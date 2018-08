Jalohaikara pesi ensimmäistä kertaa Suomessa – Porvoossa haudotut poikaset lennähtivät maailmalle

Jalohaikara on harmaahaikaran kokoinen, mutta kokonaan valkoinen haikaralaji.

Jalohaikara on harmaahaikaran kokoinen, mutta kokonaan valkoinen haikaralaji. AOP

Jalohaikara on yleistynyt Suomessa viime vuosikymmeninä, mutta laji ei ole kertaakaan aiemmin pesinyt Suomessa onnistuneesti.

Jalohaikara on pesinyt ensimmäistä kertaa Suomessa, kertoo lintuharrastajien järjestö Birdlife Suomi.

Järjestö kertoo tiedotteessaan, että Porvoossa jalohaikaraparin pesässä on varttunut neljä poikasta, jotka lähtivät pesästään viime viikolla.

Lintupari pesi suuren harmaahaikarayhdyskunnan suojissa. Toisella emolinnuista oli jalassaan niin sanottu lukurengas, jonka kirjainkoodin avulla pystyttiin selvittämään, että lintu oli syntynyt kaksi vuotta sitten Hollannissa.

Suomessa jalohaikara on havaittu ensimmäisen kerran vappuna 1966 Helsingissä. Se pysyi suurena harvinaisuutena 1990-luvun alkupuolelle asti, mistä lähtien lajia on tavattu Suomessa vuosittain. Viime vuosina siitä on kirjattu Suomessa jo satoja havaintoja vuodessa. Pesintää osattiin siis Birdlife Suomen mukaan jo odottaa.

Tänä kesänä jalohaikara yritti pesiä myös Vihdissä muutaman harmaahaikaraparin seurana, mutta pesintä keskeytyi jo haudontavaiheessa.

Lue myös:

Mitä linnuille tapahtuu? Harvinaisia lajeja rynnii Suomeen, mutta pikkulinnut ovat hätää kärsimässä