Poliisi ei aina kerro yhdenvertaisuusvaltuutetulle esimerkiksi kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneen maastapoistamisesta, vaikka lain mukaan pitäisi - Poliisi: Tiedonkulussa ongelmia

Lain mukaan yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävä on valvoa maastapoistamisen täytäntöönpanoa sen kaikissa vaiheissa.

Poliisilla on lain mukaan velvollisuus ilmoittaa yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoon, kun poliisit saattavat esimerkiksi kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneen ihmisen pois maasta.

Poliisit eivät kuitenkaan aina tiedota yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistolle tapauksista, joissa ihminen poistetaan maasta, kertoo Svenska Yle. Näin ollen yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto ei voi täysin hoitaa riippumattoman viranomaisen valvontatehtäväänsä.

– Lain mukaan poliisin pitäisi tiedottaa meille kaikista maastapoistamisista. Olemme kuitenkin huomanneet, että näin ei aina tapahdu tai saamme tiedon liian myöhään, kertoo ylitarkastaja Pirjo Kruskopf yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistosta.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston mukaan 85 prosenttia poliisin saattaen palauttamista ulkomaalaisista on kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita.

Viime viikolla Finnairin Berliinin-koneesta poistettiin Helsinki-Vantaan lentokentällä nainen, joka vastusti samassa koneessa olleen henkilön pakkopalautusta.

Henkilölle, jolla ei ole laillista oleskeluoikeutta Suomessa, tehdään käännytys- tai karkotuspäätös. Jos henkilö ei poistu maasta vapaaehtoisesti (siirryt toiseen palveluun), voi poliisi tai rajatarkastusviranomainen saattaa hänet joko osan matkasta tai kokonaan perille lähtömaahan.

Jos tieto tulee liian myöhään, eivät ylitarkastajat ehdi mukaan esimerkiksi lennolle, jolla maastapoistaminen tapahtuu.

– Olemme nostaneet tämän ongelman usein esille poliisin kanssa, ja tilanne on parantunut, mutta korjattavaa on edelleen, Kruskopf sanoo.

Virkailijan läsnäolo voi estää liiallisen voimankäytön

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto ei voi keskeyttää maastapoistamista, vaikka sen aikana havaittaisiin ongelmia. Poistettavan oikeusturvan kannalta on kuitenkin tärkeää, että toimintaa valvotaan.

Kruskopfin mukaan heidän läsnäolonsa voi esimerkiksi estää poliisia käyttämästä liiallisia voimakeinoja.

– Olemme kerran tehneet ilmoituksen eduskunnan oikeusasiamiehelle tapauksesta, jossa epäilimme niin tapahtuneen.

Tiedonsaanti auttaa myös arvioimaan, milloin yhdenvertaisvaltuutetun on erityisen tarpeellista valvoa poistamistilannetta.

– Jos emme saa kaikkea tietoa, emme voi valikoida tapauksia, joita meidän on erityisen tärkeää valvoa. Tällaisia ovat esimerkiksi tapaukset, joissa ihminen vastustaa maastapoistamista ja voimankäytön riski on korkeampi, tai jos ihmisella on fyysisiä tai psyykkisiä ongelmia. Tämä voi koskea myös yksinhuoltajaperheisiin liittyviä tapauksia.

Poliisi on tietoinen ongelmista

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston huomiot voivat myös auttaa kehittämään poliisien toimintaa poistamistilanteessa.

Kruskopf ehdottaakin, että poliisi kehittäisi järjestelmän, jonka kautta yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto saisi automaattisesti tiedot maastapoistamisista.

Mia Poutanen Poliisihallituksesta kertoo Svenska Ylelle, että poliisissa ollaan tietoisia tiedonkulkuongelmista.

– Toiminta on kehittynyt kevään ja kesän aikana, sähköpostitse tavoitettu Poutanen kertoo.

