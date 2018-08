Kirpputorikuningatar neuvoo: Näin teet hyviä ostoksia ja myyt tehokkaasti kirpputorilla

Kirpputoriharrastaja Elisa Tikkanen aloitti kirpputorilla käynnin jo lapsena ja hän on kirjoittanut kirjankin aiheesta. Tikkanen rakastaa asioiden löytämistä ja hänellä on lämpimät, iloiset muistot jo lapsuuden kirpputoreista.

Tikkasen mukaan Suomessa on monia eritasoisia kirpputoreja ja aloittelevan harrastajan kannattaa valita niistä kaikein halvimmat ostopaikat. Hyvien ostosten tekeminen vaatii hiukan vaivannäköä.

Miten sitten kehittää haukankatse kirpputoreilla, jotta löytäisi sitä hyvää tavaraa?

– Olen tehnyt tätä itse yli 25 vuotta ja se vaatii vähän kokemusta mutta on myös niin, että joillakin ihmisilä on sellainen lahja. Neuvoisin tutkimaan sitä laatua, kaikki lähtee materiaaleista. Hyvälaatuiset ja arvokkaat tavarat on tehty hyvistä materiaaleista ja jos ne tunnistaa, isoin kynnys on ylitetty.

"Tieto on tärkeää"

Jos kirpputorilöydöillä haluaisi ansaita hiukan rahaa, tiedolla on suuri merkitys.

– Silloin pitää tietää, mitä tekee. Mikä tahansa brändi ei muodostu ajan saatossa arvokkaaksi. Kannattaa esimerkiksi katsoa, mitä myydään huutokaupoissa, jotka ovat ylimmällä arvoasteikolla ja siellä on jo tunnustettua arvotavaraa.

Tikkasen mukaan huutokaupoista voi opiskella sitä, mitä tavaraa pidetään arvokkaana.

Tikkanen tunnustaa olevansa ostajana tosi kranttu. Hän haluaa hyvälaatuista tavaraa halvalla.

– Olen tehnyt tätä niin pitkään ja mulla on tavaraa niin paljon, että en tarvitse enää yhtään lisää ja jos jotain ostan, niin sen pitää olla sekä hyvälaatuinen että erittäin kaunis ja hyvin halpa.

Tikkasen mukaan Suomesta löytyy esimerkiksi paljon arvokasta vintage-tavaraa halvalla, kun taas esimerkiksi Euroopassa niistä joutuu kirpputoreilla pulittamaan paljon enemmän.

Kopioita on kuitenkin paljon liikkeellä. Tikkasen mukaan kannattaa tutkia tavaran yksityiskohtia ja materiaalia. Esimerkiksi merkkilaukuissa on usein sarjanumerot, jotka auttavat tunnistuksessa.

"Unohda täikammat"

Mihin sitten kannattaa panostaa, jos haluaa saada tavaransa myydyksi kirpputorilla?

Kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että pöydässä on joku tuote, joka kiinnittää ostajan huomion. Sen ei tarvitse Tikkasen mukaan olla pöydän arvokkain tavara vaan se voi tuoda vaikka hymyä mahdollisen ostajan huulille.

Lisäksi kannattaa huolehtia siitä, että hinnoittelu on oikeanlaista. Sen sijaan nettikirpputorilla kuva on pääasia. Kannattaa keskittää paljon tarmoa siihen, että kuva on hyvä.

Tikkasen mukaan kirpputorilla pöytä kannattaa pitää siistinä eikä ihan kaikkea ei kannata laittaa myyntiin.

Tikkanen ei suosittele laittamaan kirpputorille myyntiin henkilökohtaiseen hygieniaan käytettäviä tuotteita.

– Minulla on vaikeuksia ostaa sellaisesta pöydästä, jossa myydään täikampoja. Myös suolihuuhteluvälineitä näkyy silloin tällöin ja ne ovat sellaisia, että on vaikea nähdä, että ne lisäisivät myyntipöydän houkuttelevuutta.