettu lapselle ja uhkailtu lapsen kautta, kertoo Kuopion kaupungin pysäköinninvalvonnan asiakasvastaava Jarno Käki.

Sekä Käki että ylikomisario Harri-Pekka Pohjolainen Itä-Suomen poliisista uskovat, että uhkaavan käytöksen lisääntymiseen on monta syytä.

– Varmaan siellä yhtenä yleisimpänä asiana ovat päihteet ja erilaiset mielenterveyteen liittyvät ongelmat, pohtii Pohjolainen.

Jani Ullgren myöntää, että lisääntynyt väkivallan uhka pistää kuitenkin miettimään asioita.

– Itselläkin on alaikäisiä lapsia. Ei minua kuitenkaan pelota. Jos tässä ruvetaan pelkäämään, niin ei tätä työtä voi tehdä.