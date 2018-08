Poika oli paikalla, kun hänen äitinsä kuoli – kesti 18 tuntia ennen kuin lääkäri saatiin paikalle toteamaan kuolema

Kuoleman toteamisessa voi kestää pitkään. Valviran mukaan ongelmia on koko Suomessa.

Viikko sitten maanantaina Raimo Käpynen oli vaimonsa ja muiden omaisten kanssa paikalla, kun hänen äitinsä veti viimeisen henkäyksen. 94-vuotias vanhus nukkui pois Villa Aallon hoivakodissa Tampereella.

Kello oli 17.55 eli virka-aika oli päättynyt. Vielä siinä vaiheessa Raimo Käpynen ja hänen vaimonsa Helena Käpynen eivät arvanneet, että kellonajalla olisi niin suunnaton merkitys ihmisen kuolemassa.

Ulkona oli 30 asteen helle ja hoivakodin huoneessa valtavan kuuma. Omaiset olivat yhteydessä useita kertoja maanantaina illalla Attendon hoivakodin henkilökuntaan, että lääkäri tulisi toteamaan kuoleman.

Selvisi, että Attendon lääkäripalvelut on kilpailutettu Pihlajalinnalle. Ja että Tampereen kaupunki on tehnyt sopimuksen, että kuoleman voi todeta virka-aikana.

Vainaja oli 18 tuntia huoneessaan

Henkilökunta ja Käpyset soittivat useaan kertaan Pihlajalinnaan, mutta eivät saaneet lääkäriä kiinni.

– Tampereen kokoisesta kaupungista ei löytynyt lääkäriä 94-vuotiaan vanhuksen vierelle viimeistä palvelusta tekemään. Attendon henkilökunta oli useaan otteeseen yhteydessä Pihlajalinnaan, että lääkäri olisi saatu paikalle. Kutsuihin ei vastattu, Raimo Käpynen sanoo.

– Onko kilpailu mennyt jo niin tiukaksi, että viimeinen palvelus jää tekemättä? Tässä tapauksessa on ainakin niin.

Lopulta Raimo Käpysen äiti makasi kuolleena 18 tuntia omassa huoneessaan.

– 18 tuntia vainaja odotti yhteiskunnalta viimeistä palvelusta sitä saamatta. Lääketiedettä sen paremmin tuntematta tulee mieleen, eikö vainajasta jo noin pitkän ajan kuluessa ala irrota bakteereita ja hajua. Henkilökunta ja asukkaat joutuvat toimimaan tällaisessa ympäristössä, Käpynen sanoo.

Lopulta tiistaina puolen päivän aikaan vanhus siirrettiin Acutaan. Omaiset eivät nähneet, että sairaanhoitaja olisi kokeillut pulssia. Raimo Käpystä ihmetyttää, miten vanhus voidaan kuljettaa hoivakodista ennen kuin kuolema on todettu.

– Joskus kuulee, miten ihmiset ovat olleet vielä hengissä kuljetuksen jälkeen. Maalaisjärjellä ajatellen ihminen pitäisi todeta kuolleeksi ennen kuin aletaan kuljettaa mihinkään. Nyt oltiin kuitenkin hoivakodissa eikä kotona.

Valviran mukaan kuoleman toteamisessa on ongelmia koko maassa. Marko Melto / Yle

Kymmeniä puheluita

Koska kuoleman toteaminen viivästyi, Käpyset eivät ole saaneet tietoa vielä kuoleman syyn selvittämisestä. Samoin hautauslupaa ei ole vielä tullut, eikä hautajaisia voi alkaa järjestää.

Helena Käpynen laskee soittaneensa viikon aikana ainakin 50 puhelua, eikä tilanne ole vieläkään selvä. Hän meni siivoamaan vanhuksen huonetta keskiviikkona ja siellä oli hänen mukaansa kuoleman jälkeen hajua.

Tapauksesta kertoi nimettömänä ensin Aamulehti (siirryt toiseen palveluun). Pihlajalinnan johtaja ja Tampereen kaupungin ikäihmisten palvelulinjan päällikkö ovat selitelleet tapausta julkisuudessa. Pihlajalinna kertoo olleensa yhteydessä hoivakotiin tiistaina kymmeneltä ja saaneensa virheellisen tiedon, että vainaja olisi toimitettu Acutaan.

Pihlajalinnan mukaan sen "toiminnasta riippumattomista syistä" vainajan kuoleman toteaminen on kuitenkin venynyt iltapäivään.

– Jatkossa on varmistettava, että sekä hoivakodeissa että meillä on kaikilla oikea tieto kesäajan järjestelyistä, jotta vastaava tilanne ei toistu, Pihlajalinnan Pirkanmaan aluejohtaja Jussi Korkeamäki sanoo tiedotteessa.

Käpysten mukaan heille soitettiin vasta vähän aikaa sitten, vaikka keskustelua oli käyty jo mediassa viikonloppuna.

– Saisivat Attendon ja Pihlajalinnan johtajat tulla vastaamaan, onko asiassa menetelty lakien, sopimusten ja asetusten mukaan. Lehdistössä ovat kyseiset johtajat selvitelleet asiaa ja vieritelleet syytä toistensa niskoille.

Käpyset ovat surullisia Suomen vanhuspalvelun tilasta ja ihmettelevät, miksi kaupungit tekevät tällaisia kilpailutuksia.

– Itsellekin tulee ikää ja haluan, että tilanne paranee vastaisuudessa, Raimo Käpynen sanoo.

Apulaispormestari: Virhe selvitetään, käytäntö ei ainakaan heti muutu

Tampereen apulaispormestari Johanna Loukaskorpi on pahoillaan tapahtuneesta, ja esittää henkilökohtaisen osanottonsa omaisille.

– Tässä kyseisessä tapauksessa on tapahtunut jonkinlainen inhimillinen virhe ja kuoleman toteaminen on viivästynyt. Tapaus on selvitettävänä, ja siitä otetaan opiksi, sanoo Johanna Loukaskorpi.

– Nyt tieto ei ole kulkenut eikä ohjeita ole noudatettu. Tärkeintä on, että ohjeita noudatetaan.

Ohjeiden mukaan lääkäri toteaa kuoleman virka-ajalla ja viikonloppuisin vainaja viedään Acutaan. Kaupungin sopimus on samankaltainen muidenkin yksiköiden osalta.

Apulaispormestari lupaa, että päättäjät keskustelevat asiasta, mutta ei lupaa muutoksia.

– Yleensä on toimittu näin emmekä ole nähneet tarpeelliseksi muuttaa käytäntöä. Selvitetään tämä, ja katsotaan sitten, pitääkö tehdä muutoksia, sanoo Loukaskorpi.

Lainsäädännön mukaan kuolemasta pitää ilmoittaa viipymättä lääkärille tai poliisille. Marko Melto / Yle

Valvira: Ongelmia on koko Suomessa

Myös Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastossa Valvirassa tunnetaan ongelma.

Johtaja Tarja Holi Valvirasta sanoo, että kuoleman toteamisessa on käytännön ongelmia koko Suomessa. Hän ei ota tapaukseen kantaa, koska ei tunne sen yksityiskohtia.

– Jos vanhus kuolee perjantaina illalla tai viikonloppuna, voi kuoleman toteaminen venyä maanantaihin. Tämä on osoittautunut ongelmaksi koko Suomessa, Holi kertoo.

Lainsäädännön mukaan kuolemasta pitää ilmoittaa viipymättä lääkärille tai poliisille. Lääkärin on kuolemasta tiedon saatuaan suoritettava viipymättä ulkonainen ruumiintarkastus kuoleman toteamiseksi.

Säännöksissä ei ole kuitenkaan tarkempia aikamääriä. Käytännössä kuoleman toteamisen venyminen usealla vuorokaudella ei Valviran mukaan ole voimassa olevan lainsäädännön mukaista.

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee parhaillaan muutoksia lakiin. Holin mukaan nyt mietitään esimerkiksi, voisiko tietyissä rajatuissa tapauksissa kuoleman toteamisen tehdä alustavasti tähän koulutettu sairaanhoitaja, jos kyseessä on ennakoitu luonnollinen kuolema.

Vainajaa ei Valviran mukaan tulisi siirtää säilytystiloihin ennen kuoleman toteamista.

Lisätty kello 15.37 tieto, että kuolinhetkellä paikalla oli Raimo Käpysen lisäksi hänen vaimonsa ja muita vainajan omaisia.

