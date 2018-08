Suomessa huvipuistolaitteissa tapahtuu onnettomuuksia erittäin harvoin – "Turvallisuus on meille arvo numero yksi"

Suomalaisten huvipuistojen johtajat kertovat, että onnettomuudet huvipuistoissa ovat todella harvinaisia.

Tänään iltapäivällä 9-vuotias tyttö putosi Mustekala-laitteen kyydistä Linnanmäen huvipuistossa ja joutui sairaalaan.

Arkistotietojen mukaan vuonna 2007 Linnanmäellä mies loukkasi jalkansa Kirnu-vuoristoradassa, kun laite tuli virheasennossa laiturille. Vuonna 1995 kaksi 12-vuotiasta tyttöä sai lieviä vammoja, kun Breakdance-laitteesta murtui akseli ja kaksi istuinta törmäsi toisiinsa.

Linnanmäen huvipuiston toimitusjohtaja Pia Adlivankinin mukaan ammattilaiset tarkistavat kaikki laitteet joka aamu, ja isommat tarkastukset tehdään kerran vuodessa.

Laitetyöntekijät suorittavat ajokortit jokaiseen laitteeseen, ja ensimmäisenä vuonna työntekijä saa työskennellä vain lastenlaitteilla. Heidät myös koulutetaan ensiapu- ja palopelastuskoulutuksissa.

– Ostamme laitteita vain hyväksi havaituilta laitevalmistajilta, emmekä koskaan osta käytettyjä laitteita, Adlivankin kertoo.

Lisäksi työntekijöille järjestetään Aldivankinin mukaan tarpeeksi taukoja, jotta he ovat virkeitä laitteita valvoessaan.

Kouvolalaista Tykkimäen huvipuistoa pyörittävän Tykkimäen vapaa-aikakeskus oy:n toimitusjohtaja Sakari Pasanen ei muista puistossa tapahtuneen laitteista johtuneita onnettomuuksia koko huvipuiston historian aikana.

Särkänniemen toimitusjohtaja Miikka Seppälä kertoo, että hänen vuonna 2010 alkaneella kaudellaan Särkänniemiessä ei ole sattunut laitetapaturmia. Hänen mukaansa satunnaiset laitejumit sen sijaan saattavat aiheuttaa asiakkaille mielipahaa.

Vuonna 2008 yksi Särkänniemen työntekijä loukkaantui, kun hän jäi jalastaan kiinni Vauhtimato-laitteeseen. Seppälän mukaan onnettomuuden jälkeen Vauhtimadon hoitajan työprosessin käytänteitä muutettiin, eikä vastaavia vahinkoja ole sen jälkeen tapahtunut.

Ulkomaiden onnettomuuksia seurataan tarkasti

Pia Adlivankin kertoo, että Linnanmäellä seurataan tarkasti uutisointia ulkomaisten huvipuistojen onnettomuuksista.

Kun 1990-luvun alkupuolella ulkomailla sattui onnettomuus laitteessa, joka muistutti Linnanmäellä vielä silloin ollutta Rainbow-laitetta, Linnanmäellä päätettiin poistaa Rainbow käytöstä.

Laitteita voidaan sulkea myös väliaikaisesti siihen asti, että ulkomaisten onnettomuuksien syyt ovat selvillä.

– Espanjassa tapahtui vuonna 2014 onnettomuus laitteessa, joka oli samankaltainen kuin meidän Kirnu-laitteemme. Pidimme Kirnun suljettuna siihen asti, että onnettomuuden syy selvisi, vaikka Kirnussa ei ollut mitään vikaa, Adlivankin kertoo.

– Espanjan laitteen onnettomuusraportissa todettiin lopulta, että onnettomuus johtui työntekijän inhimillisestä erehdyksestä, jonka seurauksena yksi mies kuoli. Hätävarjelun hätävarjeluna uusimme Kirnun istuimet, vaikka niissä ei ollutkaan mitään vikaa, hän jatkaa.

Kilpavarustelua ja epämääräisiä laitevalmistajia

Tykkimäen Pasasen mukaan ulkomailla huvipuistojen laitehankinnat ovat paikoin menneet kilpavarusteluksi, mikä voi lisätä onnettomuuksien määrää.

– Esimerkiksi Jenkeissä on sellaista, että kun joku puisto ostaa vuoristoradan, jossa on tietty kiihtyvyys ja nopeus, niin naapuripuiston pitää ostaa vielä hurjempi laite. Silloin vaarana on, että jotakin voi sattua, Pasanen sanoo.

Särkänniemen toimitusjohtajan Miikka Seppälän mukaan Aasiassa on uusia ja tuntemattomampia laitevalmistajia, joiden huvipuistolaitteet eivät täytä eurooppalaisia turvastandardeja.

– Uskon, että kukaan Suomessa ei osta sellaisilta valmistajilta, jotka eivät ole luotettavia, Seppälä sanoo.

Vaarattomat laitepysähdykset yleisempiä kuin onnettomuudet

Laiteonnettomuuksia yleisempiä Linnanmäellä ovat helteestä johtuvat heikotukset, juoksentelusta johtuvat kompastumiset, sairaskohtaukset ja muut arkisemmat vaivat. Laitepysähdyksiä Linnanmäellä tapahtuu, mutta ne eivät ole johtaneet onnettomuuksiin.

Varsinkin todella kuumalla säällä sensorit ovat yliherkkiä ja laitteet ovat voineet pysähdellä. Silloin ei ole kuitenkaan syntynyt vaaratilanteita, vaan asiakkaat autetaan alas tai vaunu ajetaan pysäkille tai muuhun kohtaan, josta he pääsevät poistumaan.

Särkänniemen Seppälän mukaan laitejumit voi jakaa tyypillisesti kahteen kategoriaan. Ensimmäinen johtuu laitteen antureista, jotka havaitsevat jotain poikkeavaa, jolloin laite tai sen hoitaja pysäyttää ajon.

Joskus jonkun asiakkaan käyttäytyminen on epäsopivaa tai asiakas huutaa haluavansa pois laitteesta. Silloin laitteen hoitaja pysäyttää koneen ja asiakkaat poistetaan turvallisuusohjeiden mukaisesti.

Viime viikolla Linnanmäen Maisemajuna pysähtyi kesken ajon kiskoille maan pinnan yläpuolelle. Silloin palokunta auttoi asiakkaat alas junasta, eikä vaaraa ollut.

– Suomessa uskaltaa kyllä mennä huvipuistoihin. Suomalaisissa puistoissa turvallisuus on meille arvo numero yksi, Tykkimäen Pasanen vakuuttaa.

Lue myös:

9-vuotias tyttö putosi Mustekala-laitteesta Linnanmäellä – onnettomuuden syy vielä mysteeri