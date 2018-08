Kaikille päiväkotilapsille samaa ruokaa – päiväkodin hoitajat nyppivät allergiaa aiheuttavat porkkanat pois keitosta

Päiväkodeissa aletaan siedättää lievästi allergisille lapsille allergisoivia ruoka-aineita Etelä-Karjalassa. Muualla Suomessa tämä on jo arkipäivää.

Pöydät ovat katettu päiväkodissa Lappeenrannan naapurikunnassa Taipalsaarella. Lusikan vieressä on keltaista sosekeittoa ja leipäpalanen. Lapset istuvat pöytiin nauttimaan lounaskeiton.

Allergioiden lisääntymisen takia päiväkotilasten ruokapöydässä on saattanut olla useista eri ainesosista valmistettuja ruokia. Pian yhä useampi lapsi syö samaa ruokaa.

Lievää allergiaa aiheuttavaa ruoka-ainetta ei enää vältetä, vaan nyt pyritään siedättämään. Tämä tarkoittaa, että lapset totuttelevat pienin annoksin mahdollisesti allergiaa aiheuttaviin ruoka-aineisiin.

Se tietää lisätöitä lasten kanssa työskenteleville opettajille ja hoitajille. Samalla henkilöstön vastuu kasvaa.

– Jos meillä on porkkanalle allerginen lapsi, henkilöstön tehtävä on poimia porkkanat pois esimerkiksi keitosta, jossa on porkkanaa, kertoo päiväkodinjohtaja Tiina Mikkola Liljan päiväkodista Taipalsaarelta.

Vanhemmille lähetetyssä viestissä kerrotaan: "Tärkeää on myös maistella ruoka-ainetta pieninä määrinä säännöllisin välein, jotta altistusta tapahtuu. Jos lapsi saa lieviä oireita, huomioidaan se ruokailutilanteessa siirtämällä kyseinen ruoka-aine syrjään."

– Ei olisi aikaa semmoiseen. Se ruoan erotteluaika on lapsien hoidosta pois, sanoo Mikkola.

Entistä useampi lapsi syö tulevaisuudessa päiväkodeissa ja kouluissa samaa ruokaa. Kari Kosonen / Yle

"Kenen vastuu, jos jotain sattuu?"

Päiväkodissa uusi siedätyssysteemi lievissä allergioissa herättää paljon kysymyksiä.

– Kenen vastuu, jos jotain sattuu? Mistä aika oireiden tarkkailuun ja ruoka-aineiden erotteluun? Miten tämä käytännössä hoidetaan, miettii päiväkodinjohtaja Tiina Mikkola.

Ensimmäistä päivää päiväkodissa viettävän 3-vuotiaan Milo-pojan isä Samu Kalkasmaa ymmärtää siedätyksen, mutta ruoan erottelu päiväkodilla on hänen mielestään ajanhukkaa.

– Ajanhukaltahan se kuulostaa. Yleensähän alkutuotannossa tämmöiset asiat pitäisi karsia, kommentoi Kalkasmaa.

Päiväkodinjohtaja Tiina Mikkolalle huolta aiheuttaa hoitajien vastuun kasvaminen. Kari Kosonen / Yle

Turhat erityisruokavaliot pois

Pääosassa Etelä-Karjalan kuntia uusi allergiaohjelma otettiin käyttöön elokuun alussa. Taipalsaarella uusi ohjelma otetaan käyttöön syyslomien jälkeen lokakuun lopussa.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin lastenlääkäri Helena Lehto on ollut mukana työryhmässä, joka oli tekemässä uutta allergiaohjelmaa eteläkarjalaisille kouluille ja päiväkodeille.

– Tämän avulla yritetään saada pois turhat dieetit, jotka ovat turhia siksi, että oireet ovat lieviä tai allergia on jo mennyt ohi.

Tähän asti vanhemmat ovat voineet ruksata kolmisivuisesta lomakkeesta ainesosat, joilla lapsi on yliherkkä. Nyt uudessa lomakkeessa on kolme riviä, joille voi kirjoittaa lapsensa allergiat.

– Vanha lomake on kannustanut ilmoittamaan paljon allergioita. Uuden tarkoitus on kannustaa päinvastaiseen, sanoo lastenlääkäri Helena Lehto .

Lastenlääkäri Helena Lehto kannustaa lievissä allergioissa kokeilemaan hallitusti oireita aiheuttavia ruoka-aineita. Kari Kosonen / Yle

Lievä oire: Paikallinen ihottuma, kutina tai vatsanväänne

Nykyään vanhemmat joutuvat ilmoittamaan kerran vuodessa lastensa allergiat päiväkodeille ja kouluille.

Päiväkodin hoitajien pitää tarkkailla lasten allergiaoireita.

– Lieviä oireita ovat suun kutina ja ihottuma. Lievä oire voi myös olla esimerkiksi vatsanväänne, josta lapsi on sitä mieltä, ettei se haittaa, kun tuo ruoka oli niin hyvää, kertoo lastenlääkäri Lehto.

– Vähän hullulta kuulostaa, että lasten pitää ikään kuin pikkuisen kärsiä siitä, että oireita saattaa tulla, miettii päiväkodinjohtaja Mikkola.

Sosekeitto maistui lapsille Taipalsaaren päiväkodissa. Kari Kosonen / Yle

Siedätyksellä hyvät tulokset

Siedätyksen perustuva allergiaohjelma on jo usean vuoden ajan ollut käytössä liki koko Suomessa. Etelä-Karjala on viimeisten joukossa lähtenyt mukaan päiväkodeissa ja kouluissa tapahtuvaan siedätykseen.

Allergiaohjelmassa olennaista on se, että siinä vältetään vain merkittäviä oireita aiheuttavia ruokia.

– Näin ruokahuollon voimavarat pystytään keskittämään niille, joilla vaikeita, jopa henkeä uhkaavia allergioita, sanoo allergologian erikoislääkäri Erkka Valovirta.

Ohjelman tulokset ovat Valovirran mukaan erittäin hyviä. Useat lapset, jotka ennen olivat allergisia esimerkiksi porkkanalle, ovatkin siedätyksen jälkeen pystyneet porkkanaa syömään. Samalla erilaisten ruokien määrä, jota päiväkodeissa jouduttiin erilaisten allergioiden takia tarjoamaan, on vähentynyt 40–60 prosenttia.

– Lapsen kokonaisvoinnin kannalta on parempi, että hän saa monipuolista ruokaa kuin se, että hysteerisesti kytätään kaikkia pikkulänttejä niin kuin ennen tehtiin, ynnää lastenlääkäri Helena Lehto.