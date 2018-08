Video: Valtava räjähdys Italiassa moottoritiesillalla – Jopa 70 loukkaantunut

Bolognassa Italiassa on sattunut suuri räjähdys. Ainakin yksi ihminen on kuollut ja 60–70 on loukkaantunut moottoritiellä tapahtuneessa säiliörekan räjähdyksessä, kertoo Italian poliisi. Uutistoimisto Ansan mukaan (siirryt toiseen palveluun) kaksi ihmistä on kuollut.

Kyseessä on kolarista syntynyt tilanne, sanoo poliisi. Ansan mukaan onnettomuuden osapuolena oli nestekaasua kuljettanut säiliörekka. Iltapäivällä sattunut räjähdys romahdutti osan moottoritiesiltaa.

Ilmakuva onnettomuuspaikalta Bolognassa, Italiassa. Vigli del Fuoco / EPA

Loukkaantuneista 14 on Ansan mukaan vakavasti loukkaantuneita. Uhrimäärä saattaa yhä nousta, sillä räjähdys oli voimakas, Ansa lisää.

Myös Italian poliisi sanoo, että monet loukkaantuneista ova saaneet vakavia palovammoja. Jotkut ovat loukkaantuneet myös lentäneistä lasinpalasista.

Onnettomuus sattui lähellä Bolognan lentokenttää. Moottoritieosuus on suljettu liikenteeltä.

Päivitetty 6.8.2018 kello 17.53: Täydennetty poliisin tiedoilla

Lähteet: AP, Yle