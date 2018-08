Simpukkakuolemat vaihtuivat kalakuolemiksi Enäjärvellä – Järvestä on nostettu satoja kiloja kuolleita kaloja

Suurin osa kuolleista kaloista on siivottu rannalta roska-astiaan.

Vihdin Enäjärvi nousi otsikoihin pari viikkoa sitten, kun sen pinnalle nousi massoittain kuolleita simpukoita. Simpukkakuolemien lopullinen syy on vielä osin selvittämättä, mutta nyt edessä on uusi ongelma.

Viikonloppuna Nummelan asukkaat kuvasivat kasoittain kuolleita kaloja, jotka tuuli oli ajanut ainakin Enärannan uimarannalle. Asukkaiden havainnoista kertoi ensimmäisenä Iltalehti (siirryt toiseen palveluun).

Hapen puutteeseen kuollut hauki Vihdin Enäjärvellä. Petteri Juuti / Yle

Vihdin ympäristöpäällikkö Sari Janhunen osasi odottaa uutista.

– Ei se varsinaisesti yllätys ollut. Aika monellakin järvellä on tämä tilanne, että jos happi loppuu lämpimässä vedessä, niin näinhän siinä käy, Janhunen sanoo.

Enäjärven rannalle huuhtoutuneita pikkukaloja. Petteri Juuti / Yle

Enäjärven suojeluyhdistyksen Juha Uusitalon karkea arvio on, että tähän mennessä järvestä on nostettu joitakin satoja kiloja kuolleita kaloja. Se on vielä kohtuullisen vähän järven kalakantaan verrattuna.

Valtaosa järven kaloista sinnittelee vielä hengissä vähällä hapella.

– Massiivisen kalakuoleman pelko on ollut koko ajan, mutta toivottavasti siihen ei mennä, sanoo ympäristöpäällikkö Janhunen.

Janhunen on toiveikas, mutta sanoo olevansa huono ennustamaan vielä hengissä olevien kalojen kohtaloa.

– Toki meidän pitää olla valmiina, kalakuolemat voivat tästä jatkuakin. Nyt näyttää siltä, että loppuviikon lämpötilat vielä nousevat, mutta näyttäisi että säätyyppi vaihtuu syksyisemmäksi jo ensi viikosta alkaen.