Tanskassa aloitettiin rikostutkinta Danske Bankin rahanpesuepäilyistä

Tanskan valtionsyyttäjä on aloittanut rikostutkinnan liittyen Danske Bankin rahanpesuepäilyihin. Danske Bankia on syytetty siitä, että sen Viron-konttorit olisivat pesseet muun muassa Venäjän presidentti Vladimir Putinin lähipiirin rahoja.

Danske Bankin rahanpesukohu Danske Bankin Viron-konttoria on hyödynnetty rahanpesuun vuosina 2007–2015. Summan on arvioitu olevan noin seitsemän miljardia euroa. Se on yli kaksinkertaisesti enemmän kuin aiemmin epäiltiin. Tarkkaa tietoa rahansiirtäjien henkilöllisyydestä ei ole, mutta jo aiemmin uutisoitiin, että rahaa on tullut Venäjältä, Moldovasta ja Azerbaidžanista. Epäilyn alla ovat ainakin olleet Venäjän presidentti Vladimir Putinin lähipiiri ja maan turvallisuuspalvelu FSB. Myös Azerbaidžanin hallinnon epäillään siirtäneen lähes 2,5 miljardia euroa Eurooppaan. Danske Bank on myöntänyt rahanpesun ja muut laittomuudet. Pankki aikoo julkaista sisäisen tutkinnan tulokset syyskuussa. Jo neljä pankin johtajaa on eronnut kohun seurauksena.

Tutkinta koskee kymmeniä miljardeja Tanskan kruunuja, joiden epäillään tulleen pestyksi. Summan on arvioitu olevan noin seitsemän miljardia euroa.

Syyttäjän mukaan on vielä varhaista arvioida, johtaako tutkinta rikossyytteisiin. Syyttäjä Morten Niels Jakobsen sanoi, että tutkintaa tehdään yhdessä kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Tutkintamateriaalia on jo kertynyt runsaasti, mutta Jakobsen ei tarkemmin eritellyt, mitä nämä ovat.

Viime viikolla Viron yleinen syyttäjä aloitti oman rikostutkintansa asiasta.

Danske Bank on myöntänyt toimineensa väärin ja se on aloittanut oman, sisäisen tutkintansa. Sen on määrä valmistua syyskuussa. Pankki sanoi maanantaina, että he ovat täydessä yhteistyössä syyttäjäviraston kanssa.

Laittomuudet paljasti alun perin tilintarkastaja Sergei Magnitsky, joka kuoli tutkintavankeudessa epäselvissä olosuhteissa.

Lähteet: Reuters, AP