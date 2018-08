Kohta voit todistaa henkilöllisyytesi mobiiliajokortilla – kuinka kännykän ruudulta näytettävä ajokortti toimi postissa?

Helsingin pääpostin vastaanotossa postivirkailija ottaa vuoronumerolla asiakkaan tiskille. Asiakkaalle on tullut paketti, ja sen noutamiseksi pitää näyttää saapumisilmoitus. Sen jälkeen virkailija pyytää henkilötiedot asiakkaalta. Henkilöllisyystodistuksena asiakas näyttääkin muovikortin sijaan puhelimensa näyttöä. Allekirjoituksen jälkeen paketti lähtee asiakkaan kainaloon.

Toistaiseksi moinen tapahtumasarja on vielä harvinainen. Mobiiliajokortti on niin uusi keksintö, ettei Helsingin pääpostissa ole näkynyt niitä oikeastaan yhtään. Mobiiliajokortteja on testikäytössä vasta joitakin tuhansia, mutta syksyllä uuden tunnistusvälineen pitäisi tulla kaikkien saataville.

Mobiiliajokortti on Trafin julkaisema ilmainen palvelu, jonka saa älypuhelimeen iOS- ja Andoid- käyttöjärjestelmille. Sen voi ladata puhelimeen kehittäjien mukaan aikaisintaan ensi syksynä osana Autoilija-sovellusta.

Mobiiliajokortti on suojattu usealla tavalla kopioimiselta esimerkiksi tunnistetekijöiden turvin. Näkyvin niistä on ruutua koskettaessa näkyvä pikselöinti, jota päällikkö Sami Karppinen Trafista esittelee puhelimestaan. Olli Pietiläinen / Yle

Ei sovi kumipyörille, kunnes laki muuttuu

Henkilöllisyystieto on tuotu palveluna kännykkään hyödyn ja helppouden vuoksi. Mobiiliajokortti ei kuitenkaan korvaa tavallista ajokorttia ajossa aivan vielä.

Asia voi tuntua ristiriitaiselta, mutta lainsäädännössä mobiiliajokortti ei ole lainmukainen, fyysinen esine. Sovelluksella tunnistaminen voi kuitenkin tulla mahdolliseksi myöhemmin. Tavoitteena on, että mobiiliajokortilla voisi tunnistautua samoissa paikoissa kuin perinteisellä kortilla mutta lakimuutosta odotetaan vielä.

Mobiiliajokortin käyttäminen autoiluun vaatisi lainmuutoksen, johon Trafin mukaan voisi kansallisesti tehdä lisäyksen. Muutosta harkitaan, mutta vielä mobiiliajokortti ei ole fyysisen ajokortin korvike liikenteessä.

Sitä ennen monet paikat voivat jo hypätä mobiiliajokortin käyttäjiksi. Posti ja useat liikkeet ovatkin ilmoittaneet, että kännykältä vilautettava tunnistusväline käy heillä.

Olli Pietiläinen / Yle

Tunnistautuminen on hyväksytty myös Valvirassa, ja sen lisäksi sitä on suositeltu MaRa:n eli majoitus- ja ravintola-alan jäsenyrityksille ikärajavalvontaan. Kaupan ikärajavalvonnassa tai alkoholia ostaessa baareissa voi siis käyttää mobiiliajokorttia.

Jokaisessa paikassa mobiiliajokorttia ei kuitenkaan voi käyttää. Trafi aikoo pitää sivustolla tulevaisuudessa tietoa kaikista yrityksistä ja toimijoista, joille uusi ajokortti sopii.

Mikä kortti on ja onko se turvallinen?

Pystyssä oleva ajokortti. Tämä on ensimmäinen ajatus, joka mobiiliajokortista tulee mieleen, koska kännykän ruutu on pysty- eikä vaakatasossa.

Lisätoiminnot erottavat mobiiliajokortin perinteisestä. Kuvan voi suurentaa puhelimen näytölle täyttämään koko ruudun. Silloin kaupan kassalla on helpompi nähdä ikä, ja tarkistaa henkilöllisyys. Toiminnolle on käytännön syy: puhelinta ei tarvitse antaa kassalla pois, vaan sen voi näyttää kädestä etäältä.

Olli Pietiläinen / Yle

Trafin ajo-oikeudet ja kortit -yksikön päällikön Simo Karppisen mukaan sovelluksessa on lähdetty siitä, että se on mahdollisimman turvallinen tunnistuskeino. Turvatekijöitä on mobiiliajokortissa liike- ja tunnistusmerkintöinä.

– Tässä on hologrammimaisia kuvioita, jotka muuttuvat, kun puhelinta kääntelee. Ja sen lisäksi ehkä kaikkein näkyvin ominaisuus on tämä kosketukseen reagointi, näyttää Karppinen.

Kosketettaessa kuva hajoaa erilliseksi palikoiksi. Ominaisuus on tahallinen osa tunnistustekijöitä.

Mobiiliajokortin ajoneuvotieto on jatkuvasti ajan tasalla ja kortin tiedot ovat laajemmat kuin perinteisen fyysisen ajokortin. Moottoripyörä- ja mopokortin omistajilla ajoneuvotietojen ruudulla näkyvät kaikki ajo-oikeudet. Esimerkiksi henkilöauton ajokortin suorittaneilla näkyy oikeus kuljettaa mopoa (AM/120 ja AM/121 –luokat)ja niiden tarkemmat suoritustiedot vain moottoripyöräkortin luokan sijaan.

Autoilija-sovellusta myös laajennetaan uusien ideoiden pohjalta. Siitä aiotaan tehdä helppo tapa tehdä ajoneuvotietojen päivityksiä: esimerkiksi auton käyttöönotto tai käytöstä poistaminen voitaisiin tehdä puhelimella.

– Mielestäni esimerkiksi opetuslupa voitaisiin tuoda tähän yhtä lailla kuin ajokorttikin, pohtii Simo Karppinen.

Syksyn sovellusversiossa puhelimeen saa viestejä, jotka kertovat ajoneuvotietoja ja päivityksiä omasta ajokortista Trafilta. Ajoneuvoverojen maksaminen älypuhelimen sovelluksella on myös yksi idea, josta kehittäjät haaveilevat.

Suomi on yksi ensimmäisiä mobiiliajokortin käyttöä suunnittelevia maita. Esimerkiksi Hollannissa kortin käyttöä harkitaan. Suomen mobiiliajokortti on kokonaan kehitetty Suomessa.

"Pidän siitä, kun en ole lompakkoon sidottu"

Mitään ratkaisevaa muutosta mobiiliajokortti ei kuitenkaan tee ajajalle, koska sen käyttö on rajoitettu vain niihin toimijoihin, jotka sen jatkossa ottavat käyttöön. Esimerkiksi Alko arvioi, ottaako se sovelluksella tunnistautumisen käyttöön syksyllä liikkeissään.

Mobiiliajokortti on kätevä palvelu niille, jotka tekevät muutenkin ison osan arkisesta asioinnistaan puhelimella. Trafin Karppisen mielestä on mukavaa, ettei hän ole koko ajan lompakkoon sidottu.

– Käytän puhelinta aika paljon esimerkiksi kaupassa maksamiseen, eli minusta on luonnollista, että se mahdollisuus tulee myös ajokorttiin.

Trafin Simo Karppisen mukaan mobiiliajokortti ei tule korvaamaan ajokorttia, vaan mobiiliajokortti tulee käyttöön perinteisen kortin rinnalle. Joskus myöhemmin on mahdollista että mobiiliajokortti tulee vaihtoehdoksi perinteiselle ajokortille, mobiiliversion vakiinnuttua. Olli Pietiläinen / Yle

Viime joulukuussa alkaneesta testauksesta saatu palaute on ollut positiivista sekä käyttäjiltä että yrityksiltä. Trafin käyttötestissä oli 3000 lataajaa.

– Olemme saaneet paljon palautetta ja kehitysehdotuksia, eli hyvin aktiivista testaajajoukkoa meillä on ollut.

Turvallisuuden takaamiseksi sovellukseen on tehty useita turvallisuustarkistuksia ulkopuolisilla, eli sovellus on auditoitu. Erityisen varmaksi on tehty QR-koodi. QR-tunnistuksen voi valita mobiiliajokortista ja näyttää toiselle. Koodi on kertakäyttöinen, ja se on rajatun ajan voimassa. Sen avulla vaikka pelkän henkilön iän voi näyttää toiselle laitteelle.

Vastauksena on tarkistajan näytöllä kuva, tai ajoneuvotieto, jollaisena se Trafilla on alkuperäisenä rekisterissä. Vahvistus on Trafin mukaan erittäin vaikea tai lähes mahdoton väärentää.

Autoilija-sovellus sopii motoristeille

Mobiiliajokortin kännykkäänsä haluava joutuu siis tulevaisuudessa lataamaan Autoilija-nimisen sovelluksen sovelluskaupasta omasta puhelimestaan.

Viranomainen halusi kutsua mobiiliajokorttia jollakin nimellä, jota yritettiin keksiä nimikilpailussa Trafin verkkoyhteisöissä sosiaalisessa mediassa.

Autoilija -nimen perusteella moottoripyörät ovat vain sivuosassa. Eikö sovellus ole tarkoitettu muiden ajoneuvojen ajajille?

Huoli on kuitenkin turha. Autoilija sopii myös moottoripyöräilijöille ja muille ajoneuvojen omistajille.