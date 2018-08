Herätys: Heinäkato vie eläimiä teuraalle, harva lapsi saa vuorohoitoa, näin valtion budjetista päätetään

Viljasadosta menetetään jopa yli puolet – karjankasvattajat pohtivat teurastuksia heikon heinäsadon vuoksi

ProAgrian eri puolilta Suomea kokoamien tietojen mukaan pahin tilanne on rannikkoseuduilla, jossa kuivuus on koetellut kasvustoja. Jotkut etelän viljanviljelijöistä eivät lähde edes puimaan laikukkaita peltojaan, vaan kääntävät ne uusia kylvöjä varten. Karjankasvattajat pohtivat eläinten teurastuksia, sillä heinää on niukasti. Maskulainen emäntä valitsee jo lehmien joukosta heikoimmin tuottavia poistolistalle.

Vain harva kunta tarjoaa perheille samaa etua kuin Iisalmi

Ekaluokkalainen Lauri pääsee koulun jälkeen päiväkotiin, kun äiti on vuorotyössä. Useimmat kunnat eivät tarjoa 1.–2.-luokkalaisille vuorohoitoa, vaikka varhaiskasvatusalan ammattilaisten mielestä se olisi tarpeen.

Vuorotyötä tekevän yksinhuoltajan Mona-Liisa Karppisen ensimmäiselle luokalle lähtevä Lauri-poika saa Iisalmessa päiväkodista hoitoa tarvittaessa. Toni Pitkänen / Yle

Pelastustyöntekijät estivät eloonjääneitä Indonesian lomasaarilla – ainakin 98 kuollut

Paikalliset asukkaat etsivät eloonjääneitä romahtaneen rakennuksne raunioista Lombokin pohjoisosassa, Indonesiassa 6.8. 2018. EPA-EFE/ADI WEDA

Indonesiassa Lombokin saarella ja sen lähiympäristössä pelastustyöt maanjäristysten jäljiltä jatkuvat.

Lombokin saarta ja lähisaaria ravisteli sunnuntaina illalla maanjäristys, joka oli voimakkuudeltaan 6,9. Sen jälkeen alueella on ollut lukuisia, voimakkaita jälkijäristyksiä.

Eri lähteiden mukaan kuolonuhreja on ainakin 98 ja yli 200 ihmistä on loukkaantunut. Indonesian viranomaisten mukaan kaikki kuolleet ovat indonesialaisia. Arviolta 20 000 ihmistä on jäänyt kodittomiksi.

Helsinkiläinen arvostaa erityisesti toimivaa joukkoliikennettä, Marseillen asukas turvallisuuden tunnetta kaduilla

Kaikkiaan 79 eurooppalaisen kaupungin vertailu osoittaa, että eri puolilla mannertamme arvostetaan hyvin erilaisia asioita elämänlaadun rakennuspalikoina. Prahalaiselle kaupungin melutasolla on suuri merkitys elämänlaatuun, oululaiselle ei juuri lainkaan. Tukholmalainen haluaa asuntoasiat kuntoon, ja napolilainen toivoo löytävänsä työpaikan.

Linda Söderlund / Yle

Näin veroistasi ja maksuistasi päätetään

Valtion ensi vuoden tulojen ja menojen suunnittelu pääsee vauhtiin tiistaina aamupäivällä. Valtiovarainministeriö aloittaa oman budjettiesityksensä viimeistelyn. Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) ennakoi maanantaina, että valtio joutuisi ottamaan uutta velkaa enemmän kuin vielä keväällä arvioitiin, 1,5–2 miljardia euroa. Koko hallituksen budjettiriihi on elokuun lopulla.

Vain vähäisiä sateita

Tiistaina Suomen säähän vaikuttaa heikko korkeapaineen selänne, kertoo Ylen meteorologi Toni Hellinen. Pilvisyys on vaihtelevaa, ja sateet jäävät vähäisiksi. Etelässä lämpötila kohoaa selvästi 20 asteen yläpuolelle, Pohjois-Lapissa lämpötila on 10 asteen tuntumassa.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.