Porsaanreikä päästää 60 km/h kulkevat traktorimönkijät moottoritielle – kuski voi olla vain 15-vuotias

Traktorimönkijöiden hupikäyttö on lisääntynyt viime aikoina nuorten keskuudessa. Yhä useampi hankkii traktorimönkijän mopoauton tai mopon tilalle.

Kulkupelien turvallisuus herättää kuitenkin huolta. Heinäkuussa voimaan tullut ajokorttiuudistus mahdollistaa ajo-oikeuden omaavan (siirryt toiseen palveluun) jo 15-vuotiaan pääsyn traktorimönkijän rattiin.

Lain porsaanreiän avulla 15-vuotias voi päästä myös ajamaan moottoritielle. Mopoilla ja mopoautoilla ei ole mitään asiaa moottoriteille, sillä lain mukaan 50 kilometriä tunnissa tai alle liikkuva laite ei saa mennä moottoritielle.

Osan maksiminopeus on kuitenkin 60 kilometriä tunnissa. Tosin moni nuorten menopeli kulkee laissa säädettyä maksiminopeutta vieläkin vauhdikkaammin.

– Luovuus riittää jokaisella nuorella virittämiseen, toteaa Liikenneturvan koulutusohjaaja Ari-Pekka Lauttu.

Lauttu arvioi, että lakia muutetaan lähitulevaisuudessa ja miniminopeutta muutettaisiin.

Tällä hetkellä Suomessa on 6 500 mönkijää, joista traktorimönkijöitä on jopa 90 prosenttia. Kahden ihmisen rinnakkain istuttavia malleja on noin 1 000 kappaletta.

Perinteisesti traktorimönkijöitä käytetään maa- ja metsätaloudessa. Ne ovat hinnaltaan samaa luokkaa kuin pienet autot tai mopoautot, 10 000–15 000 euroa.

Ratissa on kuitenkin nuoria, kokemattomia kuljettajia, jotka ovat omasta mielestään kuolemattomia. Lattu peräänkuuluttaa aikuisten kuskien turvallista ajokäytöstä, kuten turvavälejä ja rauhallista ohittamista.

