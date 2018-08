Mediatalo Keskisuomalainen mielii radioasemia suuriin kaupunkeihin

Keskisuomalainen on jättänyt hakemukset Uudellamaalla, Tampereella, Lahdessa, Jyväskylässä, Mikkelissä ja Kuopiossa toimiville radioasemille.

Viestintävirasto myöntää vuosien 2020-2029 toimiluvat (siirryt toiseen palveluun) vuoden loppuun mennessä. Tulevat toimiluvat ovat ennätyspitkiä Suomen yli 30 -vuotisessa paikallisradiohistoriassa.

Kokemuksemme Lahdessa ovat olleet myönteisiä. Vesa-Pekka Kangaskorpi

Mediatalo Keskisuomalainen hakee radiolla kasvua liiketoimintaansa sekä uusia entistä kattavampia palveluja kuluttajille ja media-asiakkaille. Pohjaa lupakierrokselle konserni on saanut Päijät-Hämeestä toimivasta Radio Voimasta, joka tuli Keskisuomalaisen omistukseen Mediatalo ESA:n oston myötä. Voima toimi ennen vuotta 2007 nimellä Radio 99.

– Kokemuksemme Lahdessa ovat olleet myönteisiä, ja haluamme laajentaa vahvaan paikalliseen sisältöön perustuvan radiokonseptimme muihinkin kaupunkeihin, perustelee konsernijohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi.

Tavoitteena on luoda enemmän kuin pelkkiä musiikkikanavia pääkohderyhmän ollessa yli 35-vuotias aikuisväestö.

– Tulemme hyödyntämään vahvaa paikallista ja valtakunnallista sisällöntuotantoa paikallisradioissa. Uskomme, että paikallisradiot täydentävät mediatalomme tarjontaa myös mainosvälineenä.

Kaupallisen radiotoiminnan kattojärjestön, RadioMedia ry:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) radiomainonnan määrä Suomessa nousi vuonna 2017 ennätystasolle ja oli 63,5 miljoonaa euroa. Myynnin arvioidaan kasvavan myös tänä vuonna.

Jatkuvuuden turvaaminen tärkeää

Entistä pidemmät radiotoimiluvat ovat Kangaskorven mukaan yksi syy radiolupien hakemiseen.

– Median tekeminen varsinkin Keskisuomalaisen osalta on pitkäjänteistä puuhaa. Aloitimme sen jo 1871, joten kvartaalit ovat olleet aika pitkiä. Tällaiseen liiketoimintaan on tarkoitus satsata aika paljon, joten jatkuvuuden turvaaminen ja näkymä eteenpäin ovat ihan oleellisia tekijöitä.

Keskisuomalainen on Vesa-Pekka Kangaskorven johdolla kasvanut keskisuomalaisesta lehtitalosta puolen Suomen suureksi mediataloksi. Arvo Vuorela / Yle

Keskisuomalaisella on kokemusta radiotoimialasta jo paikallisradiotoiminnan alkuajoista lähtien. Yhtiö omisti pitkään 1980- ja 1990-luvuilla 20 prosenttia paikallisradiopioneeri Radio Jyväskylästä. Yhtiö kaavaili omaa radiotoimintaa jo noihin aikoihin ja toimitalon laajennukseen piirrettiin tilat radioasemalle.

– Näistä vaiheista minulla on vain vähän muistikuvia, koska en ollut kovinkaan keskeisesti mukana yhtiön liiketoiminnassa. Enemmän on muistikuvia Radio Oikeasta Asemasta Kuopiosta, jossa olimme mukana Savon Sanomien kautta. Maailma ja konserni ovat muuttuneet noista ajoista ja meillä on nyt huomattavan paljon enemmän osaamista ja annettavaa radioimintaan, kuin silloin, arvioi konsernijohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi.